تعد أجهزة تلفاز LG مفيدة، حتى عند إيقاف تشغيلها، وذلك بفضل ميزة الاستعداد الدائم. سيعمل تلفازك كسماعة تعمل بالذكاء الاصطناعي عندما لا يكون قيد الاستخدام، ولذا فهو جاهز للرد على أوامرك الصوتية في أي لحظة. يمكنك أيضًا استخدام التلفاز لعرض الساعات أو الأعمال الفنية أو الصور أو تشغيل الموسيقى ليصبح قطعة مركزية منزلية متعددة الاستخدامات.

