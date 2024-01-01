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التقاط كمية أكبر، وتفريغ أقل

VC5420NHTS

التقاط كمية أكبر، وتفريغ أقل

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*المكانس الكهربائية تأتي مع ضمان سنة واحدة، موتور كبس الغبار ضمان عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سنتين

نظام سلة الأتربة البيضاوية الحلزونية الشفط

سلة الأتربة الحلزونية الشفط بيضاوية. لفصل الأتربة بفعالية. قوة شفط فائقة تعمل لفترات ممتدة وعمر خدمة طويل للمكنسة الكهربائية.

سهولة التخلص من الغبار

تقدم خطوة الي الامام مع الجيل الثاني المبسط من حاويات جمع الغبار بما يجنبك فوضي افراغ حاويه غبار مكنستك. تتيح لك هذه التكنولوجيا التخلص من الغبار المضغوط بسرعة و نظافة و سهولة اكبر

سهولة التخلص من الغبار

مقبض منزلق للتحكم في الطاقة

توفر ال جي بلس كمبرسور مقبض منزلق يتيح للمستخدم التحكم في الطاقة لسهولة تغير مستوي الشفط.

EPA 11

يساعد فلتر الكربون الجسيمائي عالي الكفاءة HEPA ذو ال ٤ مراحل علي تنقيه الهواء من الغبار بنسبة %٩٩٫٩٩

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المواصفات الأساسية

  • أنبوب تلسكوبي

    تلسكوبي صلب

جميع المواصفات

الملحقات

  • أداة الشقوق

    نعم

  • فرشاة الأتربة

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (عرض × ارتفاع × عمق)

    270 x 400 x 234

الميزات

  • فلتر عادم الكربون

    EPA11

  • التحكم في المقبض

    نعم

  • أنبوب تلسكوبي

    تلسكوبي صلب

الفوهات (العلبة/الوعاء)

  • كاربت ماستر (فوهة التوربين)

    NZ 62

الأداء

  • سعة صندوق الغبار (لتر) (غير مضغوط)

    1.3

الميزات الإضافية

  • نصف قطر التشغيل

    8

  • طول سلك الطاقة (م)

    5

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