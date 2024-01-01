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غسالة سعة 14 كجم / مجفف سعة 7 كجم / تقنية Direct Drive

المواصفات

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غسالة سعة 14 كجم / مجفف سعة 7 كجم / تقنية Direct Drive

F1236RDSA

غسالة سعة 14 كجم / مجفف سعة 7 كجم / تقنية Direct Drive

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جميع المواصفات

COMMON SPEC

  • نوع الغسالة

    الغسالة

  • نوع تفاصيل الوزن/القياس

    تحميل أمامي

السعة

  • سعة الغسيل (كجم)

    14

  • سعة التجفيف (كجم)

    7

الميزات العامة

  • اللون

    الأبيض

  • حجم الباب (مم)

    400

  • زاوية فتح الباب

    170

  • سرعة العصر المتغيرة

    1200/1000/800/400/بدون عصر

  • درجة الحرارة المتغيرة

    بارد/30/40/60/95

الشاشة

  • نوع الشاشة

    المؤشر الضوئي LED

  • تأخير الوقت (بالساعات)

    3~19

  • مؤشر وقت التشغيل

    نعم

  • مؤشر/تنبيه رسالة الخطأ

    نعم

الميزات الخاصة

  • نوع المحرك

    محرك الدفع المباشر الذي يعمل بتقنية Direct Drive

  • وظيفة البخار

    نعم

  • نظام الغسيل الذكي

    نعم

الأداء

  • استهلاك الماء (باللتر)

    85

  • مستوى الضوضاء الصادر عن الغسيل (ديسيبل)

    42

  • مستوى الضوضاء الصادر عن العصر (ديسيبل)

    55

البرامج

  • انتعاش

    نعم

  • العناية بملابس من يعانون من الحساسية

    نعم

  • القطن

    نعم

  • الأقمشة الصناعية

    نعم

  • المنسوجات الدقيقة

    نعم

  • الغسيل اليدوي/الصوف

    نعم

  • سريع 30 درجة مئوية

    نعم

  • اللحاف

    نعم

  • الغسيل اليدوي

    نعم

  • الغسيل التحضيري

    نعم

  • تعليق الشطف

    نعم

  • الشطف+

    نعم

  • الشطف+التعليق

    نعم

  • الشطف+العصر

    نعم

  • الشطف الطبي

    نعم

  • تنظيف الأنبوب

    نعم

  • القفل للأطفال

    نعم

  • تأخير الوقت

    نعم

البرامج-النشّافة

  • عادي

    نعم

  • التجفيف المحدد بوقت

    3o*60*90*120*150 دقيقة

الأبعاد ( العرض X الارتفاع X العمق، مم )

  • الصافي

    686x982x767

الوزن(كجم)

  • الصافي

    94

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