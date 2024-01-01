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مشغل أقراص بلوراى ذكى |شاهد المحتوى الثنائى و الثلاثى الأبعاد|فائق الوضوح|تنزيل تطبيقات
جميع المواصفات
الخصائص الاساسيه
-
خاصيه SIMPLINK
نعم
-
خاصيه Time bar
نعم
-
خاصيه Instant tray open
نعم
مخارج الفيديو
-
Composite
نعم
-
HDMI
نعم
-
USB
نعم
-
Ethernet
نعم
الاقراص و الملفات التى يمكن تشغيلها
-
Blu-ray Disc™
نعم
-
BD-R/RE
نعم
-
DVD
نعم
-
DVD±R/RW
نعم
-
CD-R/RW
نعم
الابعاد
-
الجهاز
430x41x188
خصائص الصوره
-
خاصيه Deep Color (HDMI1.4)
نعم
-
خاصيه xvYCC
نعم
-
Digital/Analog Conversion
نعم
-
NTSC
نعم
خصائص الصوت
-
DTS™
نعم
-
DTS-HD Master Audio™
نعم
-
Dolby® TrueHD
نعم
-
2ch Down Mix
نعم
-
LPCM
نعم
-
Dolby® Digital
نعم
-
Dolby® Digital Plus
نعم
نسق الصوره
-
نسق MPEG2
نعم
-
نسق MPEG4 AVC (H.264)
نعم
-
نسق SMPTE VC1 (VC-9)
نعم
-
نسق MKV
نعم
-
DivX®/DivX HD
نعم
-
AVCHD
نعم
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