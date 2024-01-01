سلسلة تلفزيون LG UHD 4K‏ 50 بوصة UP75، بدقة 4K والمزود بتقنية Active HDR ونظام تشغيل WebOS بالإضافة إلى تقنية Smart AI ThinQ

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جميع المواصفات
شاشة
-
النوع
4K UHD
-
حجم الشاشة
50
-
الدقة
3840x2160
-
الحركة / معدل التحديث
معدل التحديث 50 هرتز
النظام
-
نوع BLU
مباشر
-
المعالج الرئيسي (SoC)
معالج رباعي النواة بتقنية 4K
(LM21A)
-
نظام التشغيل (OS)
التلفزيون الذكي webOS
-
عدد وحدات المعالجة المركزية
أربع
جودة الفيديو والصورة
-
ضبط المستوى بتقنية الذكاء الاصطناعي
ضبط المستوى 4K
-
تحسين الصورة
تحسين الصورة
-
التحكم في مستوى السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي (HDR)
النطاق الديناميكي العالي (HDR) النشط
-
HDR10 Pro
نعم (4K/2K)
-
HLG
نعم (4K/2K)
-
FILMMAKER MODE™
نعم
-
تعيين درجة اللون الديناميكية / احترافية (+ تعيين درجة اللون بتقنية HDR والذكاء الاصطناعي)
تعيين درجة اللون الديناميكية بتقنية HDR
-
خوارزمية الإعتام
تباين LG المحلي
-
أداة ضبط المستوى
أداة ضبط مستوى 4K
-
HEVC
4K عند 60p و10 بت
-
VP9 (جهاز فك ترميز الفيديو)
4K عند 60p و10 بت
-
AV1 (جهاز فك ترميز الفيديو)
4K عند 60p و10 بت
-
وضع HGIG
نعم
-
استجابة فورية للألعاب (ALLM)
نعم
-
وضع الصورة
نعم 9 أوضاع
(زاهٍ، قياسي، اقتصادي، سينما، رياضة، ألعاب، مخرج الأفلام، (ISF) خبير (غرفة ساطعة الإضاءة)، (ISF) خبير (غرفة معتمة))
جودة الصوت
-
سماعة (خرج الصوت)
20 واط
(10 واط لكل قناة)
-
قناة
2.0 قناة
-
الاتجاه
تشغيل لأسفل
-
خرج الصوت المتزامن
نعم (الخرج البصري أو وضع دعم HP)
-
صوت بتقنية الذكاء الاصطناعي / احترافي
صوت بتقنية الذكاء الاصطناعي
-
ضبط صوت الذكاء الاصطناعي
نعم
-
الوضع المحيطي => 21Y المواصفات الخارجية
محيطي فائق
-
الصوت الواضح
الصوت الواضح 3
-
دعم صوت Bluetooth المحيطي
نعم
-
مزامنة الصوت من LG
نعم
-
مشاركة الصوت
نعم
-
ترميز الصوت
AC4، AC3 (Dolby رقمي)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، WMA، apt-X
(راجع الدليل)
-
مزامنة وضع الصوت
نعم
-
صوت حي
نعم
وظيفة الذكاء الاصطناعي
-
ThinQ
نعم
-
التعرف الذكي على الصوت
نعم
-
تحويل الكلام إلى نص
نعم
-
بحث LG الصوتي
نعم
-
UX للذكاء الاصطناعي
نعم
-
AI Home
نعم
-
توصيات الذكاء الاصطناعي /AI
نعم
-
التحرير الذكي
نعم
-
لوحة التحكم الرئيسية
نعم
-
Apple Homekit
نعم
-
اتصال الجوّال
نعم
-
مشاركة الشاشة
نعم
-
تطبيق ThinQ
نعم
-
Airplay2
نعم
-
الاختيارات التالية ( قناة الذكاء الاصطناعي)
نعم
-
المستكشف السحري ( رابط الذكاء الاصطناعي)
نعم
-
الريموت السحري
مدمج
-
الوصول السريع
نعم
-
التحكم الشامل
نعم
-
تشغيل الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة
نعم
-
البحث في المحتوى ذي الصلة
نعم
-
متجر LG
نعم
-
الطلب
نعم
-
مستعرض الويب
نعم
-
مشغل الموسيقى -> مشغل الموسيقى
نعم
-
تشغيل التلفزيون باستخدام الجوّال
نعم
-
تشغيل Wi-Fi على التلفزيون
نعم
-
تشغيل Bluetooth منخفضة الطاقة
نعم
-
مستعرض ملفات الشبكة
نعم
-
حظر الدخول إلى موقع ضار
نعم
-
وضع الفنادق
نعم
-
التنبيه الرياضي
نعم
-
اكتشاف الموسيقى
نعم
البث
-
استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)
نعم
-
الأرضي
DVB-T2
-
الكابل
DVB-C
-
القمر الصناعي
DVB-S2
-
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
-
صفحة قناة المعلومات
نعم
-
قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)
نعم
-
[DVB] الترجمة
نعم
-
AD (الوصف الصوتي)
نعم
-
EPG (8 أيام)
نعم
التوصيل
-
HDMI
2 (جانبي)
-
الإصدار
HDMI 2.0
-
Simplink (جهاز HDMI CEC)
نعم
-
eARC / ARC (قناة إرجاع الصوت)
eARC (HDMI 2)
-
USB
1 (جانبي)
-
LAN
نعم (خلفي)
-
دخل RF
2 (خلفي، RF/Sat)
-
SPDIF (خرج الصوت الرقمي البصري)
نعم (خلفي)
-
Wifi
نعم (802.11ac)
-
Bluetooth
نعم (V5.0)
الطاقة والحفاظ على البيئة
-
مصدر الإمداد بالطاقة
100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
دون 0.5 واط
-
وضع توفير الطاقة
نعم
-
مستشعر الإضاءة الأخضر
نعم
-
معيار الطاقة
نعم
الملحق
-
الريموت
MR21 أو L-con
-
البطاريات
نعم
(MR21 : AA x 2EA / L-Con : AAA x 2EA)
-
كابل الطاقة
نعم (مستقل)
الميزة الإضافية
-
آلة الزمن (DVR)
نعم
-
التسجيل الرقمي
نعم
-
مسجل الفيديو الرقمي (DVR) التناظري
نعم
-
المشاهدة المؤجلة
نعم
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