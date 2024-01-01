Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 49 بوصة LK5730 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI

المواصفات

التقييمات

الدعم

سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 49 بوصة LK5730 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI

49LK5730PVC

سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 49 بوصة LK5730 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI

(1)
طباعة

جميع المواصفات

شاشة العرض

  • نوع شاشة العرض

    LED

  • حجم الشاشة

    49

  • الدقة

    1920*1080 (49 بوصة)

  • TruMotion / معدل التحديث

    50 هرتز

الفيديو(جودة الصورة)

  • النطاق الديناميكي العالي (HDR)

    نطاق ديناميكي عالٍ نشط

  • HDR10 Pro

    (2K) نعم

  • HLG

    نعم / نعم (2K فقط)

  • تأثير تقنية HDR

    نعم (2K فقط)

  • المعالج الرئيسي للصور

    معالج رباعي النواة

  • محسِّن الألوان

    اللون الديناميكي

  • أداة ضبط المستوى

    أداة ضبط مستوى الدقة

  • تقليل التشويش

    تقليل التشويش (NR)

  • تعيين درجة اللون الديناميكية

    تعيين درجة اللون الديناميكية

  • HEVC

    2K بمعدل 60P، ‏10 بت

  • VP9

    2K بمعدل 60P، ‏10 بت

الصوت

  • الخرج

    20 واط

  • القناة

    2.0ch

  • الاتجاه

    تشغيل لأسفل

  • خرج الصوت المتزامن

    نعم

  • DTS Virtual:X

    نعم

  • الوضع المحيطي

    DTS Virtual:X

  • الصوت الواضح

    صوت واضح 3

  • موالفة الصوت بلمسة واحدة

    نوع تركيب التلفزيون

  • مزامنة الصوت LG

    (يلزم وجود Bluetooth) نعم

  • تشغيل صوت Bluetooth

    (التفاضل الإقليمي)

  • أداة فك ترميز DTS

    نعم

  • ترميز الصوت

    AC3‏ (Dolby Digital)‏، EAC3‏، HE-AAC‏، AAC‏، MP2‏، MP3‏، PCM‏، DTS‏، DTS-HD‏، DTS Express‏، WMA‏، apt-X (يُحدد لاحقًا)

الملاءمة الذكية

  • نظام التشغيل (OS)

    التلفزيون الذكي webOS

  • عدد وحدات المعالجة المركزية

    أربع

  • الريموت السحري

    Ready (جاهز)

  • الوصول السريع

    نعم

  • التصغير / التكبير المباشر

    نعم

  • التحكم الشامل

    نعم (جاهز)

  • STT

    Magic Ready

  • Magic Link

    نعم

  • متجر محتوى LG

    نعم

  • DIAL

    نعم

  • مستعرض الويب

    نعم

  • مشغل الموسيقى

    نعم

  • المحتوى الخاص بي

    نعم

  • قنواتي

    نعم

  • مرشد القنوات (Channel Advisor)

    نعم

اتصال إنترنت الأشياء والجوال/الكمبيوتر

  • تطبيق الهاتف المحمول (LG TV Plus)

    نعم

  • تشغيل تلفزيون المحمول

    نعم

  • تشغيل تلفزيون WiFi

    نعم

  • تشغيل Bluetooth منخفضة الطاقة

    نعم

  • تراكب Miracast / Miracast

    Miracast

  • مستعرض ملفات الشبكة

    نعم

الميزة الإضافية

  • التسجيل الرقمي

    نعم

  • DVR تناظري

    نعم

  • المشاهدة المؤجلة

    نعم

  • حظر الوصول إلى المواقع الضارة

    نعم

استقبال البث

  • استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)

    DVB-T2/C/S2

  • الأرضي

    DVB-T2

  • الكابل

    DVB-C

  • القمر الصناعي

    DVB-S2

  • استقبال التلفزيون التناظري

    نعم

  • صفحة قناة المعلومات

    نعم

  • قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)

    نعم

  • [DVB] الترجمة

    نعم

  • AD (الوصف الصوتي)

    نعم

  • EPG‏ (8 أيام)

    نعم

المقبس

  • HDMI

    1 (خلفي) / 1(جانبي)

  • Simplink (جهاز HDMI CEC)

    نعم

  • ARC (قناة إرجاع الصوت)

    نعم (جانبي، HDMI 1)

  • USB

    1 (جانبي)

  • LAN

    نعم (خلفي)

  • المكوّن

    نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)

  • دخل المركّب (صوت/صورة)

    نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)

  • دخل RF

    2 (خلفي، RF/Sat)
    1(خلفي، RF)

  • SPDIF (خرج الصوت الرقمي البصري)

    نعم (خلفي)

  • WiFi

    نعم (802.11ac)

  • Bluetooth

    نعم (V4.2)

الطاقة والحفاظ على البيئة

  • مصدر الإمداد بالطاقة

    100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز

  • استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

    دون 0.5 واط

  • وضع توفير الطاقة

    نعم

الملحق

  • الريموت

    L-con

  • البطاريات

    نعم
    (AAA x 2EA)

  • كابل الطاقة

    نعم (مستقل عن التلفزيون)

رأي المستخدمين

اختياراتنا لك

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 