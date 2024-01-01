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غسالة سعة 14 كجم / مجفف سعة 7 كجم / تقنية Direct Drive
جميع المواصفات
COMMON SPEC
-
نوع الغسالة
الغسالة
-
نوع تفاصيل الوزن/القياس
تحميل أمامي
السعة
-
سعة الغسيل (كجم)
14
-
سعة التجفيف (كجم)
7
الميزات العامة
-
اللون
الأبيض
-
حجم الباب (مم)
400
-
زاوية فتح الباب
170
-
سرعة العصر المتغيرة
1200/1000/800/400/بدون عصر
-
درجة الحرارة المتغيرة
بارد/30/40/60/95
الشاشة
-
نوع الشاشة
المؤشر الضوئي LED
-
تأخير الوقت (بالساعات)
3~19
-
مؤشر وقت التشغيل
نعم
-
مؤشر/تنبيه رسالة الخطأ
نعم
الميزات الخاصة
-
نوع المحرك
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بتقنية Direct Drive
-
وظيفة البخار
نعم
-
نظام الغسيل الذكي
نعم
الأداء
-
استهلاك الماء (باللتر)
85
-
مستوى الضوضاء الصادر عن الغسيل (ديسيبل)
42
-
مستوى الضوضاء الصادر عن العصر (ديسيبل)
55
البرامج
-
انتعاش
نعم
-
العناية بملابس من يعانون من الحساسية
نعم
-
القطن
نعم
-
الأقمشة الصناعية
نعم
-
المنسوجات الدقيقة
نعم
-
الغسيل اليدوي/الصوف
نعم
-
سريع 30 درجة مئوية
نعم
-
اللحاف
نعم
-
الغسيل اليدوي
نعم
-
الغسيل التحضيري
نعم
-
تعليق الشطف
نعم
-
الشطف+
نعم
-
الشطف+التعليق
نعم
-
الشطف+العصر
نعم
-
الشطف الطبي
نعم
-
تنظيف الأنبوب
نعم
-
القفل للأطفال
نعم
-
تأخير الوقت
نعم
البرامج-النشّافة
-
عادي
نعم
-
التجفيف المحدد بوقت
3o*60*90*120*150 دقيقة
الأبعاد ( العرض X الارتفاع X العمق، مم )
-
الصافي
686x982x767
الوزن(كجم)
-
الصافي
94
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