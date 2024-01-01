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8 كجم غسالة LG ذات الباب الأمامي مع خاصية Stain Care + مجفف ال جي بالمضخه الحراريه 8 كيلو لون فضي داكن
2 المنتجات في هذه الحزمة
-
8 كجم غسالة LG ذات الباب الأمامي مع خاصية Stain Care
-
مجفف ال جي بالمضخه الحراريه 8 كيلو لون فضي داكن
الملخص
Dimension (mm)
جميع المواصفات
المواصفات
-
السعة
-
(24 بوصة) 8 كجم
-
الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع)
-
600 x 560 x 850
-
اللون
-
فضي داكن
-
بلد المنشأ
-
تركيا
الميزة
-
الطاقة
-
ب
-
استهلاك الطاقة
-
55 كيلو وات / 100 دورة
-
RPM
-
1200
-
الضجيج
-
53 / 78 ديسيبل (غسلة / لفة)
-
الشاشة
-
LED كبيرة
الملخص
Dimension (mm)
جميع المواصفات
المواصفات العامه
-
السعه
-
8
-
اللون
-
سلفر داكن
-
التصميم
-
نشافة تحميل أمامي
-
نوع الغاز
-
R290
-
فئة الطاقة
-
A++
-
استهلاك الطاقة السنوي
-
235.0 kWh/year
-
نشافة اوتوماتيك
-
نعم
-
البرنامج القياسي
-
قطن + تجفيف الدولاب
-
الوقت - قياسي
-
138 min
-
الوقت - حمولة كاملة
-
179 min
-
الوقت - حمولة جزئية
-
107 min
-
الضجيج
-
65dB
-
شاشة العرض
-
LED (7-segment)
-
أزرار التحكم
-
زر اللمس
-
الحوض
-
Galvanized
البرامج
-
البرامج العامة - Cotton
-
نعم
-
البرامج العامة - Synthetics
-
نعم
-
البرامج العامة - Delicates
-
نعم
-
البرامج العامة - Mixed Fabrics
-
نعم
-
البرامج الخاصة - Shirt 20
-
نعم
-
البرامج الخاصة - Quick 34
-
نعم
-
البرامج الخاصة - Refresh
-
نعم
-
البرامج الخاصة - Wool Refresh
-
نعم
-
البرامج الخاصة - Outdoor
-
نعم
-
البرامج الخاصة - Sportswear
-
نعم
-
البرامج الخاصة - Duvet
-
نعم
-
البرامج الخاصة - Babywear
-
نعم
-
البرامج الخاصة - Hygiene
-
نعم
-
البرامج الخاصة - Towel
-
نعم
-
التجفيف محدد الوقت - Time Dry
-
نعم
خيارات إضافية
-
تأخير بدء البرنامج (+1~23 hr)
-
نعم
الخيارات
-
هدف التجفيف (Iron/Cupboard/Extra)
-
نعم
-
نسبة التجفيف (Lv1 ~ Lv4)
-
نعم
-
تجفيف محدد الوقت
-
نعم
-
سرعة الدوران
-
نعم
-
Delicates
-
نعم
-
Buzzer
-
On/Off
نوع التجفيف
-
للكي
-
نعم
-
للدولاب
-
نعم
-
اكسترا
-
نعم
راحة الاستخدام
-
منبه انتهاء البرنامج
-
نعم
-
الوقت المتبقي
-
نعم
-
مرحلة التجفيف
-
نعم
-
تنظيف الفلتر
-
نعم
-
تفريغ المياه
-
نعم
-
قفل الأطفال
-
نعم
-
مصباح داخلي
-
نعم
-
مراقبة الطاقة
-
نعم
-
مستشعر الفلتر
-
نعم
الطاقة
-
القياس
-
220-240V, 50 Hz
الأبعاد
-
الجهاز (الارتفاع x العمق x العرض)
-
850×610×600
-
التغليف (الارتفاع x العمق x العرض)
-
890×650×640
الوزن
-
الاجمالي / الصافي
-
48/50
الجرار
-
سعة الجرار
-
ℓ 5.25
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