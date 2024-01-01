سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 49 بوصة LK5730 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI

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جميع المواصفات
شاشة العرض
-
نوع شاشة العرض
LED
-
حجم الشاشة
49
-
الدقة
1920*1080 (49 بوصة)
-
TruMotion / معدل التحديث
50 هرتز
الفيديو(جودة الصورة)
-
النطاق الديناميكي العالي (HDR)
نطاق ديناميكي عالٍ نشط
-
HDR10 Pro
(2K) نعم
-
HLG
نعم / نعم (2K فقط)
-
تأثير تقنية HDR
نعم (2K فقط)
-
المعالج الرئيسي للصور
معالج رباعي النواة
-
محسِّن الألوان
اللون الديناميكي
-
أداة ضبط المستوى
أداة ضبط مستوى الدقة
-
تقليل التشويش
تقليل التشويش (NR)
-
تعيين درجة اللون الديناميكية
تعيين درجة اللون الديناميكية
-
HEVC
2K بمعدل 60P، 10 بت
-
VP9
2K بمعدل 60P، 10 بت
الصوت
-
الخرج
20 واط
-
القناة
2.0ch
-
الاتجاه
تشغيل لأسفل
-
خرج الصوت المتزامن
نعم
-
DTS Virtual:X
نعم
-
الوضع المحيطي
DTS Virtual:X
-
الصوت الواضح
صوت واضح 3
-
موالفة الصوت بلمسة واحدة
نوع تركيب التلفزيون
-
مزامنة الصوت LG
(يلزم وجود Bluetooth) نعم
-
تشغيل صوت Bluetooth
(التفاضل الإقليمي)
-
أداة فك ترميز DTS
نعم
-
ترميز الصوت
AC3 (Dolby Digital)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، DTS، DTS-HD، DTS Express، WMA، apt-X (يُحدد لاحقًا)
الملاءمة الذكية
-
نظام التشغيل (OS)
التلفزيون الذكي webOS
-
عدد وحدات المعالجة المركزية
أربع
-
الريموت السحري
Ready (جاهز)
-
الوصول السريع
نعم
-
التصغير / التكبير المباشر
نعم
-
التحكم الشامل
نعم (جاهز)
-
STT
Magic Ready
-
Magic Link
نعم
-
متجر محتوى LG
نعم
-
DIAL
نعم
-
مستعرض الويب
نعم
-
مشغل الموسيقى
نعم
-
المحتوى الخاص بي
نعم
-
قنواتي
نعم
-
مرشد القنوات (Channel Advisor)
نعم
اتصال إنترنت الأشياء والجوال/الكمبيوتر
-
تطبيق الهاتف المحمول (LG TV Plus)
نعم
-
تشغيل تلفزيون المحمول
نعم
-
تشغيل تلفزيون WiFi
نعم
-
تشغيل Bluetooth منخفضة الطاقة
نعم
-
تراكب Miracast / Miracast
Miracast
-
مستعرض ملفات الشبكة
نعم
الميزة الإضافية
-
التسجيل الرقمي
نعم
-
DVR تناظري
نعم
-
المشاهدة المؤجلة
نعم
-
حظر الوصول إلى المواقع الضارة
نعم
استقبال البث
-
استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)
DVB-T2/C/S2
-
الأرضي
DVB-T2
-
الكابل
DVB-C
-
القمر الصناعي
DVB-S2
-
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
-
صفحة قناة المعلومات
نعم
-
قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)
نعم
-
[DVB] الترجمة
نعم
-
AD (الوصف الصوتي)
نعم
-
EPG (8 أيام)
نعم
المقبس
-
HDMI
1 (خلفي) / 1(جانبي)
-
Simplink (جهاز HDMI CEC)
نعم
-
ARC (قناة إرجاع الصوت)
نعم (جانبي، HDMI 1)
-
USB
1 (جانبي)
-
LAN
نعم (خلفي)
-
المكوّن
نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)
-
دخل المركّب (صوت/صورة)
نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)
-
دخل RF
2 (خلفي، RF/Sat)
1(خلفي، RF)
-
SPDIF (خرج الصوت الرقمي البصري)
نعم (خلفي)
-
WiFi
نعم (802.11ac)
-
Bluetooth
نعم (V4.2)
الطاقة والحفاظ على البيئة
-
مصدر الإمداد بالطاقة
100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
دون 0.5 واط
-
وضع توفير الطاقة
نعم
الملحق
-
الريموت
L-con
-
البطاريات
نعم
(AAA x 2EA)
-
كابل الطاقة
نعم (مستقل عن التلفزيون)
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