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غسالة فيفاتشى 8 كيلو بتكنولوجيا الذكاء الاصتناعى و الDirect Drive

الميزات

المعرض

المواصفات

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غسالة فيفاتشى 8 كيلو بتكنولوجيا الذكاء الاصتناعى و الDirect Drive

F4R3TYG6P

غسالة فيفاتشى 8 كيلو بتكنولوجيا الذكاء الاصتناعى و الDirect Drive

(0)
F4R3TYG6P

*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

™‎AI DD

عناية ذكية مع حماية أكثر للقماش بنسبة %18

بناءً على بيانات كبيرة من تجربة الغسل المتراكمة، توفر تقنية ™AI DD‎ حركة الغسل المثلى للعناية بالغسيل.

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™AI DD

عناية ذكية مع حماية أكثر للقماش بنسبة %18

بناءً على بيانات كبيرة من تجربة الغسل المتراكمة، توفر تقنية ™‎AI DD‎ حركة الغسل المثلى للعناية بالغسيل.

*مختبرة من قبل انترتك في مارس 2019.
دورة القطن بحمولة 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة قطن إل جي التقليدية (FC1450S2W). قد تختلف النتائج اعتماداً على الملابس والبيئة.
*يتوفر الدفع المباشر بتقنية الذكاء الاصطناعي في 3 دورات (القطن، النسيج المختلط، العناية السهلة)

ما المقصود بتقنية ™AI DD‎؟1

ما المقصود بتقنية ™AI DD‎؟

لا تكتشف تقنية ™AI DD‎ الوزن فحسب، بل تستشعر أيضًا نعومة النسيج، وتختار الحركات المثلى للقماش بنفسها.

بخار

تجاعيد أقل تعني نظافة أكثر

تقضي تقنية Steam™‎ من إل جي على نسبة ％99.9 من المواد المثيرة للحساسية، مثل جزيئات الغبار التي يمكن أن تتسبب في الحساسية أو مشكلات تنفسية مع تجاعيد أقل بنسبة ％30.

*تقلل دورة العناية بالحساسية 2 من المؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية (BAF) من الحساسية الناتجة عن عث الغبار المنزلي بنسبة 99.9%.
قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.
*مختبرة من قبل انترتك في ديسمبر 2018، بناءً على معيار AATCC. دورة القطن مع خيار "العناية بالتجاعيد" (3 قمصان مختلطة) مقارنة مع دورة القطن دون خيار. قد تختلف النتائج اعتمادا على الملابس والبيئة.
*تتوافر العناية بالتجاعيد كخيار في الدورات الست.

إزالة المواد المثيرة للحساسية بنسبة %99.91

إزالة المواد المثيرة للحساسية بنسبة %99.9

تنخفض المواد المثيرة للحساسية بنسبة %99.9 بواسطة البخار.

*تقلل دورة العناية بالحساسية 2 من المؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية (BAF) من الحساسية الناتجة عن عث الغبار المنزلي بنسبة %99.9.
قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.

سعة أكبر

قدرة أكبر في المساحة ذاتها

احصل على حوض ذي سعة أكبر في نفس الحجم!

المتانة

متانة أكبر ونظافة أعلى

تم تعزيز الباب الزجاجي المقوى الخارجي المتين والأنيق وتطوير الرافع الصحي والمتين من الصلب المقاوم للصدأ.

*تم الاختبار بواسطة Intertek في يوليو 2013. تأثير مبيد جراثيم الزائفة الزنجارية من الصلب المقاوم للصدأ مقابل الكمية الأولية في 12 يومًا.

وضوح أكثر وأناقة أكبر1
التصميم

وضوح أكثر وأناقة أكبر

تم تصميم شاشة أكثر وضوحًا وزيادة حجم مقبض الباب مع طلاء معدني.

*قد لا تتوفر غسالة ™TWINWash الصغيرة في جميع الدول أو في جميع متاجر التجزئة المحلية.

الملخص

طباعة

الأبعاد

F4R3TYG6P

المواصفات الأساسية

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    8

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    600 x 850 x 565

  • Steam

    نعم

جميع المواصفات

المواد واللمسة النهائية

  • لون الهيكل

    فضي بلاتيني

  • نوع الباب

    باب أسود (C5 بلا غطاء)

السعة

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    8

البرامج

  • اللحف

    نعم

  • القطن

    نعم

  • العناية السهلة

    نعم

  • ملابس رياضية (ملابس رياضية)

    نعم

  • عناية بملابس الأطفال بالبخار

    نعم

  • العناية بالحساسية (الغسالة)

    نعم

  • أقمشة مختلطة

    نعم

  • الصوف (غسيل يدوي / صوف)

    نعم

  • القطن+

    نعم

  • سريع 30

    نعم

  • غسيل هادئ

    نعم

التحكم والشاشة

  • موقت التأجيل

    319 ساعة

  • نوع الشاشة

    مؤشر LED أبيض

  • إشارة قفل الباب

    نعم

الميزات

  • محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • النوع

    غسّالة

  • إضافة قطعة

    نعم

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    نعم

  • إعادة بدء تلقائية

    نعم

  • Steam

    نعم

  • رافع الحلة

    رافع STS

  • تغذية المياه (ساخنة / باردة)

    بارد فقط

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)

    660 x 880 x 660

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    600 x 850 x 565

  • الوزن (كجم)

    63

  • الوزن يتضمن التغليف (كجم)

    66

خيارات إضافية

  • إضافة قطعة

    نعم

  • تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس‏

    نعم

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • إنهاء التأخير

    نعم

  • الغسل الأولي

    نعم

  • شطف+

    نعم

  • Steam

    نعم

  • درجة الحرارة

    نعم

  • تنظيف الحوض

    نعم

تكنولوجيا ذكية

  • تشخيص ذكي

    الإصدار 3.0

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