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حمولتا غسيل بمقدار 20 كجم + 3.5 كجم مع غسالة TWINWash™ من LG
الملخص
الأبعاد
جميع المواصفات
الميزات
-
سعة
غسالة 20 كجم
3.5 كجم للغسالة الصغيرة
-
الحد الأقصى لعدد الدورات في الدقيقة
1300
-
حجم الحلة (لتر / قدم مكعبة)
127 لترًا / 4.5 قدمًا مكعبة
-
نوع سلك الطاقة
B-3
-
نوع الصمام
بارد فقط
-
إعادة بدء تلقائية
نعم
-
اللون
فضي مقاوم للصدأ (VCM)
-
شاشة عرض
LED
-
زر النافذة
مهارة
-
تصميم الباب
لون أسود
-
الغطاء الأمامي
نعم
-
بخار فعلي
نعم
-
سخان المياه
نعم
-
إضاءة الحلة
نعم
-
رش مزدوج
نعم
-
غسل تربو
نعم
-
مخمد حر الأشواط (مرحلتان)
نعم
-
تشخيص ذكي
نعم
-
Wi-fi / NFC
Wi-Fi
البرنامج
-
فرد الملابس (تنظيف بالبخار)
نعم
-
العناية بالحساسية
نعم
-
اللحاف
نعم
-
عادي (القطن)
نعم
-
الملابس الرياضية
نعم
-
الصوف
نعم
-
الغسل السريع
نعم
-
الشطف + العصر
نعم
-
تنظيف (نظافة)
نعم
-
غسل صامت
نعم
-
العناية بالأطفال
نعم
-
العناية بالشراشف
نعم
-
تنزيل
نعم
خيار الغسل
-
خيار الغسل
نقع/الغسل الأولي/مكثف/عادي/خفيف
خيار الشطف
-
خيار الشطف
1/2/3/4/5
خيار العصر
-
خيار العصر
مرتفع للغاية/مرتفع/متوسط/منخفض/منخفض للغاية/بدون عصر
خيار درجة الحرارة
-
خيار درجة الحرارة
95/60/40/30/بارد
برنامج إضافي
-
بخار
نعم
-
زمن التأخير
نعم
-
تنظيف الحوض
نعم
-
إضافة حمولة
نعم
-
غسل تربو
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد
نعم
-
اتصال Wi-Fi
نعم
البعد
-
العرض (ملم)
700
-
العمق (ملم)
770
-
الارتفاع (ملم)
990
-
الوزن (كجم)
99
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