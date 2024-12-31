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غسالة 20 كيلو و 11 كيلو مجفف , 6 حركات , بخار موتور الدفع المباشر الموفر للطاقة TurboDry , TurboWash

الميزات

المعرض

المواصفات

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غسالة 20 كيلو و 11 كيلو مجفف , 6 حركات , بخار موتور الدفع المباشر الموفر للطاقة TurboDry , TurboWash

F0L2CRV2TC

غسالة 20 كيلو و 11 كيلو مجفف , 6 حركات , بخار موتور الدفع المباشر الموفر للطاقة TurboDry , TurboWash

(0)
F0L2CRV2TC

*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

inverter_DD
Motion-DD
10year
truesteam
Eco-hybrid
Smart-thinQ
smart_diagnosis
Turbo-wash

غسيل سريع ونظيف في 39 دقيقة فقط!

تقنية الغسل السريع ™TURBOWASH

غسيل سريع ونظيف في 39 دقيقة فقط!

تقنية ™TurboWash تقوم بتنظيف ملابسك في 29 دقيقة فقط. إنها توفر الوقت والطاقة والمياه مع القيام بنفس أداء الغسيل. اقض وقتاً أقل في الغسيل ووقتاً أكثر في الاستمتاع بحياتك!

*110فولت: مختبرة من قبل انترتك في نوفمبر 2019. دورة عادية + خيار TurboWash™ (افتراضي) بحمل 3.6 كجم (8 أرطال وفق معايير IEC). قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.
*220فولت: مختبرة من قبل انترتك في مارس 2020. دورة عادية + خيار TurboWash™ (افتراضي) بحمل 3.6 كجم (8 أرطال وفق معايير IEC). قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.

غسيل مثالي للأنسجة
محرك الدفع المباشر 6حركات

غسيل مثالي للأنسجة

حدد برنامج الغسل وستعمل تقنية الدفع المباشر 6حركات (6Motion Direct Drive) على تحريك حوض الغسالة في اتجاهات متعددة، مما يوفر العناية المثالية للأقشمة مع الحصول على نظافة فائقة للملابس.
اهتزاز أقل، ضوضاء أقل
محرك الدفع المباشر

اهتزاز أقل، ضوضاء أقل

ليس محرك دفع مباشر واحد فقط بل يوجد محركا دفع مباشر يعملان بكفاءة عالية لتعزيز أداء الغسيل ومتانة الغسالة دون اهتزاز أو ضوضاء. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج المحركان إلى طاقة أقل، بما يؤدي إلى توفير استخدام الطاقة الكهربائية.
إمكانية التوقف وإضافة عناصر
إضافة عناصر

إمكانية التوقف وإضافة عناصر

تمنحك غسالة إل جي ذات الحمولة الأمامية إمكانية "الإيقاف المؤقت" لدورة الغسيل لإضافة العناصر. ليس عليك سوى الضغط على "إضافة عنصر" أو استمرار الضغط على زر "البدء/الإيقاف مؤقت" لمدة 3 ثوانٍ ليتسنى لك إدراج عناصر إضافية من الملابس المفقودة بالغسيل حتى دورة العصر.*

*تبعًا لمقدار الملابس ونوع القماش، قد لا يتم تحرير قفل الباب. إذا كانت حرارة الماء أعلى من 40درجة مئوية، فلا يتم تحرير قفل الباب لأسباب تتعلق بالسلامة.

أكثر وضوحاً وجمالاً
التصميم

أكثر وضوحاً وجمالاً

شاشة أكثر وضوحا مع زيادة حجم مقبض الباب ولمسات نهائية من المعدن.

TrueSteam™‎

تقليل مسببات الحساسية بنسبة 99.9 بالمائة

تعمل تقنية TrueSteam™‎ على تنشيط العناية بالحساسية، وفرد الملابس. تحسين جودة الحياة بالحفاظ على بيئة صحية أو خالية من مسببات الحساسية.

الملخص

طباعة

الأبعاد

المواصفات الأساسية

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    20

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    770 x 990 x 700

  • Steam

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

جميع المواصفات

المواد واللمسة النهائية

  • لون الهيكل

    فضي لامع

السعة

  • أقصى سعة للتجفيف (كجم)

    11

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    20

الميزات

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    نعم

  • Steam

    نعم

  • TrueSteam

    نعم

  • غسل توربو

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    770 x 990 x 700

خيارات إضافية

  • Wi-Fi

    نعم

  • Steam

    نعم

  • TurboWash

    نعم

تكنولوجيا ذكية

  • تشخيص ذكي

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

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