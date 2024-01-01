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منزل جديد تمامًا
اكتشف منزلك الجديد تمامًا
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
*تتطلب خدمات OTT اشتراكات منفصلة.
ملفي التعريفي
مصنوعة مع وضعك في الاعتبار
مرحبًا بك في ’ملفي الشخصي‘، حيث يمكنك بسهولة إنشاء ملفات تعريف فردية والتبديل بينها لكل فرد من أفراد الأسرة. تم تصميم الشاشة الرئيسية لكل مستخدم مختلف، ما يمنحك توصيات محتوى مخصصة، وتنبيهات رياضية، وسهولة الوصول إلى تطبيقاتك المفضلة للحصول على تجربة أكثر تخصيصًا.
*قد يعرض محتوى محدود أو مقيد حسب المنطقة أو اتصال الشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، مع أن الشاشة الرئيسية لا تعرض سوى 10 ملفات تعريفية بحد أقصى.
بطاقة سريعة
الإعدادات على مسافة نقرة واحدة
احصل على كل الإعدادات التي تحتاج إليها على الشاشة بنقرة واحدة. يمكنك أيضًا تعديل شاشة الإعدادات حسب رغبتك وتغيير قائمة الإعدادات المستخدمة بشكل متكرر بسهولة.
معالج الصورة بالذكاء الاصطناعي
قرار مناسب لك
حدد الدقة التي تريدها ببضع خطوات بسيطة وتجنب التخمين للحصول على أفضل صورة.
*قد يختلف دعم ميزة ’معالج الصورة‘ حسب المنتج.
ميزة التخصيص بالذكاء الاصطناعي
محتوى نعلم أنك ستحبه
تتفهم خدمة الإرشاد والتوجيه بالذكاء الاصطناعي تفضيلاتك بناءً على سجل البحث الخاص بالتعرف على الصوت، بل ويوصي بالكلمات الرئيسية بناءً على سلوك المستخدم الفريد الخاص بك.
A man is sitting on the sofa and watching TV. The man has a remote control in his hand, and on TV, there is an image of a scene from Apple TV+ 'Foundation'.
*قد يختلف توفر الخدمة حسب المنطقة والسلسلة.
*لا تتوفر ميزة ’For you keyword‘ إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية في لغاتها الأصلية.
*يختلف دعم هذه الميزة حسب الدولة.
الحياة الذكية
أصبح تلفازك أكثر ذكاءً
العرض المتعدد
شاشة مزدوجة
اكتشف المزيد من الطرق للعمل مع وضع الإدخال المزدوج. يمكنك الرجوع إلى المواد والوصول إليها بسهولة من مدخلي HDMI في وقت واحد لإعداد العمل النهائي.
صورة داخل صورة
يمكنك مراقبة نفسك ومحتواك باستخدام الصورة داخل صورة. ما عليك سوى الاتصال عبر كاميرتك الذكية والتحقق من النموذج بسهولة في أثناء التدريبات المنزلية.
شاشتان متجاورتان
نوّع شاشتك. مع الوضع جنبًا إلى جنب، استمتع بمجموعة واسعة من المحتوى باستخدام شاشتين في وقت واحد، وتمتع بالوصول إلى المزيد من الخدمات التفاعلية مع كاميرا LG الذكية.
*قد يختلف توفر مجموعة التطبيق/الإدخال حسب الخدمة المتاحة.
*تتطابق إعدادات طريقة عرض صورة داخل صورة في كلتا الشاشتين.
*تطبيق "LG Fitness" وضع عرض صورة داخل صورة باستخدام كاميرا USB في التطبيق.
*إخراج الصورة مقتصر على شاشة واحدة.
*يختلف دعم هذه الميزة حسب الدولة.
الكاميرا الذكية من LG
التقط اللحظة بكل سهولة
مع سهولة التركيب والتصميم النحيف، تتلاءم كاميرا LG الذكية بسلاسة مع تلفازك من LG. من مؤتمرات الفيديو في المنزل إلى التدرب مع لياقة LG، الكاميرا الذكية هنا للمساعدة.
A woman is sitting on a luxurious sofa in a spacious living room. She is holding a laptop while facing a large screen on the opposite wall, indicating that she is in a video conference.
*تُباع الكاميرا الذكية من LG بشكل منفصل.
التعرُّف على الصوت دون استخدام اليدين
LG تعمل بدون استخدام اليدين
تمتع بالوصول إلى الترفيه بشكل أسرع، وتحقق من الطقس، وتحكم في الأجهزة الذكية المتصلة، والمزيد باستخدام صوتك فقط على تلفاز LG.
A man is sitting on a sofa facing a TV on the opposite side. A speech bubble that reads 'Recommend me something to watch' is floating above his head. Inside the screen, a video of a man wearing an umbrella is playing with a UI that is voice-recognized.
*يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتجات والبلد.
*لا يمكن استخدام وظيفة الصوت بدون استخدام جهاز التحكم عن بُعد إلا مع معالج α9.
Amazon وApple Air Play
الاقتران السلس عبر الخدمات
استمتع بالاتصال السلس والتحكم السهل في تلفازك من LG مع دعم خدمات مثل Amazon Alexa المدمج وApple Airplay وHomeKit وMatter.
A woman is shown in a dark room watching a video from her phone on the TV through mirroring.
*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi. قد تختلف خدمات ’Matter‘ وميزاته المدعومة على حسب الأجهزة المتصلة. ينبغي أن يتم الاتصال المبدئي مع ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.
**Apple وشعار Apple، وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
*يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتج والبلد.
*تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
*قد يختلف الدعم لميزتي AirPlay 2 وHomeKit باختلاف المناطق.
*يختلف الدعم لميزة Amazon Alexa حسب اللغة والبلد.
الاستعداد الدائم
التلفاز الذي لديه كل الإجابات
تعد أجهزة تلفاز LG مفيدة، حتى عند إيقاف تشغيلها، وذلك بفضل ميزة الاستعداد الدائم. سيعمل تلفازك كسماعة تعمل بالذكاء الاصطناعي عندما لا يكون قيد الاستخدام، ولذا فهو جاهز للرد على أوامرك الصوتية في أي لحظة. يمكنك أيضًا استخدام التلفاز لعرض الساعات أو الأعمال الفنية أو الصور أو تشغيل الموسيقى ليصبح قطعة مركزية منزلية متعددة الاستخدامات.
There is a large wall in the space with stairs and lighting, and a TV is hung there. Inside the TV screen, there is a sunset landscape with today's weather information.
*OLEDZ3/G3/C3 به ميزة الاستعداد الدائم.
*يختلف دعم هذه الميزة حسب الدولة.
المشاركة من غرفة إلى أخرى
خذ محتواك معك
استمتع بالمحتوى بسلاسة حتى في أثناء تنقلك في أرجاء منزلك من خلال ميزة "المشاركة من غرفة إلى أخرى". ما عليك سوى إخبار تلفازك بإرسال محتواك إلى تلفاز LG آخر في شبكة Wi-Fi المنزلية الخاصة بك والاستمتاع بتجربة مشاهدة غير منقطعة.
*التلفاز الرئيسي (إرسال المحتوى): OLEDZ2/G2/C2/CS، QNED99/95، OLEDZ3/G3/C3 (مطبق على طرز 2022 والسنوات اللاحقة).
*التلفاز الفرعي (استقبال المحتوى): كل طُرُز 2022 والطُرُز الأحدث وStanbyME.
*أجهزة تلفاز NanoCell وأجهزة تلفاز UHD مدعومة فقط كأجهزة تلفاز فرعية.
*يمكن مزامنة أجهزة التلفاز المتصلة بشبكة WiFi AP نفسها فقط.
*قد يختلف دعم المشاركة من غرفة إلى أخرى باختلاف البلد.
*لا تتوفر الخدمة في منطقة الاتحاد الأوروبي بسبب مشاكل في حقوق النشر.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
إمكانية الوصول
إمكانية الوصول أولوية لدينا
اكتشف الميزات التي تبقي على بساطة الأشياء للجميع.
تعرف على وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون
أصبح التحكم سهلا وبسيطًا
قم بفتح النصائح المُفيدة عبر القائمة والأوامر الصوتية.
يبدو ذلك جيدا للجميع
استمتع بالتلفزيون بأفضل مستوى صوت يناسب احتياجاتك السمعية مع خيارات إخراج صوت منفصلة لأجهزة صوت التلفزيون وأجهزة مساعدة السمع التي تعمل بتقنية Bluetooth.
A group of people are sitting on a sofa watching a soccer game on TV. The woman on the far right is wearing earbuds and using them with a different volume than the TV, indicating that she is using both at the same time.
*قد تختلف الميزات المدعومة حسب البلد.
*قد تختلف الميزات المدعومة حسب الطراز.
استمتع بشاشة موسعة للغة الإشارة
تكبير لغة الإشارة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية رؤية يتيح بث لغة الإشارة بشكل أفضل من خلال تكبير شاشة لغة الإشارة المنبثقة داخل الشاشة الأساسية.
The TV screen displays a news scene and in the bottom right corner, there is a large screen showing sign language.
*قد تختلف الميزات المدعومة حسب البلد.
*قد تختلف الميزات المدعومة حسب الطراز.
اجعل شاشتك مناسبة مع احتياجاتك البصرية
توفر تلفزيونات LG ميزات إمكانية الوصول مثل الإرشاد الصوتي والتباين العالي وتدرج اللون الرمادي وعكس الألوان ووصف الفيديو للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية.
An elderly couple is sitting on a sofa, smiling and looking at the screen.
*قد تختلف الميزات المدعومة حسب البلد.
*قد تختلف الميزات المدعومة حسب الطراز.