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مجفف 10.1 كجم، فضي، تجفيف فائق مع توفير للطاقة
*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
لأداء مستمر وعناية تدوم
DUAL Inverter Heat Pump™ Dryer product image with logo
*تم الاختبار من قِبل Intertek، باستخدام الدورة العادية مع وضع التجفيف العادي مقارنةً بالدورة العادية التقليدية مع الخيار الافتراضي (DLHC1455W مقابل DLEC888W)، حمولة DOE تزن 8.45 أرطال برطوبة أولية تبلغ %57.5 (في يناير 2021).
تخلصي من %99.9 من البكتيريا
تقتل الدورة المضادة للبكتيريا %99.9 من البكتيريا العالقة بالملابس من خلال التجفيف بدرجة حرارة عالية.
*بموجب الاختبار من قِبل Intertek في يوليو 2020، يقتل مجفف الملابس نسبة %99.9 من البكتيريا (العنقوديات الذهبية، والزائفة الرنجارية، والكليبسيلة الرئوية) باستخدام الدورة المضادة للبكتيريا.
*قد تختلف النتائج حسب الظروف البيئية الفعلية.
الملابس بنفس حالتها الجديدة
*قد يختلف الأمر حسب نسيج الملابس.
LG ThinQ®
تحكم ذكي لحياة ذكية
التحكم من أي مكان
دورات تجفيف تناسب نمط حياتك
تكنولوجيا توصيل فائقة لمزيد من الذكاء
*قد لا يتم الأمر بشكل صحيح بناءً على بيئة الاستخدام.
*LG SmartThinQ® أصبح الآن اسمه LG ThinQ®.
استمتعي بوضع مجفف LG Dual Inverter Heat Pump™ في أي مكان
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
-
لون الهيكل
بلاتيني
-
أقصى سعة للتجفيف (كجم)
10.1
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
850 x 690 x 600
-
باب قابل للانعكاس
غير متاح
جميع المواصفات
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
بلاتيني
-
نوع الباب
زجاج مقوى + حلية من الكروم
السعة
-
أقصى سعة للتجفيف (كجم)
10.1
البرامج
-
عناية ضد الحساسية (مجفف)
نعم
-
انتعاش الفراش
نعم
-
هواء بارد
نعم
-
القطن
نعم
-
دورة التحميل
نعم
-
اللحف
نعم
-
العناية السهلة
نعم
-
سريع 30
نعم
-
رف التجفيف
نعم
-
الملابس الرياضية
نعم
-
المناشف
نعم
-
هواء دافئ
نعم
-
الصوف
نعم
التحكم والشاشة
-
نوع الشاشة
LED كبيرة (أسود + رمادي غامق)
الميزات
-
تجفيف مزدوج (EcoHybrid)
خيار 3ea
-
باب قابل للانعكاس
غير متاح
-
إضاءة الحلة
نعم
-
قواعد التسوية
4
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
850 x 690 x 600
خيارات إضافية
-
مكافحة التجعد
نعم
-
العناية بالمكثف
نعم
-
وقت أقل
نعم
-
وقت أكثر
نعم
-
وقت التجفيف
3 دورات
-
Wi-Fi
نعم
-
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
تشغيل/إيقاف
-
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
إنهاء التأخير
نعم
-
إضاءة الحلة
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد
نعم
تكنولوجيا ذكية
-
تشخيص ذكي
نعم
-
تنزيل الدورة
نعم
-
مراقبة الطاقة
نعم
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