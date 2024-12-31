*مختبرة من قبل انترتك في مارس 2019. دورة القطن مع 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة قطن إل جي التقليدية (F4V9RWP2W مقارنة مع FC1450S2W). قد تختلف النتائج اعتمادا على الملابس والبيئة.

*يتوفر الدفع المباشر بتقنية الذكاء الاصطناعي في 3 دورات (القطن، النسيج المختلط، العناية السهلة)