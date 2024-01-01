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تليفزيون ذكى ذو شاشه سينمائيه ثلاثيه الأبعاد مقاس 55 بوصه

المواصفات

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تليفزيون ذكى ذو شاشه سينمائيه ثلاثيه الأبعاد مقاس 55 بوصه

55LM9600

تليفزيون ذكى ذو شاشه سينمائيه ثلاثيه الأبعاد مقاس 55 بوصه

(0)
تليفزيون ذكى ذو شاشه سينمائيه ثلاثيه الأبعاد مقاس 55 بوصه-LM9600
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جميع المواصفات

خصائص الشاشه

  • BLU Type

    ALEF

  • دقه الصوره

    1920 x 1080

  • Local Dimming

    نعم

  • مقاس الشاشه بالبوصه

    55

  • مقاس الشاشه بالسنتيمتر

    139

  • Dynamic MCI

    1000

الصوره

  • Triple XD Engine

    نعم

  • Just Scan (0% overscan)

    ( HDMI/Component/RF) 1080i / 1080p / 720p

  • AV Mode

    3 Modes (Off / Cinema / Game)

  • Resolution Upscaler (Plus/Basic)

    Plus

  • خاصيه Picture Wizard II

    نعم

  • نسبه التباين

    7 modes ( 16:9, Just scan, Original, Full Wide(DTV only), 4:3, 14:9, Cinema Zoom)

الصوت

  • مخرج الصوت

    10W+10W+10W

  • نظام السماعات

    خمس سماعات بإتجاهين

  • نظام الصوت المحيطي

    محيطي infinite

  • وضع الصوت

    نعم (7 أوضاع)

  • الصوت الواضح 2

    نعم

  • محسن الصوت

    3أنماط

السينما ثلاثيه الأبعاد

  • 3D Type (SG/FPR/AR/GPR/Non-Glass)

    FPR

  • Supporting Format

    3D Format sheet

  • Format Auto Detection

    نعم

  • 3D to 2D Convert Source

    نعم

  • 2D to 3D Convert Source

    نعم

  • Depth Control

    '0~+20 (default : 10)

  • Viewpoint Control

    '-10~+10 (default : 0)

  • 3D Depth Control

    '0~+20 (default : 10)

  • 3D Viewpoint Control

    -10~+10 (default : 0)

  • 3D Image Correction /mtk

    نعم

  • 3D Sound Zooming

    نعم

  • Dual Play/3d

    نعم

التليفزيون الذكى

  • Home Dashboard 2.0

    نعم

  • App Store

    نعم

  • Full Web Browser

    نعم

  • Social Center

    نعم

  • Search & Recommendation

    نعم

  • 3D World (3D Contents Streaming)

    نعم

  • 3D Effect Game

    نعم

  • Smart Phone Remort Support

    نعم

  • Picture In Picture

    نعم

  • External Device App Download

    نعم

نظام الإرسال

  • Analog

    (PALⅠ, PAL/SECAM BG/DK, NTSC M)

  • Digital(DVB-T)

    نعم

الشبكه

  • خاصيه SIMPLINK (HDMI CEC)

    نعم

  • Wifi

    نعم

  • Windows 7 Certified

    نعم

  • Media Link

    نعم

  • MHL

    نعم

  • 2nd TV Ready

    نعم

  • WiFi Display

    نعم

  • WiFi Direct

    نعم

USB2.0

  • صور

    (JPEG)

مواصفات خاصه

  • خاصيه Smart Energy Saving

    نعم

  • خاصيه Intelligent Sensor

    نعم

  • خاصيه Input Labeling

    نعم

  • خاصيه EPG(SI)

    نعم

  • خاصيه Quick View (Flashback)

    نعم

  • خاصيه e-Streamer

    نعم

  • Camera (Ready/Built-in)

    Ready

البرامج

  • الموالفه الأوتوماتيكيه

    نعم

  • حذف البرنامج - تعديل البرنامج

    نعم

  • تعديل إسم البرنامج

    نعم

  • برمجه القنوات المفضله

    نعم

الوقت و الساعه

  • ساعه أوتوماتيكيه

    نعم

  • تشغيل تلقائى -إيقاف تلقائى

    نعم

  • مؤقت النوم

    نعم

  • إيقاف تلقائى

    نعم

الواجهه الجانبيه

  • USB 2.0

    3 (1: Hub)

  • HDMI/HDCP 1.4 (3D Auto Setting/ARC)

    4

الواجهه الخلفيه

  • RF In

    1

  • Component In (Y,Pb,Pr) + Audio

    1

  • RGB In (D-sub 15pin) - PC

    1

  • LAN (Wired)

    1

  • PC Audio Input

    1

  • Digital Audio Out (Optical)

    1

  • AV In

    1

جهاز الريموت

  • النوع

    S-con

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