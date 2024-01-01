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8 كجم غسالة LG ذات الباب الأمامي مع خاصية Stain Care + مجفف ال جي بالمضخه الحراريه 8 كيلو لون فضي داكن

الميزات

المعرض

المواصفات

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8 كجم غسالة LG ذات الباب الأمامي مع خاصية Stain Care + مجفف ال جي بالمضخه الحراريه 8 كيلو لون فضي داكن

F2T2.RH80

8 كجم غسالة LG ذات الباب الأمامي مع خاصية Stain Care + مجفف ال جي بالمضخه الحراريه 8 كيلو لون فضي داكن

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2 المنتجات في هذه الحزمة

المنتجات في هذه المجموعة: 2
الجانب الأمامي

F2T2TYM1S

8 كجم غسالة LG ذات الباب الأمامي مع خاصية Stain Care
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RH80T2SP7RM

مجفف ال جي بالمضخه الحراريه 8 كيلو لون فضي داكن

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

f2t2tym1s-V
السعة
8 كجم
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق,mm)
850MM x 600mm x 560MM
التكنولوجيا الرئيسية
كفاءة في استخدام الطاقة
ميزة إضافية
Allergy Care

جميع المواصفات

المواصفات

السعة

(24 بوصة) 8 كجم

الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع)

600 x‏ 560 ‏x‏ 850‏‏

اللون

فضي داكن

بلد المنشأ

تركيا

الميزة

الطاقة

ب

استهلاك الطاقة

55 كيلو وات / 100 دورة

RPM

1200

الضجيج

53 / 78 ديسيبل (غسلة / لفة)

الشاشة

LED كبيرة

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

RH80T2SP7RM
السعة
8kg
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق,mm)
610x850x600
التكنولوجيا الرئيسية
مضخة حرارية موفرة للطاقة
ميزة إضافية
مستشعر التجفيف

جميع المواصفات

المواصفات العامه

السعه

8

اللون

سلفر داكن

التصميم

نشافة تحميل أمامي

نوع الغاز

R290

فئة الطاقة

A++

استهلاك الطاقة السنوي

235.0 kWh/year

نشافة اوتوماتيك

نعم

البرنامج القياسي

قطن + تجفيف الدولاب

الوقت - قياسي

138 min

الوقت - حمولة كاملة

179 min

الوقت - حمولة جزئية

107 min

الضجيج

65dB

شاشة العرض

LED (7-segment)

أزرار التحكم

زر اللمس

الحوض

Galvanized

البرامج

البرامج العامة - Cotton

نعم

البرامج العامة - Synthetics

نعم

البرامج العامة - Delicates

نعم

البرامج العامة - Mixed Fabrics

نعم

البرامج الخاصة - Shirt 20

نعم

البرامج الخاصة - Quick 34

نعم

البرامج الخاصة - Refresh

نعم

البرامج الخاصة - Wool Refresh

نعم

البرامج الخاصة - Outdoor

نعم

البرامج الخاصة - Sportswear

نعم

البرامج الخاصة - Duvet

نعم

البرامج الخاصة - Babywear

نعم

البرامج الخاصة - Hygiene

نعم

البرامج الخاصة - Towel

نعم

التجفيف محدد الوقت - Time Dry

نعم

خيارات إضافية

تأخير بدء البرنامج (+1~23 hr)

نعم

الخيارات

هدف التجفيف (Iron/Cupboard/Extra)

نعم

نسبة التجفيف (Lv1 ~ Lv4)

نعم

تجفيف محدد الوقت

نعم

سرعة الدوران

نعم

Delicates

نعم

Buzzer

On/Off

نوع التجفيف

للكي

نعم

للدولاب

نعم

اكسترا

نعم

راحة الاستخدام

منبه انتهاء البرنامج

نعم

الوقت المتبقي

نعم

مرحلة التجفيف

نعم

تنظيف الفلتر

نعم

تفريغ المياه

نعم

قفل الأطفال

نعم

مصباح داخلي

نعم

مراقبة الطاقة

نعم

مستشعر الفلتر

نعم

الطاقة

القياس

220-240V, 50 Hz

الأبعاد

الجهاز (الارتفاع x العمق x العرض)

850×610×600

التغليف (الارتفاع x العمق x العرض)

890×650×640

الوزن

الاجمالي / الصافي

48/50

الجرار

سعة الجرار

ℓ 5.25

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