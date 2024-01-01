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سلسلة تلفزيون LG UHD 4K‏ 50 بوصة UP75، بدقة 4K والمزود بتقنية Active HDR ونظام تشغيل WebOS بالإضافة إلى تقنية Smart AI ThinQ

المواصفات

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سلسلة تلفزيون LG UHD 4K‏ 50 بوصة UP75، بدقة 4K والمزود بتقنية Active HDR ونظام تشغيل WebOS بالإضافة إلى تقنية Smart AI ThinQ

50UP7500PVG

سلسلة تلفزيون LG UHD 4K‏ 50 بوصة UP75، بدقة 4K والمزود بتقنية Active HDR ونظام تشغيل WebOS بالإضافة إلى تقنية Smart AI ThinQ

(4)
رؤية أمامية مع صورة بينية
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جميع المواصفات

شاشة

  • النوع

    4K UHD

  • حجم الشاشة

    50

  • الدقة

    3840x2160

  • الحركة / معدل التحديث

    معدل التحديث 50 هرتز

النظام

  • نوع BLU

    مباشر

  • المعالج الرئيسي (SoC)

    معالج رباعي النواة بتقنية 4K
    (LM21A)

  • نظام التشغيل (OS)

    التلفزيون الذكي webOS

  • عدد وحدات المعالجة المركزية

    أربع

جودة الفيديو والصورة

  • ضبط المستوى بتقنية الذكاء الاصطناعي

    ضبط المستوى 4K

  • تحسين الصورة

    تحسين الصورة

  • التحكم في مستوى السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي

    نعم

  • النطاق الديناميكي العالي (HDR)

    النطاق الديناميكي العالي (HDR) النشط

  • HDR10 Pro

    نعم (4K/2K)

  • HLG

    نعم (4K/2K)

  • FILMMAKER MODE™‎

    نعم

  • تعيين درجة اللون الديناميكية / احترافية (+ تعيين درجة اللون بتقنية HDR والذكاء الاصطناعي)

    تعيين درجة اللون الديناميكية بتقنية HDR

  • خوارزمية الإعتام

    تباين LG المحلي

  • أداة ضبط المستوى

    أداة ضبط مستوى 4K

  • HEVC

    4K عند 60p و10 بت

  • VP9 (جهاز فك ترميز الفيديو)

    4K عند 60p و10 بت

  • AV1 (جهاز فك ترميز الفيديو)

    4K عند 60p و10 بت

  • وضع HGIG

    نعم

  • استجابة فورية للألعاب (ALLM)

    نعم

  • وضع الصورة

    نعم 9 أوضاع
    (زاهٍ، قياسي، اقتصادي، سينما، رياضة، ألعاب، مخرج الأفلام، (ISF) خبير (غرفة ساطعة الإضاءة)، (ISF) خبير (غرفة معتمة))

جودة الصوت

  • سماعة (خرج الصوت)

    20 واط
    (10 واط لكل قناة)

  • قناة

    ‎2.0 قناة

  • الاتجاه

    تشغيل لأسفل

  • خرج الصوت المتزامن

    نعم (الخرج البصري أو وضع دعم HP)

  • صوت بتقنية الذكاء الاصطناعي / احترافي

    صوت بتقنية الذكاء الاصطناعي

  • ضبط صوت الذكاء الاصطناعي

    نعم

  • الوضع المحيطي => 21Y المواصفات الخارجية

    محيطي فائق

  • الصوت الواضح

    الصوت الواضح 3

  • دعم صوت Bluetooth المحيطي

    نعم

  • مزامنة الصوت من LG

    نعم

  • مشاركة الصوت

    نعم

  • ترميز الصوت

    AC4،‏ AC3 (Dolby رقمي)، EAC3،‏ HE-AAC،‏ AAC،‏ MP2،‏ MP3،‏ PCM،‏ WMA،‏ apt-X
    (راجع الدليل)

  • مزامنة وضع الصوت

    نعم

  • صوت حي

    نعم

وظيفة الذكاء الاصطناعي

  • ThinQ

    نعم

  • التعرف الذكي على الصوت

    نعم

  • تحويل الكلام إلى نص

    نعم

  • بحث LG الصوتي

    نعم

  • UX للذكاء الاصطناعي

    نعم

  • AI Home

    نعم

  • توصيات الذكاء الاصطناعي /AI ‎

    نعم

  • التحرير الذكي

    نعم

  • لوحة التحكم الرئيسية

    نعم

  • Apple Homekit

    نعم

  • اتصال الجوّال

    نعم

  • مشاركة الشاشة

    نعم

  • تطبيق ThinQ

    نعم

  • Airplay2

    نعم

  • الاختيارات التالية ( قناة الذكاء الاصطناعي)

    نعم

  • المستكشف السحري ( رابط الذكاء الاصطناعي)

    نعم

  • الوصول السريع

    نعم

  • التحكم الشامل

    نعم

  • تشغيل الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة

    نعم

  • البحث في المحتوى ذي الصلة

    نعم

  • متجر LG

    نعم

  • الطلب

    نعم

  • مستعرض الويب

    نعم

  • مشغل الموسيقى -> مشغل الموسيقى

    نعم

  • تشغيل التلفزيون باستخدام الجوّال

    نعم

  • تشغيل Wi-Fi على التلفزيون

    نعم

  • تشغيل Bluetooth منخفضة الطاقة

    نعم

  • مستعرض ملفات الشبكة

    نعم

  • حظر الدخول إلى موقع ضار

    نعم

  • وضع الفنادق

    نعم

  • التنبيه الرياضي

    نعم

  • اكتشاف الموسيقى

    نعم

البث

  • استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)

    نعم

  • الأرضي

    DVB-T2

  • الكابل

    DVB-C

  • القمر الصناعي

    DVB-S2

  • استقبال التلفزيون التناظري

    نعم

  • صفحة قناة المعلومات

    نعم

  • قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)

    نعم

  • [DVB] الترجمة

    نعم

  • AD (الوصف الصوتي)

    نعم

  • EPG‏ (8 أيام)

    نعم

التوصيل

  • HDMI

    2 (جانبي)

  • الإصدار

    HDMI 2.0

  • Simplink (جهاز HDMI CEC)

    نعم

  • eARC / ARC (قناة إرجاع الصوت)

    eARC ‏(HDMI 2)

  • USB

    1 (جانبي)

  • LAN

    نعم (خلفي)

  • دخل RF

    2 (خلفي، RF/Sat)

  • SPDIF (خرج الصوت الرقمي البصري)

    نعم (خلفي)

  • Wifi

    نعم (802.11ac)

  • Bluetooth

    نعم (V5.0)

الطاقة والحفاظ على البيئة

  • مصدر الإمداد بالطاقة

    100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز

  • استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

    دون 0.5 واط

  • وضع توفير الطاقة

    نعم

  • مستشعر الإضاءة الأخضر

    نعم

  • معيار الطاقة

    نعم

الملحق

  • الريموت

    MR21 أو L-con

  • البطاريات

    نعم
    (MR21 : AA x 2EA / L-Con : AAA x 2EA)

  • كابل الطاقة

    نعم (مستقل)

الميزة الإضافية

  • آلة الزمن (DVR)

    نعم

  • التسجيل الرقمي

    نعم

  • مسجل الفيديو الرقمي (DVR) التناظري

    نعم

  • المشاهدة المؤجلة

    نعم

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