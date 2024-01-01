We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
غسالة سعة 8 كجم / تقنية Direct Drive
جميع المواصفات
COMMON SPEC
-
نوع الغسالة
الغسالة
-
نوع تفاصيل الوزن/القياس
تحميل أمامي
السعة
-
سعة الغسيل (كجم)
8
الميزات العامة
-
اللون
الأبيض
-
حجم الباب (مم)
300
-
زاوية فتح الباب
180
-
سرعة العصر المتغيرة
1200/800/400/بدون عصر/تعليق الشطف
-
درجة الحرارة المتغيرة
بارد/30/40/60/95
الشاشة
-
نوع الشاشة
المؤشر الضوئي LED
-
تأخير الوقت (بالساعات)
3~19
-
مؤشر قفل الباب
نعم
-
مؤشر وقت التشغيل
نعم
-
مؤشر/تنبيه رسالة الخطأ
نعم
الميزات الخاصة
-
نوع المحرك
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بتقنية Direct Drive
-
وظيفة وضع الاستعداد دون استهلاك أي طاقة
نعم
-
نظام الغسيل الذكي
نعم
-
التوازن التلقائي
نعم
-
مع استشعار الرغوة وإزالتها
نعم
-
نظام عكس الدورة
نعم
-
اكتشاف الحمولة
نعم
الأداء
-
استهلاك الماء (باللتر)
55
-
استهلاك الطاقة (كيلو واط/ساعة)
1.02
-
مستوى الضوضاء الصادر عن الغسيل (ديسيبل)
54
-
مستوى الضوضاء الصادر عن العصر (ديسيبل)
67
-
فئة كفاءة الطاقة
A+
-
فئة أداء الغسيل
A
-
فئة أداء العصر
B
البرامج
-
العناية بملابس الأطفال
نعم
-
القطن
نعم
-
القطن السريع
نعم
-
الأقمشة الصناعية
نعم
-
المنسوجات الدقيقة
نعم
-
الغسيل اليدوي/الصوف
نعم
-
سريع 30 درجة مئوية
نعم
-
الغسيل الثقيل
نعم
-
العناية الحيوية
نعم
-
العصر
نعم
-
العناية بما يتم غليه
نعم
-
الغسيل التحضيري
نعم
-
تعليق الشطف
نعم
-
الشطف+العصر
نعم
-
الشطف الطبي
نعم
-
مكثف
نعم
-
العناية بالتجعد
نعم
-
العصر فقط
نعم
-
إلغاء العصر
نعم
-
القفل للأطفال
نعم
-
تشغيل/إيقاف تشغيل المنبه
نعم
-
تأخير الوقت
نعم
البرامج الإضافية-النشّافة
-
القفل للأطفال
نعم
الأبعاد ( العرض X الارتفاع X العمق، مم )
-
الصافي
600x440x850
-
الأقدام القابلة للضبط
10
رأي المستخدمين
اختياراتنا لك
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.