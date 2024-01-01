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تليفزيون ذكى ذو شاشه سينمائيه ثلاثيه الأبعاد مقاس 55 بوصه

المواصفات

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تليفزيون ذكى ذو شاشه سينمائيه ثلاثيه الأبعاد مقاس 55 بوصه

55LM6610

تليفزيون ذكى ذو شاشه سينمائيه ثلاثيه الأبعاد مقاس 55 بوصه

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جميع المواصفات

خصائص الشاشه

  • نوع BLU

    البيانات المعززة للنظام العالمي للاتصالات المتنقلة (EDGE)

  • دقه الصوره

    1920 × 1080

  • تعتيم موضعي

    نعم

  • مقاس الشاشه بالبوصه

    55

  • مقاس الشاشه بالسنتيمتر

    139

  • واجهة تحكم ديناميكية بالوسائط (MCI)

    400

الصورة

  • محرك XD ثلاثي

    نعم

  • فحص فقط (% فحص زايد)

    (HDMI/Component/RF) 1080i / 1080p / 720p

  • وضع AV

    3 أوضاع (إيقاف/سينما/ألعاب)

  • مرقي دقة (إضافي/أساسي)

    أساسى

  • أنماط الصوره

    7 أوضاع (حيوي/قياسي/APS/سينما/رياضة/ألعاب/صور)

الصوت

  • مخرج الصوت

    10 واط + 10 واط

  • نظام السماعات

    سماعتين بإتجاه واحد

  • نظام الصوت المحيط

    صوت محيط لا نهائى

  • وضع الصوت

    نعم (7 أوضاع)

  • الصوت الواضح 2

    نعم

  • محسن الصوت

    3أنماط

السينما ثلاثيه الأبعاد

  • النوع ثلاثي الأبعاد (SG/FPR/AR/GPR/بدون نظارات)

    FPR

  • الصيغ المدعومة

    ورقة تنسيق ثلاثية الأبعاد

  • الكشف الذاتي للصيغ

    نعم

  • تحويل المصدر من ثلاثي الأبعاد إلى ثنائي الأبعاد

    نعم

  • تحويل المصدر من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد

    نعم

  • التحكم بالعمق

    '0~+20 (افتراضي : 10)

  • تحكم بنقطة العرض

    '-10~+10 (افتراضي : 0)

  • التحكم بالعمق ثلاثي الأبعاد

    '0~+20 (افتراضي : 10)

  • التحكم بنقطة العرض ثلاثية الأبعاد

    -10~+10 (افتراضي : 0)

  • تصحيح الصور ثلاثية الأبعاد/mtk

    نعم

  • تكبير صوت ثلاثي الأبعاد

    نعم

  • تشغيل مزدوج/ثلاثي الأبعاد

    نعم

التليفزيون الذكى

  • لوحة رئيسية 2.0

    نعم

  • متجر App Store

    نعم

  • متصفح ويب كامل

    نعم

  • مركز اجتماعي

    نعم

  • البحث والتوصيات

    نعم

  • عالم الأبعاد الثلاثية (البحث في المحتوى ثلاثي الأبعاد)

    نعم

  • ألعاب بتأثير ثلاثي الأبعاد

    نعم

  • دعم عن بعد للهاتف الذكي

    نعم

  • صورة داخل الصورة

    نعم

  • تحميل تطبيق الجهاز الخارجي

    نعم

نظام الإرسال

  • تناظري

    (PALⅠ, PAL/SECAM BG/DK, NTSC M)

  • (DVB-T) ثلاثي الأبعاد

    نعم

الشبكه

  • خاصيه SIMPLINK (HDMI CEC)

    نعم

  • واي فاي

    نعم

  • ويندوز7 معتمد

    نعم

  • واي فاي مباشر

    نعم

  • ميديا لينك

    نعم

  • شاشة واي فاي

    نعم

USB2.0

  • صور

    (JPEG)

  • صوت

    AC3 (دولبي رقمي) EAC3، AAC، Mpeg، MP3، PCM

  • DiVX (SD/HD/HD Plus)

    Divx HD

مواصفات خاصه

  • خاصيه Smart Energy Saving

    نعم

  • خاصيه Intelligent Sensor

    نعم

  • خاصيه Input Labeling

    نعم

  • خاصيه EPG(SI)

    نعم

  • خاصيه Quick View (Flashback)

    نعم

  • خاصيه e-Streamer

    نعم

  • كاميرا (جاهزة/مدمجة)

    جاهز

البرامج

  • الموالفه الأوتوماتيكيه

    نعم

  • حذف البرنامج - تعديل البرنامج

    نعم

  • تعديل إسم البرنامج

    نعم

  • برمجه القنوات المفضله

    نعم

الوقت و الساعه

  • ساعه أوتوماتيكيه

    نعم

  • تشغيل تلقائى -إيقاف تلقائى

    نعم

  • مؤقت النوم

    نعم

  • إيقاف تلقائى

    نعم

الواجهه الجانبيه

  • USB 2.0

    3

  • مدخل HDMI

    4

الواجهه الخلفيه

  • مدخل مكون (Y,Pb,Pr) + صوت

    3

  • مدخل RGB (D-sub 15pin) - حاسوب

    1

  • شبكة محلية (سلكي)

    1

الأبعاد

  • الجهاز بدون الحامل

    33.1x723x1232 مم

  • الجهاز بالحامل

    331x795x1232 مم

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