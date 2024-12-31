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غسالة فيفاتشي 8 كيلو بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي و موتور الدفع المباشر

الميزات

المعرض

المواصفات

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غسالة فيفاتشي 8 كيلو بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي و موتور الدفع المباشر

F4R5TYGSL

غسالة فيفاتشي 8 كيلو بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي و موتور الدفع المباشر

(0)
F4R5TYG2T

*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

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™AI DD

عناية ذكية مع حماية أكثر للقماش بنسبة %18

بناءً على بيانات كبيرة من تجربة الغسل المتراكمة، توفر تقنية ™‎AI DD‎ حركة الغسل المثلى للعناية بالغسيل.

*مختبرة من قبل انترتك في مارس 2019. دورة القطن مع 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة قطن إل جي التقليدية (F4V9RWP2W مقارنة مع FC1450S2W). قد تختلف النتائج اعتمادا على الملابس والبيئة.
*يتوفر الدفع المباشر بتقنية الذكاء الاصطناعي في 3 دورات (القطن، النسيج المختلط، العناية السهلة)

ما المقصود بتقنية ™AI DD‎؟1

ما المقصود بتقنية ™AI DD‎؟

لا تكتشف تقنية ™AI DD‎ الوزن فحسب، بل تستشعر أيضًا نعومة النسيج، وتختار الحركات المثلى للقماش بنفسها.
إزالة المواد المثيرة للحساسية بنسبة %99.91

إزالة المواد المثيرة للحساسية بنسبة %99.9

تنخفض المواد المثيرة للحساسية بنسبة %99.9 بواسطة البخار.

*تقلل دورة العناية بالحساسية 2 من المؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية (BAF) من الحساسية الناتجة عن عث الغبار المنزلي بنسبة %99.9.
قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.

سعة أكبر

قدرة أكبر في المساحة ذاتها

احصل على حوض ذي سعة أكبر في نفس الحجم!
وضوح أكثر وأناقة أكبر1
التصميم

وضوح أكثر وأناقة أكبر

تم تصميم شاشة أكثر وضوحًا وزيادة حجم مقبض الباب مع طلاء معدني.

ThinQ™‎

جهاز ذكي

باستخدام تقنية ™ThinQ‎، تصبح الغسالة أكثر ذكاءً بدايةً من تشغيل الغسل عن بُعد وحتى تنزيل دورة إضافية. تفاعل بسهولة معها وتمكّن من الوصول إلى أحدث الابتكارات باستخدام اتصال Wi-Fi.

*قد يختلف دعم الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع Alexa وGoogle Assistant تبعًا للبلد ولإعداد المنزل الذكي الفردي لديك.

الملخص

طباعة

الأبعاد

dimension
السعة
8كجم
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق,mm)
560x850x600
التكنولوجيا الرئيسية
AIDD
ميزة إضافية
بخار

جميع المواصفات

المواصفات

  • عدد اللفات في الدقيقة (RPM)

    1400

خيارات إضافية

  • بخار

    نعم

المواصفات

  • الأبعاد (عرض × ارتفاع ×عمق)

    560x850x600

خيارات إضافية

  • الواي فاي

    نعم

المواصفات

  • اللون

    فضي

  • المنشأ

    تم التجميع في مصر

  • سعه الغسيل (كجم)

    8

  • AI DD

    نعم

  • بخار

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)

    نعم

السعه

  • أقصى سعة للغسل (كجم)

    8

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (عرض × ارتفاع × عمق)

    560 × 850 × 600

الميزات

  • AI DD

    نعم

  • بخار

    نعم

المواد والتشطيب

  • لون الجسم

    فضي

التقنية الذكية

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

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