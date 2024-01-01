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غسالة فيفاتشى 11 كيلو بتكنولوجيا الذكاء الاصتناعى و الDirect Drive + 10.1 كجم تجفيف فائق مع توفير للطاقة

الميزات

المعرض

المواصفات

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غسالة فيفاتشى 11 كيلو بتكنولوجيا الذكاء الاصتناعى و الDirect Drive + 10.1 كجم تجفيف فائق مع توفير للطاقة

F4Y9.RH10

غسالة فيفاتشى 11 كيلو بتكنولوجيا الذكاء الاصتناعى و الDirect Drive + 10.1 كجم تجفيف فائق مع توفير للطاقة

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2 المنتجات في هذه الحزمة

المنتجات في هذه المجموعة: 2
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F4Y9EWG2PV

غسالة فيفاتشى 11 كيلو بتكنولوجيا الذكاء الاصتناعى و الDirect Drive
الجهة الأمامية

RH10V9PV2W

مجفف 10.1 كجم، فضي، تجفيف فائق مع توفير للطاقة
طباعة

جميع المواصفات

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

rh10v9pv2w-v
السعة
10.1 كجم
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق,mm)
851MM x 600 MM x 690 MM
التكنولوجيا الرئيسية
تكنولوجيا التجفيف بمستشعر Sensor Dry
ميزة إضافية
™Dual Inverter Heat Pump

المواصفات الأساسية

لون الهيكل

بلاتيني

أقصى سعة للتجفيف (كجم)

10.1

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

850 x 690 x 600

باب قابل للانعكاس

غير متاح

جميع المواصفات

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

بلاتيني

نوع الباب

زجاج مقوى + حلية من الكروم

السعة

أقصى سعة للتجفيف (كجم)

10.1

البرامج

عناية ضد الحساسية (مجفف)

نعم

انتعاش الفراش

نعم

هواء بارد

نعم

القطن

نعم

دورة التحميل

نعم

اللحف

نعم

العناية السهلة

نعم

سريع 30

نعم

رف التجفيف

نعم

الملابس الرياضية

نعم

المناشف

نعم

هواء دافئ

نعم

الصوف

نعم

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

LED كبيرة (أسود + رمادي غامق)

الميزات

تجفيف مزدوج (EcoHybrid)

خيار 3ea

باب قابل للانعكاس

غير متاح

إضاءة الحلة

نعم

قواعد التسوية

4

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

850 x 690 x 600

خيارات إضافية

مكافحة التجعد

نعم

العناية بالمكثف

نعم

وقت أقل

نعم

وقت أكثر

نعم

وقت التجفيف

3 دورات

Wi-Fi

نعم

تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس‏

تشغيل/إيقاف

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

إنهاء التأخير

نعم

إضاءة الحلة

نعم

بدء التشغيل عن بُعد

نعم

تكنولوجيا ذكية

تشخيص ذكي

نعم

تنزيل الدورة

نعم

مراقبة الطاقة

نعم

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