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تلفزيون فائق الوضوح (UHD) من إل جي بدقة 4K مقاس 65 بوصة من السلسلة UQ9100، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) النشط 4K لتصميمات شاشة السينما وتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS
*تليفزيون ال سي دي و ال اي دي و OLED تأتي مع ضمان سنتين
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
*الصور المستخدمة في عرض المنتج أدناه لأغراض التوضيح فقط.
* يُرجى العودة لمعرض الصور الموجود أعلى الصفحة للحصول على توضيح دقيق.
*شاشة UQ90 مقاس 86 بوصة تتميز بمعالج (α7 Gen5 AI Processor).
التحكم في السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي
شاشة تصور صورة غابة يتم تعديل سطوعها حسب البيئة المحيطة.
AI Sound Pro تقنية
*قد تختلف جودة صورة المحتوى المرقى بناءً على دقة المصدر.
*شاشة UQ90 مقاس 86 بوصة تتميز بمعالج (α7 Gen5 AI Processor).
*يتميز تلفزيون UQ80/75/70 بمزيج من الصوت المحيطي الافتراضي 5.1
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات OTT.
ذكاء يتجاوز حدود تفكيرك
تفاصيل توضح شعارات alexa وApple Airplay و Apple HomeKit التي تتوافق معها تقنية ThinQ AI.
*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
*قد يختلف دعم AirPlay 2 وHomeKit حسب المنطقة.
ملفي التعريفي
*قد يتم عرض المحتوى المخفض أو المحدود وفقًا لاتصال المنطقة والشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، ولكن الشاشة الرئيسية ستعرض فقط ما يصل إلى 10 ملفات تعريف.
التنبيهات الرياضية
*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المدعومة حسب الدولة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*تنطبق قيود 4K Ultra HD. تفضل بزيارة: http://go.nflx.me/4K
HDR10 Pro
وضع مخرج الفيلم (™FILMMAKER MODE)
الوصول إلى مفضلاتك
*يتطلب الأمر عضوية في بث Netflix.
*تُعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*يلزم وجود اشتراك في Apple TV+.
تعد * Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة
Game Dashboard & Optimizer
HGiG
*قد يختلف مدى توافر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة Game Optimizer حسب السلسلة.
*HGiG هي مجموعة من الشركات المتطوعة بمجال الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات العامة وإتاحتها لتحسين تجارب ألعاب مستخدمي تقنية HDR.
*قد يختلف المحتوى الموجود على الصدوق حسب الطراز أو الدولة.
المواصفات الأساسية
-
نوع العرض
4K UHD
-
معدل التحديث
60Hz أساسي
-
معالج الصور
ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1454 x 838 x 57.7
-
وزن التلفزيون بدون حامل
21.5
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
نوع العرض
4K UHD
-
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
مباشر
-
معدل التحديث
60Hz أساسي
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
4K ترقية
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
نعم
-
وضع الصورة
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
الألعاب
-
وضع HGIG
نعم
-
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
نعم
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
نعم
-
مقياس رمادي
نعم
-
عاكس ألوان
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1454 x 838 x 57.7
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1454 x 909 x 340
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
1600 x 970 x 228
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
784 x 340
-
وزن التلفزيون بدون حامل
21.5
-
وزن التلفزيون مع حامل
22.9
-
وزن العبوة
30.6
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
300 x 300
صوتي
-
صوت الذكاء الاصطناعي
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)
-
صوت واضح برو
نعم
-
مزامنة صوت LG
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
الاتصال
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 2)
-
دعم البلوتوث
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
1ea
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
تلفزيون ذكي
-
يعمل مع Apple Homekit
نعم
-
يعمل مع Apple AirPlay2
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
webOS 22
-
تنبيه رياضي
نعم
-
إعدادات العائلة
نعم
-
ThinQ
نعم
-
لوحة معلومات المنزل
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
نعم
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