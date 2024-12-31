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مجفف 10.1 كجم، فضي، تجفيف فائق مع توفير للطاقة

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مجفف 10.1 كجم، فضي، تجفيف فائق مع توفير للطاقة

RH10V9PV2W

مجفف 10.1 كجم، فضي، تجفيف فائق مع توفير للطاقة

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F4Y9.RH10

غسالة فيفاتشى 11 كيلو بتكنولوجيا الذكاء الاصتناعى و الDirect Drive + 10.1 كجم تجفيف فائق مع توفير للطاقة

*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

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مجفف DUAL Inverter Heat Pump™‎

لأداء مستمر وعناية تدوم

استمتعي بمستويات جديدة من توفير الطاقة، والراحة، والتجفيف الصحي.

DUAL Inverter Heat Pump™ Dryer product image with logo

تشغيل DUAL Inverter Heat Pump™‎ في المجفف مع المزايا

تجفيف يمنحكِ الثقة التامة

حائز على أعلى تصنيف لتوفير الطاقة ENERGY STAR®‎ في العام 2021. توفير الطاقة بنسبة تصل إلى e مع مجفف DUAL Inverter Heat Pump™‎.

*تم الاختبار من قِبل Intertek، باستخدام الدورة العادية مع وضع التجفيف العادي مقارنةً بالدورة العادية التقليدية مع الخيار الافتراضي (DLHC1455W مقابل DLEC888W)، حمولة DOE تزن 8.45 أرطال برطوبة أولية تبلغ %57.5 (في يناير 2021).

تخلصي من %99.9 من البكتيريا

تقتل الدورة المضادة للبكتيريا %99.9 من البكتيريا العالقة بالملابس من خلال التجفيف بدرجة حرارة عالية.


*بموجب الاختبار من قِبل Intertek في يوليو 2020، يقتل مجفف الملابس نسبة %99.9 من البكتيريا (العنقوديات الذهبية، والزائفة الرنجارية، والكليبسيلة الرئوية) باستخدام الدورة المضادة للبكتيريا.

اسحبي للخارج للكشف عن الفلتر المزدوج

فلتر مزدوج لمضاعفة النظافة

استمتعي بتقليل النسالة والغبار مع الفلتر المزدوج إلى مستوى لا يمكن للشعر المرور خلاله.


كومة ملابس من أربع قطع

تجفيف مثالي من أول مرة

استمتعي بملابس جافة تمامًا من أول مرة بفضل تكنولوجيا التجفيف بمستشعر Sensor Dry، والتي يعمل فيها مستشعر الرطوبة على تحسين وقت التجفيف تلقائيًا.

*قد تختلف النتائج حسب الظروف البيئية الفعلية.

مكثف تلقائي التنظيف

مكثف التنظيف المريح

استمتعي بالصيانة السلسة لمكثف التنظيف التلقائي الذي ينظف ذاته دون أي تدخل من جانبك.
مجفف LG DUAL Inverter Heat Pump™‎

الملابس بنفس حالتها الجديدة

حافظي على ملابسك المفضلة من الانكماش أو التلف مع ميزة التجفيف بدرجة حرارة منخفضة.

  • مجفف LG DUAL Inverter Heat Pump™‎

  • المجفف التقليدي/المجفف الغازي

*قد يختلف الأمر حسب نسيج الملابس.

LG ThinQ®‎

تحكم ذكي لحياة ذكية


التحكم من أي مكان

استخدمي تطبيق LG ThinQ®‎ على هاتفك الذكي لبدء دورة تجفيف أو للحصول على إشعارات عند الانتهاء من الغسل من أي مكان.

دورات تجفيف تناسب نمط حياتك

مع دورات التجفيف المتنوعة، يمكنكِ تجفيف ملابسك على النحو المناسب لتبدي بمظهر متألق طوال الوقت.

تكنولوجيا توصيل فائقة لمزيد من الذكاء

مع تطبيق LG ThinQ®‎، يضبط المجفف تلقائيًا دورة التجفيف بشكل صحيح من خلال استقبال البيانات من غسالة LG عبر شبكات Wi-Fi.

*قد لا يتم الأمر بشكل صحيح بناءً على بيئة الاستخدام.
*LG SmartThinQ®‎ أصبح الآن اسمه LG ThinQ®‎.

استمتعي بوضع مجفف LG Dual Inverter Heat Pump™‎ في أي مكان

لا يتطلب المجفف فتحات تهوية، بل يضفي مزيدًا من الأناقة والقوة على المكان.
  • غطاء المجفف من الزجاج المقوى
    زجاج مقوى
  • حوض من الصلب المقاوم للصدأ داخل المجفف
    حوض مقاوم للصدأ
  • وضع الغسالة والمجفف جنبًا إلى جنب
    غسالة ومجفف
  • درج للمياه بالجزء العلوي من المنتج
    درج المياه
  • Blank
  • التركيب على قاعدة: غسالة ومجفف
    تركيب

الملخص

طباعة

الأبعاد

rh10v9pv2w-v
السعة
10.1 كجم
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق,mm)
851MM x 600 MM x 690 MM
التكنولوجيا الرئيسية
تكنولوجيا التجفيف بمستشعر Sensor Dry
ميزة إضافية
™Dual Inverter Heat Pump

المواصفات الأساسية

  • لون الهيكل

    بلاتيني

  • أقصى سعة للتجفيف (كجم)

    10.1

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    850 x 690 x 600

  • باب قابل للانعكاس

    غير متاح

جميع المواصفات

المواد واللمسة النهائية

  • لون الهيكل

    بلاتيني

  • نوع الباب

    زجاج مقوى + حلية من الكروم

السعة

  • أقصى سعة للتجفيف (كجم)

    10.1

البرامج

  • عناية ضد الحساسية (مجفف)

    نعم

  • انتعاش الفراش

    نعم

  • هواء بارد

    نعم

  • القطن

    نعم

  • دورة التحميل

    نعم

  • اللحف

    نعم

  • العناية السهلة

    نعم

  • سريع 30

    نعم

  • رف التجفيف

    نعم

  • الملابس الرياضية

    نعم

  • المناشف

    نعم

  • هواء دافئ

    نعم

  • الصوف

    نعم

التحكم والشاشة

  • نوع الشاشة

    LED كبيرة (أسود + رمادي غامق)

الميزات

  • تجفيف مزدوج (EcoHybrid)

    خيار 3ea

  • باب قابل للانعكاس

    غير متاح

  • إضاءة الحلة

    نعم

  • قواعد التسوية

    4

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    850 x 690 x 600

خيارات إضافية

  • مكافحة التجعد

    نعم

  • العناية بالمكثف

    نعم

  • وقت أقل

    نعم

  • وقت أكثر

    نعم

  • وقت التجفيف

    3 دورات

  • Wi-Fi

    نعم

  • تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس‏

    تشغيل/إيقاف

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • إنهاء التأخير

    نعم

  • إضاءة الحلة

    نعم

  • بدء التشغيل عن بُعد

    نعم

تكنولوجيا ذكية

  • تشخيص ذكي

    نعم

  • تنزيل الدورة

    نعم

  • مراقبة الطاقة

    نعم

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