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تلفزيون LED بتقنية ألوان Quantum Dot NanoCell Color بدقة 4K الحقيقية من إل جي مقاس 86 بوصة من السلسلة QNED80، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) السينمائي 4K لتصميمات شاشة السينما والمزوّد بإمكانية الإعتام المحلي بتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS
*تليفزيون ال سي دي و ال اي دي و OLED تأتي مع ضمان سنتين
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
شاهد ألوانًا نقية وأكثر ثراءً
تعتيم احترافي
صورة يظهر بها شاشتا تلفزيون - واحدة على اليسار والأخرى على اليمين. تتضمن نفس الصور لفراشة زرقاء تمتص العسل على زهرة وردية اللون. تبدو الصورة الواقعة على اليسار شاحبة بعض الشيء بينما تبدو الصورة الواقعة على اليمين زاهية للغاية.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*يتميز تلفزيون QNED90/85/80 بمعالج α7 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 4K.
صورة احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة يظهر بها لقطة مقرّبة لوجه امرأة على اليسار واليمين. تبدو الصورة الواقعة على اليسار أكثر قتامة وأقل وضوحًا بينما تبدو صورة وجه المرأة أكثر إشراقًا ووضوحًا على اليمين.
*لن تعمل الصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي مع المحتويات المحمية بحقوق الملكية على خدمات OTT.
*تتوافر ميزة ترقية (AI 8K Upscaling) في طرازات QNED99/95.
*تتوافر ميزة ترقية (AI 4K Upscaling) في طرازات QNED90/85/80.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*يشير مصطلح "الشاشات التقليدية" إلى تلفزيونات LG UHD التي لا تحتوي على تقنية NanoCell.
صورة يظهر بها لقطة مقرّبة لوجه امرأة على اليسار واليمين. تبدو الصورة الواقعة على اليسار أكثر قتامة وأقل وضوحًا بينما تبدو صورة وجه المرأة أكثر إشراقًا ووضوحًا على اليمين.
صوت احترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي
*يتميز تلفزيون QNED99/95 بمعالج α9 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي وصوت 7.1.2 up-mix المحيطي الافتراضي.
*يتميز تلفزيون QNED90/85/80 بمعالج 85 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي وصوت 5.1.2 up-mix المحيطي الافتراضي.
شاشة تلفزيون تعرض عجلة فيريس ساطعة للغاية خلال الليل وهناك تأثير مرئي للصوت على الجانبين الأيسر والأيمن من التلفزيون.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة بخدمات OTT.
اتصال ومساعد ذكي
أربع شعارات مقدمة بالترتيب - مرحبًا جوجل، أليكسا المدمج، يعمل مع أبل ايربلاي، يعمل مع هوم كيت من أبل.
*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
*قد يختلف توافر خدمة الطلب الصوتي باختلاف المنتجات والبلدان.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
*قد يختلف دعم AirPlay 2 وHomeKit حسب المنطقة.
*تتوافر ميزة التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين في طرازات QNED99/95/90.
أربع شعارات مقدمة بالترتيب - مرحبًا جوجل، أليكسا المدمج، يعمل مع أبل ايربلاي، يعمل مع هوم كيت من أبل.
التنبيهات الرياضية
واجهة مستخدم رسومية للتنبيه الرياضي تعرض شعارين للفريق الرياضي (ملك الغابة والتنين) مع ظهور زرين على اليمين تظهر عليهما عبارات "مشاهدة" و "لا تنبيه". شعار تظهر عليه عبارة "نتيجة القناة الرياضية الحالية".
*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المدعومة حسب الدولة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
واجهة مستخدم رسومية للتنبيه الرياضي تعرض شعارين للفريق الرياضي (ملك الغابة والتنين) مع ظهور زرين على اليمين تظهر عليهما عبارات "مشاهدة" و "لا تنبيه". شعار تظهر عليه عبارة "نتيجة القناة الرياضية الحالية".
ملف التعريف الخاص بي
مشهد يظهر به صور توضيحية لثلاثة مستخدمين على حساب إل جي - الأسماء الموجودة أسفل كل وجه هي ماكس وراشيل وديفيد.
*قد يتم خفض أو الحد من عرض المحتوى وفقًا لاتصال المنطقة والشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من الملفات التعريفية الشخصية ولكن بإمكان الشاشة الرئيسية عرض ما يصل إلى 10 ملفات تعريف فقط.
مشهد يظهر به صور توضيحية لثلاثة مستخدمين على حساب إل جي - الأسماء الموجودة أسفل كل وجه هي ماكس وراشيل وديفيد.
HDR10 Pro
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*تشير التلفزيونات التقليدية إلى أجهزة تلفزيون UHD من إل جي التي تفتقر إلى تقنية NanoCell.
رجل يحدق بالخارج ويبدو مفتونًا. صورة مقسمة إلى جزئين. يبدو النصف الأيسر من الصورة باهتا وأقل سطوعًا، بينما يبدوا النصف الأيمن منها أكثر حيوية ويتضمن مزيداً من الألوان. تظهر عبارة "تقليدي" في الزاوية العلوية اليسرى بينما تظهر بالزاوية العلوية اليمنى عبارة "HDR 10 PRO".
وضع مخرج الفيلم
صورة يظهر بها مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفزيون كبيرة، ويقوم بتحرير شيء ما. شاشة تلفزيون يعرض مشهدا لرافعة برجية باللون الأرجواني. يظهر شعار وضع مخرج الفيلم في الزاوية اليمنى السفلية.
*قد يختلف دعم وضع مخرج الفيلم من غرفة إلى غرفة باختلاف الدولة.
صورة يظهر بها مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفزيون كبيرة، ويقوم بتحرير شيء ما. شاشة تلفزيون يعرض مشهدا لرافعة برجية باللون الأرجواني. يظهر شعار وضع مخرج الفيلم في الزاوية اليمنى السفلية.
مدير الألعاب ولوحة التحكم
صورة توضح لوحة تحكم اللعبة - حيث تعرض اللوحة أيقونات حالة اللعبة والوضع المظلم والتطبيق على آخر ومحسِّن الألعاب وجميع الإعدادات ودليل المستخدم.
*قد يختلف مدى توافر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة مدير الألعاب حسب السلسلة.
صورة توضح لوحة تحكم اللعبة - حيث تعرض اللوحة أيقونات حالة اللعبة والوضع المظلم والتطبيق على آخر ومحسِّن الألعاب وجميع الإعدادات ودليل المستخدم.
HGiG
صورة تظهر امرأة تحمل مسدسًا وترتدي قناعا يغطي الوجه بالكامل. النصف الأيسر من الصورة باهت ويتضمن ألوانا أقل، بينما يتضمن النصف الأيمن منها الكثير من الألوان نسبيًا.
*HGiG هي مجموعة من الشركات المتطوعة بمجال الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات العامة وإتاحتها لتحسين تجارب ألعاب مستخدمي تقنية HDR.
*قد يختلف دعم HGiG باختلاف الدولة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
صورة تظهر امرأة تحمل مسدسًا وترتدي قناعا يغطي الوجه بالكامل. النصف الأيسر من الصورة باهت ويتضمن ألوانا أقل، بينما يتضمن النصف الأيمن منها الكثير من الألوان نسبيًا.
4K 120Hz, ALLM, eARC, & VRR
مشهد يوضح طائرة مقاتلة حمراء مع تقسيم الصورة إلى قسمين - النصف الأيسر من الصورة يبدو أقل من حيث الألوان وقاتم قليلاً بينما يبدو النصف الأيمن من الصورة أكثر إشراقًا مع تضمنه المزيد من الألوان. يظهر بالزاوية العلوية اليسرى من الصورة عبارة "تقليدي" بينما يوجد بالزاوية العلوية اليمنى شعار QNED من إل جي.
*يتميز تلفزيون QNED99/90/85/80 بتقنية 4K 120هرتز وVRR.
*تشير التلفزيونات التقليدية إلى أجهزة تلفزيون UHD من إل جي التي تفتقر إلى تقنية NanoCell.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
مشهد يوضح طائرة مقاتلة حمراء مع تقسيم الصورة إلى قسمين - النصف الأيسر من الصورة يبدو أقل من حيث الألوان وقاتم قليلاً بينما يبدو النصف الأيمن من الصورة أكثر إشراقًا مع تضمنه المزيد من الألوان. يظهر بالزاوية العلوية اليسرى من الصورة عبارة "تقليدي" بينما يوجد بالزاوية العلوية اليمنى شعار QNED من إل جي.
الألعاب السحابية
مشهد يظهر به ثلاثة أجهزة تلفزيون. يظهر في منتصف الشاشة شعارين موضوعين بشكل قطري - شعار GeFORCE NOW من انفيديا وشعار ستاديا. يظهر على التلفزيون الأيسر سبليتاج وعلى التلفزيون الأيمن سايبربانك 2077.
*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب الدولة
*سوف يتوفر مدير الألعاب ولوحة الألعاب على الألعاب السحابية اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2022.
تقنية AMD FreeSync الفائقة
صورة يظهر بها جهازا تلفزيون - أحدمها على اليسار يعرض مشهدًا من لعبة سباق سيارات مع سيارة سباق. يظهر على اليمين أيضًا نفس المشهد من اللعبة لكن الجهاز يعرض صورة أكثر إشراقًا ووضوحًا. يظهر في الزاوية العلوية اليمنى شعار (AMD FreeSync Premium).
*يتميز تلفزيون QNED99/90/85/80 بتقنية AMD FreeSync™ الفائقة
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*يلزم وجود اشتراك في بث Netflix.
*قد يختلف توفر المحتوى والتطبيق حسب البلد أو المنطقة. يلزم اشتراك منفصل لـ +Disney . ديزني 2022 والفروع التابعة لها.
*تُعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد لا يتوفر Apple TV+ و/أو تحديد المحتوى في جميع المناطق.
*يلزم وجود اشتراك في Apple TV+.
*تعد Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب الدولة.
*قد يختلف المحتوى الموجود على الصندوق حسب الطراز أو الدولة.
المواصفات الأساسية
-
نوع العرض
4K QNED
-
معدل التحديث
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
لون نانو احترافي
-
معالج الصور
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1925 x 1105 x 46.1
-
وزن التلفزيون بدون حامل
54.5
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
نوع العرض
4K QNED
-
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
حافة
-
معدل التحديث
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
لون نانو احترافي
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
صورة بالذكاء الإصطناعى
ذكاء إصطناعي للصورة برو
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
AI 4K ترقية
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
نعم (SDR/HDR)
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
نعم
-
تقنية التعتيم
تعتيم محلي
-
حركة
حركة برو
-
وضع الصورة
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
-
HFR (معدل إطارات عالي)
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
الألعاب
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
-
وضع HGIG
نعم
-
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
نعم
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
نعم
-
مقياس رمادي
نعم
-
عاكس ألوان
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1925 x 1105 x 46.1
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1925 x 1165 x 359
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
2115 x 1215 x 228
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
1532 x 359
-
وزن التلفزيون بدون حامل
54.5
-
وزن التلفزيون مع حامل
55.5
-
وزن العبوة
68.2
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
600 x 400
صوتي
-
صوت الذكاء الاصطناعي
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)
-
صوت واضح برو
نعم
-
WiSA Ready
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
مزامنة صوت LG
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
الاتصال
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 3)
-
دعم البلوتوث
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
1ea
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
تلفزيون ذكي
-
يعمل مع Apple Homekit
نعم
-
يعمل مع Apple AirPlay2
نعم
-
المعرض الفني
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
webOS 22
-
تنبيه رياضي
نعم
-
ThinQ
نعم
-
إعدادات العائلة
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
نعم
-
لوحة معلومات المنزل
نعم
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