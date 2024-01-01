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مكنسة كهربائية بدون كيس، سعة الغبار 1.3 لتر، قوة شفط طويلة الأمد، 2000 واط

الميزات

المعرض

المواصفات

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مكنسة كهربائية بدون كيس، سعة الغبار 1.3 لتر، قوة شفط طويلة الأمد، 2000 واط

VC5420NNTR

مكنسة كهربائية بدون كيس، سعة الغبار 1.3 لتر، قوة شفط طويلة الأمد، 2000 واط

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VC5420NNTR

*المكانس الكهربائية تأتي مع ضمان سنة واحدة، موتور كبس الغبار ضمان عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سنتين

الأسباب التي تدعو للشراء

الأسباب التي تدعو للشراء

قوة شفط عالية

تتميز مكنسة إل جي الكهربائية بدون كيس بقوة شفط عالية، مما يضمن التقاط الغبار بشكل مثالي.

قوة شفط عالية

سهولة التحكم في صندوق الغبار

استمتع بتجربة التخلص من النفايات بشكل أكثر ملاءمة مع مكنسة إل جي الكهربائية بدون كيس.

صندوق غبار سهل التنظيف

استمتع بتجربة تنظيف أكثر ملاءمة لصندوق الغبار مع مكنسة إل جي الكهربائية بدون كيس.

حجم صغير

الحجم الصغير لتصميم المكنسة الكهربائية بدون كيس من إل جي يجعل من السهل تخزينها.

Ellipse Cyclone

يعمل نظام Ellipse Cyclone على فصل الغبار عن الهواء النظيف بكفاءة.

فلتر امتصاص الجسيمات عالي الكفاءة 11 (HEPA)

تم تصميم نظام فلتر امتصاص الجسيمات عالي الكفاءة 11 (HEPA) لتقليل وجود مسببات الحساسية المنزلية الشائعة وعث الغبار.

أنبوب تليسكوبي

تجعل الميزة التلسكوبية الأنبوب أطول وأسهل في الاستخدام.
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المواصفات الأساسية

  • أنبوب تلسكوبي

    تلسكوبي من الصلب

جميع المواصفات

الملحقات

  • أداة الشقوق

    نعم

  • فرشاة الأتربة

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (عرض × ارتفاع × عمق)

    270 x 400 x 234

  • الوزن (كجم)

    4.5

الميزات

  • فلتر عادم الكربون

    EPA11

  • أنبوب تلسكوبي

    تلسكوبي من الصلب

الفوهات (العلبة/الوعاء)

  • كاربت ماستر (فوهة التوربين)

    NZ 62

الميزات الإضافية

  • نصف قطر التشغيل

    8

  • طول سلك الطاقة (م)

    5

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