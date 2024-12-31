*110فولت: مختبرة من قبل انترتك في نوفمبر 2019. دورة عادية + خيار TurboWash™ (افتراضي) بحمل 3.6 كجم (8 أرطال وفق معايير IEC). قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.

*220فولت: مختبرة من قبل انترتك في مارس 2020. دورة عادية + خيار TurboWash™ (افتراضي) بحمل 3.6 كجم (8 أرطال وفق معايير IEC). قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.