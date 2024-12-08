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غسالة فيفاتشى 9 كيلو كيلو بتكنولوجيا الذكاء الاصتناعى و الDirect Drive
*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
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*مختبرة من قبل انترتك في مارس 2019. دورة القطن مع 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة قطن إل جي التقليدية (F4V9RWP2W مقارنة مع FC1450S2W). قد تختلف النتائج اعتمادا على الملابس والبيئة.
*يتوفر الدفع المباشر بتقنية الذكاء الاصطناعي في 3 دورات (القطن، النسيج المختلط، العناية السهلة)
*تقلل دورة العناية بالحساسية 2 من المؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية (BAF) من الحساسية الناتجة عن عث الغبار المنزلي بنسبة %99.9.
قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.
*تم الاختبار بواسطة Intertek في يوليو 2013. تأثير مبيد جراثيم الزائفة الزنجارية من الصلب المقاوم للصدأ مقابل الكمية الأولية في 12 يومًا.
*قد لا تتوفر غسالة ™TWINWash الصغيرة في جميع الدول أو في جميع متاجر التجزئة المحلية.
*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
9
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600 x 850 x 565
-
Steam
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا يوجد
جميع المواصفات
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
فضي بلاتيني
-
نوع الباب
باب أسود (C5 بلا غطاء)
السعة
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
9
البرامج
-
اللحف
نعم
-
القطن
نعم
-
أقمشة مختلطة
نعم
-
الصوف (غسيل يدوي / صوف)
نعم
-
القطن+
نعم
-
سريع 30
نعم
-
غسيل هادئ
نعم
-
عناية بملابس الأطفال بالبخار
نعم
-
العناية السهلة
نعم
-
ملابس رياضية (ملابس رياضية)
نعم
-
العناية بالحساسية (الغسالة)
نعم
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
319 ساعة
-
نوع الشاشة
مؤشر LED أبيض
-
إشارة قفل الباب
نعم
الميزات
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
-
النوع
غسّالة
-
إضافة قطعة
نعم
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
نعم
-
Steam
نعم
-
رافع الحلة
رافع STS
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
بارد فقط
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)
660 x 880 x 660
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600 x 850 x 565
-
الوزن (كجم)
63
-
الوزن يتضمن التغليف (كجم)
66
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
لا يوجد
-
إضافة قطعة
نعم
-
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
إنهاء التأخير
نعم
-
الغسل الأولي
نعم
-
شطف+
نعم
-
Steam
نعم
-
درجة الحرارة
نعم
-
تنظيف الحوض
نعم
تكنولوجيا ذكية
-
تشخيص ذكي
الإصدار 3.0
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا يوجد
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