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غسالة فيفاتشى 11 كيلو بتكنولوجيا الذكاء الاصتناعى و الDirect Drive + 10.1 كجم تجفيف فائق مع توفير للطاقة
2 المنتجات في هذه الحزمة
-
غسالة فيفاتشى 11 كيلو بتكنولوجيا الذكاء الاصتناعى و الDirect Drive
-
مجفف 10.1 كجم، فضي، تجفيف فائق مع توفير للطاقة
جميع المواصفات
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الأساسية
-
لون الهيكل
-
بلاتيني
-
أقصى سعة للتجفيف (كجم)
-
10.1
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
850 x 690 x 600
-
باب قابل للانعكاس
-
غير متاح
جميع المواصفات
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
-
بلاتيني
-
نوع الباب
-
زجاج مقوى + حلية من الكروم
السعة
-
أقصى سعة للتجفيف (كجم)
-
10.1
البرامج
-
عناية ضد الحساسية (مجفف)
-
نعم
-
انتعاش الفراش
-
نعم
-
هواء بارد
-
نعم
-
القطن
-
نعم
-
دورة التحميل
-
نعم
-
اللحف
-
نعم
-
العناية السهلة
-
نعم
-
سريع 30
-
نعم
-
رف التجفيف
-
نعم
-
الملابس الرياضية
-
نعم
-
المناشف
-
نعم
-
هواء دافئ
-
نعم
-
الصوف
-
نعم
التحكم والشاشة
-
نوع الشاشة
-
LED كبيرة (أسود + رمادي غامق)
الميزات
-
تجفيف مزدوج (EcoHybrid)
-
خيار 3ea
-
باب قابل للانعكاس
-
غير متاح
-
إضاءة الحلة
-
نعم
-
قواعد التسوية
-
4
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
850 x 690 x 600
خيارات إضافية
-
مكافحة التجعد
-
نعم
-
العناية بالمكثف
-
نعم
-
وقت أقل
-
نعم
-
وقت أكثر
-
نعم
-
وقت التجفيف
-
3 دورات
-
Wi-Fi
-
نعم
-
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
-
تشغيل/إيقاف
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
إنهاء التأخير
-
نعم
-
إضاءة الحلة
-
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد
-
نعم
تكنولوجيا ذكية
-
تشخيص ذكي
-
نعم
-
تنزيل الدورة
-
نعم
-
مراقبة الطاقة
-
نعم
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