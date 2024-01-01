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LG ULTRA HD TV

المواصفات

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LG ULTRA HD TV

65UF950T

LG ULTRA HD TV

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جميع المواصفات

نظام العرض

  • الجهاز

    أيل أي دي

  • الوضوح

    3840*2160

  • حجم الشاشة (سم)

    65

  • نوع بي أل يو

    حافة

  • LED زائد (يعتم المحلي)

    نعم

نظام البث

  • الأرضي

    DVBT2

الفيديو

  • ترو الترا عالية الدقة المحرك

    نعم

  • اللون رئيس (نانو الطيف)

    نعم (WCG)

  • الضياء الترا

    نعم

  • ترو تحكم الأسود

    نعم

  • الثلاثي XD المحرك

    نعم

  • للحد من الضوضاء نشطة

    نعم

  • الاستشعار الذكية المعيشة

    نعم

  • سينما حقيقية 24P

    نعم

  • دينامية واضح الأبيض

    نعم

  • شفت كوديك

    4K 60P

سمعي

  • نظام مكبرات الصوت

    نظام 2.0Ch سماعات

  • إخراج الصوت

    20W L / R: 10*ليرة سورية / روبية:2

  • نظام الصوت

    الصوت الفائق

  • واضح الصوت II

    نعم

  • 3D التكبير الصوت

    نعم

  • تصميم صوت من قبل هاردمان/كاردون

    نعم

  • بصري الصوت المزامنة

    نعم

  • لاسلكية الصوت المزامنة والخاص المزامنة الصوت

    نعم

إل جي سمارت تلفزيون

  • إسأوسي

    H15

المواصفات المشتركة

  • التعرف على الصوت

    نعم

يو إس بي

  • ديفإكس (SD / HD / زائد عالية الدقة)

    دايفكس عالي الوضوح

3D المواصفات

  • 3D

    نعم

  • اللعب المزدوج

    نعم

منافذ إدخال وإخراج على جانب التلفاز

  • HDMI

    4 ( 3G: 2 / 6G: 2)

  • يو إس بي 2.0 / 3.0

    2 / l

منافذ إدخال وإخراج على التلفاز - خلفي

  • LAN

    1(H)

كماليات

  • حدة تحكم عن بعد

    Lcon

  • HID

    استعداد

  • BT مكبرات الصوت

    استعداد

  • # من نظارات 3D

    F310 2EA

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