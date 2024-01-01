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حمولتا غسيل بمقدار 21 كجم + 3.5 كجم مع غسالة TWINWash™‎ من LG

المواصفات

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حمولتا غسيل بمقدار 21 كجم + 3.5 كجم مع غسالة TWINWash™‎ من LG

FT025C9SS

حمولتا غسيل بمقدار 21 كجم + 3.5 كجم مع غسالة TWINWash™‎ من LG

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الملخص

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الأبعاد

FT025C9SS
السعة
غسالة 24.5 كجم ، مجفف 12 كجم
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق,mm)
1350x835x700
التكنولوجيا الرئيسية
Inverter DD motor
ميزة إضافية
TrueSteam

جميع المواصفات

التصميم

  • نوع

    غسالة ومجفف تحميل أمامي

  • سعة

    غسالة 21 كجم ، مجفف 12 كجم
    3.5 كجم للغسيل الصغير

  • البعد (العرض × العمق × الارتفاع)

    1350x835x700

  • اللون

    فضي غير قابل للصدأ

  • عرض

    لمس LED

  • المقبض

    لمس

  • باب

    لون أسود

  • طبل

    استانلس

أداء

  • محرك

    DD (محرك مباشر)

  • العاكس

    نعم

  • 6motion

    نعم

  • بخار

    ™Truesteam

  • Turbowash

    نعم

  • سرعة الدوران

    1000 دورة في الدقيقة

الميزات الذكية

  • التشخيص الذكي

    نعم

  • ThinQ (واي فاي)

    نعم

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