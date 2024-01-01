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LG UHD 4K TV 49 Inch UN73 Series, 4K Active HDR WebOS Smart AI ThinQ

المواصفات

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LG UHD 4K TV 49 Inch UN73 Series, 4K Active HDR WebOS Smart AI ThinQ

49UN7340PVC

LG UHD 4K TV 49 Inch UN73 Series, 4K Active HDR WebOS Smart AI ThinQ

(1)
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جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة

    49 بوصة

  • دقة عالية فائقة

    نعم

  • دقة

    3840x2160 (4K)

  • لوحة IPS

    نعم

  • زاوية مشاهدة عريضة

    نعم

  • دقة الألوان الحقيقية

    نعم

  • HDR نشط بدقة ‎4K

    نعم

  • تعيين درجة اللون الديناميكية بالنطاق الديناميكي العالي (HDR)

    نعم

  • Motion Pro

    نعم

  • أداة ضبط مستوى ‎4K

    نعم

معالج

  • معالج 4K رباعي النواة

    نعم

  • تحسين الصورة

    نعم

  • محسِّن الألوان

    نعم

  • صوت بتقنية الذكاء الاصطناعي

    نعم

  • صوت واضح

    نعم

  • ضبط الصوت بالذكاء الاصطناعي

    نعم

AI THINQ

  • ThinQ

    نعم

  • أوامر صوتية بالعربية المصرية

    نعم

  • لوحة معلومات في الصفحة الرئيسية

    نعم

  • تحكم سهل في إنترنت الأشياء المنزلي

    نعم

  • AI Home

    نعم

  • Apple Air Play

    نعم

  • Apple Home Kit

    نعم

  • تطبيق Apple TV

    نعم

  • تحرير ذكي

    نعم

الوظيفة الذكية

  • الريموت السحري

    مضمن

سينما

  • وضع صناعة الأفلام

    نعم

  • Netflix

    نعم

  • Apple TV

    نعم

رياضة

  • Sports Alert

    نعم

  • دعم صوت Bluetooth المحيطي

    نعم

ألعاب

  • وضع HGIG

    نعم

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