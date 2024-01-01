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*المنتجات في صورة المحاكاة هي تلفاز OLED C3 من LG ومكبر الصوت SC9 من LG.
مكبرات الصوت
مكبر الصوت المثالي لتلفازك من LG
*المنتجات في صورة المحاكاة هي تلفاز OLED G3 من LG ومكبر الصوت GX من LG.
مطابقة مثالية
الصوت الفائق يجتمع مع تصميم لا تشوبه شائبة
*المنتجات في صورة المحاكاة العلوية هي تلفاز OLED C3 من LG ومكبر الصوت SC9 من LG. المنتجات في صورة المحاكية السفلية هي QNED85 من LG ومكبر الصوت S95QR من LG.
أوركسترا WOW
إثراء صوتك
استمتع بصوت متزامن تمامًا. بفضل الإقران السلس لمكبر الصوت من LG مع السماعات المدمجة في تلفاز LG، يمكنك الاستمتاع بصوت أكثر ديناميكية وثلاثي الأبعاد مع أوركسترا WOW.
*هذه الميزة مدعومة فقط في طُرُز التلفاز لعام 2023. يختلف الدعم باختلاف الطراز.
*يختلف دعم الميزات حسب طراز مكبر الصوت من LG.
*المنتجات في صورة المحاكاة هي تلفاز OLED G3 من LG ومكبر الصوت GX من LG.
*يختلف دعم هذه الميزة حسب الدولة.
صوت محيط متعدد
صوت من كل الجوانب
يعمل مكبر الصوت من LG بسلاسة مع IMAX Enhanced وDolby Atmos لتقديم صوت محيط غني للانغماس التام في ترفيهك.
*متوافق مع برامج ترميز الصوت DTS وDTS:X وIMAX Enhanced باستخدام فك تشفير التلفاز المدمج لأجهزة الصوت المناسبة.
*قد تختلف الطُرُز والميزات المدعومة حسب المنتج.
*المنتجات في صورة المحاكاة هي تلفاز OLED C3 من LG ومكبر الصوت SC9 من LG.
*يختلف دعم ميزة IMAX حسب الدولة.
واجهة WOW
إعدادات متنوعة
يقوم مكبر الصوت من LG عند توصيله بتلفاز LG بتبديل الأوضاع تلقائيًا ووفقًا لذلك. يمكنك أيضًا الاستمتاع بإعدادات صوت إضافية على كل من مكبر الصوت لديك وتلفازك المتصل.
*هذه الميزة مدعومة فقط في طُرُز التلفاز لعام 2023. يختلف الدعم باختلاف الطراز.
*يختلف دعم الميزات حسب طراز مكبر الصوت من LG.
*المنتجات في صورة المحاكاة هي تلفاز QNED 85 من LG ومكبر الصوت S95QR من LG.
سماعات الأذن
توصيل الدخل، الخرج
TONE Free
استمع على مستواك الخاص
مع القدرة على ضبط مخرجات الصوت المختلفة، يمكن لكل فرد في الأسرة الاستمتاع بالمحتوى على مستواه الخاص. قم بتخصيص تجربتك حسب ذوقك من خلال تعيين مستويات صوت مختلفة للتلفاز وسماعات الرأس اللاسلكية البلوتوث الخاصة بك.
*المنتجات في صورة المحاكاة هي تلفاز QNED 85 من LG ومكبر الصوت TONE Free من LG.
*قد يختلف الدعم حسب المنتج.