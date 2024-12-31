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غسالة 20 كيلو و 11 كيلو مجفف , 6 حركات , بخار موتور الدفع المباشر الموفر للطاقة TurboDry , TurboWash
*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
*110فولت: مختبرة من قبل انترتك في نوفمبر 2019. دورة عادية + خيار TurboWash™ (افتراضي) بحمل 3.6 كجم (8 أرطال وفق معايير IEC). قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.
*220فولت: مختبرة من قبل انترتك في مارس 2020. دورة عادية + خيار TurboWash™ (افتراضي) بحمل 3.6 كجم (8 أرطال وفق معايير IEC). قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.
*تبعًا لمقدار الملابس ونوع القماش، قد لا يتم تحرير قفل الباب. إذا كانت حرارة الماء أعلى من 40درجة مئوية، فلا يتم تحرير قفل الباب لأسباب تتعلق بالسلامة.
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
20
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
770 x 990 x 700
-
Steam
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
جميع المواصفات
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
فضي لامع
السعة
-
أقصى سعة للتجفيف (كجم)
11
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
20
الميزات
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
-
Steam
نعم
-
TrueSteam
نعم
-
غسل توربو
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
770 x 990 x 700
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
نعم
-
Steam
نعم
-
TurboWash
نعم
تكنولوجيا ذكية
-
تشخيص ذكي
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
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