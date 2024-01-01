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مشغل أقراص بلوراى ذكى |شاهد المحتوى الثنائى و الثلاثى الأبعاد|فائق الوضوح|تنزيل تطبيقات

المواصفات

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مشغل أقراص بلوراى ذكى |شاهد المحتوى الثنائى و الثلاثى الأبعاد|فائق الوضوح|تنزيل تطبيقات

BP620

مشغل أقراص بلوراى ذكى |شاهد المحتوى الثنائى و الثلاثى الأبعاد|فائق الوضوح|تنزيل تطبيقات

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جميع المواصفات

الخصائص الاساسيه

  • خاصيه SIMPLINK

    نعم

  • خاصيه Time bar

    نعم

  • خاصيه Instant tray open

    نعم

مخارج الفيديو

  • Composite

    نعم

  • HDMI

    نعم

  • USB

    نعم

  • Ethernet

    نعم

الاقراص و الملفات التى يمكن تشغيلها

  • Blu-ray Disc™

    نعم

  • BD-R/RE

    نعم

  • DVD

    نعم

  • DVD±R/RW

    نعم

  • CD-R/RW

    نعم

الابعاد

  • الجهاز

    430x41x188

خصائص الصوره

  • خاصيه Deep Color (HDMI1.4)

    نعم

  • خاصيه xvYCC

    نعم

  • Digital/Analog Conversion

    نعم

  • NTSC

    نعم

خصائص الصوت

  • DTS™

    نعم

  • DTS-HD Master Audio™

    نعم

  • Dolby® TrueHD

    نعم

  • 2ch Down Mix

    نعم

  • LPCM

    نعم

  • Dolby® Digital

    نعم

  • Dolby® Digital Plus

    نعم

نسق الصوره

  • نسق MPEG2

    نعم

  • نسق MPEG4 AVC (H.264)

    نعم

  • نسق SMPTE VC1 (VC-9)

    نعم

  • نسق MKV

    نعم

  • DivX®/DivX HD

    نعم

  • AVCHD

    نعم

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