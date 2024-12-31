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غسالة فيفاتشي 8 كيلو بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي و موتور الدفع المباشر

الميزات

المعرض

المواصفات

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غسالة فيفاتشي 8 كيلو بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي و موتور الدفع المباشر

F4R3TYGCP

غسالة فيفاتشي 8 كيلو بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي و موتور الدفع المباشر

(0)
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*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات

**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

Vivace-V900-VC2-BlackSteel

Vivace-V900-VC2-BlackSteel

™AI DD

عناية ذكية مع حماية أكثر للقماش بنسبة %18

بناءً على بيانات كبيرة من تجربة الغسل المتراكمة، توفر تقنية ™‎AI DD‎ حركة الغسل المثلى للعناية بالغسيل.

*مختبرة من قبل انترتك في مارس 2019. دورة القطن مع 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة قطن إل جي التقليدية (F4V9RWP2W مقارنة مع FC1450S2W). قد تختلف النتائج اعتمادا على الملابس والبيئة.

*يتوفر الدفع المباشر بتقنية الذكاء الاصطناعي في 3 دورات (القطن، النسيج المختلط، العناية السهلة)

ما المقصود بتقنية ™AI DD

ما المقصود بتقنية ™AI DD‎؟

لا تكتشف تقنية ™AI DD‎ الوزن فحسب، بل تستشعر أيضًا نعومة النسيج، وتختار الحركات المثلى للقماش بنفسها.
إزالة المواد المثيرة للحساسية بنسبة

إزالة المواد المثيرة للحساسية بنسبة %99.9

تنخفض المواد المثيرة للحساسية بنسبة %99.9 بواسطة البخار.

*تقلل دورة العناية بالحساسية 2 من المؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية (BAF) من الحساسية الناتجة عن عث الغبار المنزلي بنسبة %99.9.

قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.

سعة أكبر

قدرة أكبر في المساحة ذاتها

احصل على حوض ذي سعة أكبر في نفس الحجم!
وضوح أكثر وأناقة أكبر
التصميم

وضوح أكثر وأناقة أكبر

تم تصميم شاشة أكثر وضوحًا وزيادة حجم مقبض الباب مع طلاء معدني.

الأسئلة الشائعة

س.

لماذا الغسيل لديّ مغطى بالغبار والوبر؟

أ.
1. يتم ترشيح الغبار المتولد أثناء الغسيل من خلال فلتر تنظيف. إذا كان فلتر التنظيف ممتلئًا، فقد لا تتم تصفية الغبار بشكل صحيح. يمكن تنظيف فلتر التنظيف يدويًا قبل كل غسلة لمنع الغسالة من ترك الأتربة والوبر على الملابس.
2. افصل ملابسك الملونة عن البيضاء عن الملابس السوداء والملابس التي تفرز النسالة. اغسل أوزان مختلفة من الغسيل لمنع الغبار والوبر غير المرغوب فيه في غسيلك.
س.

[IE] ماذا عليّ أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

أ.
.1. يحدث ذلك عندما لا تمتلئ حاوية الغسيل بالماء لفترة زمنية معينة.
2.تحقق مما إذا كان الصنبور مغلقًا أو خرطوم المياه غير متصل
3.تحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه مضغوطًا أو مثنيًا
4.يرجى التحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه متجمدًا بسبب الطقس البارد
س.

.[OE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

أ.
1. إذا كان خرطوم التصريف ملتويًا أو مثنيًا، أو إذا تم تركيب خرطوم التصريف على مستوى عالٍ جدًا، فقد ينقطع تدفق المياه وقد لا يتم تصريف المياه جيدًا. في هذه الحالة، تأكد من أن خرطوم الصرف مرتفع عن الأرض بما لا يزيد عن 6 سم وقم بترتيبه بحيث ينزل الجزء السفلي من الخرطوم بشكل متساوٍ، دون عائق.
2. تأكد من عدم انسداد خرطوم التصريف بالغبار أو أي مواد أخرى
3. تحقق مما إذا كان خرطوم الصرف قد تجمد بسبب الطقس البارد
س.

[dE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

أ.

.إذا كان الصمام في مكان توفير مصدر المياه مغلقًا أو كان صمام الصرف الخاص بالصنبور مغلقًا، فلن تعمل ميزات تعقيم أنابيب المياه وتعقيم مخرج المياه. يرجى فتح صمام مصدر المياه أو صمام الصرف.

س.

.كيف أسجل منتجات ThinQ الخاصة بي؟

أ.
1. تأكد من تشغيل كل من المنتج وموجه الإنترنت
2. اجعل منتجك قريبًا من جهاز توجيه الإنترنت. إذا كانت المسافة بين المنتج والموجه بعيدة جدًا، فقد تكون قوة الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل المنتج وقتًا طويلاً.
يرجى الرجوع إلى الصفحة ذات الصلة ببلدك للحصول على مزيد من الإرشادات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل منتجك

الملخص

طباعة
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
8
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600 x 850 x 565
التكنولوجيا الرئيسية
™‎AI DD
ميزة إضافية
بخار

المواصفات الأساسية

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    8

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    600 x 850 x 565

  • ezDispense

    لا

  • Steam

    نعم

  • العناية بتجعّد الملابس

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

جميع المواصفات

المواد واللمسة النهائية

  • لون الهيكل

    بلاتنيوم فضي

  • نوع الباب

    غطاء PC دائري أسود ملون

السعة

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    8

البرامج

  • اللحف

    نعم

  • القطن

    نعم

  • غسيل معقم

    لا

  • 39غسيل فائق السرعة

    لا

  • غسيل بارد

    لا

  • سريع 30

    نعم

  • غسيل الغوامق

    لا

  • غسل + تجفيف

    لا

  • غسيل هادئ

    نعم

  • ملابس رياضية (ملابس رياضية)

    نعم

  • العناية بالحساسية (الغسالة)

    نعم

  • مكثفة 60

    لا

  • 49غسيل فائق السرعة

    لا

  • العناية بالألوان

    لا

  • غسيل سريع

    لا

  • الملابس الحساسة

    نعم

  • الصوف (غسيل يدوي / صوف)

    نعم

  • العناية بالبشرة

    لا

  • العناية السهلة

    نعم

  • عناية بالبقع

    لا

  • غسيل آلي

    لا

  • إنتعاش البخار

    لا

  • عناية بملابس الأطفال

    لا

  • أقمشة مختلطة

    نعم

  • إعادة الإنعاش

    لا

  • دورة التحميل

    لا

  • سريع 14

    لا

  • Eco 40-60

    لا

  • تنظيف الحوض

    نعم

  • لباس رضيع

    لا

  • في الخارج

    لا

  • القطن+

    نعم

  • 59غسيل فائق السرعة

    لا

  • شطف+تنشيف

    نعم

  • استنزاف + تدور

    لا

  • غسيل سريع + تجفيف

    لا

  • عناية بملابس الأطفال بالبخار

    نعم

  • العناية اللطيفة

    لا

التحكم والشاشة

  • موقت التأجيل

    3-19 ساعة

  • نوع الشاشة

    قرص + لمس + أزرار صلبة وشاشة LED

  • إشارة قفل الباب

    نعم

الميزات

  • محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • النوع

    غسالة تحميل أمامي

  • إشارة نهاية الدورة

    نعم

  • نظام Centum

    لا

  • إضافة قطعة

    نعم

  • ezDispense

    لا

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    نعم

  • إعادة بدء تلقائية

    نعم

  • LoadSense

    نعم

  • نظام كشف الرغوة

    نعم

  • Steam

    نعم

  • Steam+‎

    لا

  • إضاءة الحلة

    لا

  • قواعد التسوية

    نعم

  • TurboWash360˚

    لا

  • حوض من الصلب الذي لا يصدأ

    نعم

  • مستشعر الاهتزاز

    لا

  • الأسطوانة الداخلية المزخرفة

    نعم

  • رافع الحلة

    رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ

  • تغذية المياه (ساخنة / باردة)

    بارد فقط

  • مستوى الماء

    تلقائي

  • غسل توربو

    لا

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)

    655 x 885 x 655

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    600 x 850 x 565

  • الوزن (كجم)

    61.5

  • الوزن يتضمن التغليف (كجم)

    64.5

  • عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)

    615

  • عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)

    1100

خيارات إضافية

  • Wi-Fi

    لا

  • إضافة قطعة

    نعم

  • تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس‏

    نعم

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • إنهاء التأخير

    نعم

  • مستوى المنظف

    لا

  • إضاءة الحلة

    لا

  • الغسل الأولي

    نعم

  • بدء التشغيل عن بُعد

    لا

  • الشطف + العصر

    لا

  • شطف+

    نعم

  • مستوى مليّن الملابس

    لا

  • عصر

    1400‏/1200‏/1000‏/800‏/400‏/بدون عصر

  • Steam

    لا

  • درجة الحرارة

    بارد/20/30/40/60/95 مئوية

  • تنظيف الحوض

    لا

  • TurboWash

    لا

  • غسل

    لا

  • العناية بتجعّد الملابس

    لا

  • ColdWash

    لا

  • تنظيف فوهة ezDispense

    لا

الرمز الشريطي

  • الرمز الشريطي

    8806091823007

تكنولوجيا ذكية

  • تشخيص ذكي

    نعم

  • تنزيل الدورة

    لا

  • مراقبة الطاقة

    لا

  • بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

  • وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض

    لا

  • الاقتران الذكي

    لا

الخيارات/الملحقات

  • متوافق مع LG TWINWash

    لا

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