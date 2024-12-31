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غسالة ملابس فوق اوتوماتيك 19 كيلو | ذكاء اصطناعي | اسود

الميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

غسالة ملابس فوق اوتوماتيك 19 كيلو | ذكاء اصطناعي | اسود

T19H3SDHT2

غسالة ملابس فوق اوتوماتيك 19 كيلو | ذكاء اصطناعي | اسود

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صورة تظهر الجزء الداخلي لحوض الغسالة مع التركيز على تصميم الفولاذ المقاوم للصدأ وفلتر الوبر.

فلتر الوبر بحجم أكبر يحافظ على نظافة الحوض وعلى ملابسك

يحافظ فلتر الوبر الكبير على نظافة الغسيل وكذلك على حوض الغسالة حيث يخرج الغبار والأوساخ من ملابسك.

يتم التركيز على زر الرائحة الموجود في غسالة LG، حيث تجلس أم وابنتها على الأرض وتستمتعان برائحة المنشفة التي خرجت من الغسالة.

استمتع بأقمشة أكثر انتعاشًا لفترة أطول

ستصبح رائحة غسيلك منعشة لفترة أطول عندما يتغلغل المنعم في الأقمشة أثناء دورة الغسيل.

*تم اختباره بواسطة Intertek مع T13H7EHDSTP. الدورة العادية مع خيار +Scent مقارنة بالدورة العادية بدون خيار +Scent. حمولة غسيل لمنشفة بوزن 3.5 كجم IEC. قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.

™LG ThinQ

تحكم ذكي، حياة أكثر ذكاءً

تحكم سهل من خلال المساعد الصوتي

أخبر غسالتك بالضبط بما تحتاجه، عندما تحتاجه. قل، "ما هي دورة الغسالة؟" وسوف تقوم السماعات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي بالاستماع لذلك والتحقق من الدورة لإعلامك بذلك.

متعة الاتصال والتحكم من أي مكان

يتيح لك تطبيق ™LG ThinQ الاتصال بسهولة بالغسالة بطريقة لم تكن ممكنة من قبل. ابدأ الغسالة بضغطة زر.

صيانة فعالة للمنتج

يراقب تطبيق ™LG ThinQ غسالتك باستمرار. سواء كانت صيانة يومية أو أي شيء آخر، يتيح لك التطبيق مراقبة استخدام الطاقة بسهولة. يمكنك أيضًا الحصول على إشعارات ذكية وتنزيل الدورة التدريبية التي تعجبك.

*قد يختلف دعم الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع Alexa وGoogle Assistant باختلاف البلد وإعداد منزلك الذكي.

خلفية موجات خفيفة مع شعار ضمان Inverter Direct Drive لمدة 10 سنوات، وشعار Inverter Direct Drive.

يدوم طويلاً وموثوقية عالية

محرك الدفع المباشر العاكس (Inverter Direct Drive) موثوق وهادئ مع ضمان لمدة 10 سنوات.

*لا يغطي الضمان المحدود الإصلاحات عند استخدام منتجك في غير الاستخدام المنزلي العادي والمعتاد (على سبيل المثال، الاستخدام التجاري، في المكاتب والمرافق الترفيهية) أو الاستخدام المخالف للتعليمات الموضحة في دليل مالك المنتج.

الأسئلة الشائعة

س.

لماذا الغسيل لديّ مغطى بالغبار والوبر؟

أ.

1. يتم ترشيح الغبار المتولد أثناء الغسيل من خلال فلتر تنظيف. إذا كان فلتر التنظيف ممتلئًا، فقد لا تتم تصفية الغبار بشكل صحيح. يمكن تنظيف فلتر التنظيف يدويًا قبل كل غسلة لمنع الغسالة من ترك الأتربة والوبر على الملابس.
2. افصل ملابسك الملونة عن البيضاء عن الملابس السوداء والملابس التي تفرز النسالة. اغسل أوزان مختلفة من الغسيل لمنع الغبار والوبر غير المرغوب فيه في غسيلك.

س.

[IE] ماذا عليّ أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

أ.

1. يحدث ذلك عندما لا تمتلئ حاوية الغسيل بالماء لفترة زمنية معينة.
2.تحقق مما إذا كان الصنبور مغلقًا أو خرطوم المياه غير متصل
3.تحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه مضغوطًا أو مثنيًا
4.يرجى التحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه متجمدًا بسبب الطقس البارد

س.

.[OE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

أ.

1. إذا كان خرطوم التصريف ملتويًا أو مثنيًا، أو إذا تم تركيب خرطوم التصريف على مستوى عالٍ جدًا، فقد ينقطع تدفق المياه وقد لا يتم تصريف المياه جيدًا. في هذه الحالة، تأكد من أن خرطوم الصرف مرتفع عن الأرض بما لا يزيد عن 6 سم وقم بترتيبه بحيث ينزل الجزء السفلي من الخرطوم بشكل متساوٍ، دون عائق.
2. تأكد من عدم انسداد خرطوم التصريف بالغبار أو أي مواد أخرى
3. تحقق مما إذا كان خرطوم الصرف قد تجمد بسبب الطقس البارد

س.

[dE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

أ.

.إذا كان الصمام في مكان توفير مصدر المياه مغلقًا أو كان صمام الصرف الخاص بالصنبور مغلقًا، فلن تعمل ميزات تعقيم أنابيب المياه وتعقيم مخرج المياه. يرجى فتح صمام مصدر المياه أو صمام الصرف.

س.

.كيف أسجل منتجات ThinQ الخاصة بي؟

أ.

1. تأكد من تشغيل كل من المنتج وموجه الإنترنت
2. اجعل منتجك قريبًا من جهاز توجيه الإنترنت. إذا كانت المسافة بين المنتج والموجه بعيدة جدًا، فقد تكون قوة الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل المنتج وقتًا طويلاً.
يرجى الرجوع إلى الصفحة ذات الصلة ببلدك للحصول على مزيد من الإرشادات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل منتجك

الملخص

طباعة
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
19
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
632 x 1018 x 670
التكنولوجيا الرئيسية
™AI DD
ميزة إضافية
6 حركات

المواصفات الأساسية

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    19

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    632 x 1018 x 670

  • ezDispense

    لا

  • Steam

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

جميع المواصفات

المواد واللمسة النهائية

  • لون الهيكل

    اسود وسطي

  • نوع الغطاء

    زجاج مقوى

السعة

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    19

البرامج

  • غسيل بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • ملابس الأطفال

    لا

  • عناية باللون

    لا

  • غسيل ناعم

    نعم

  • تنزيل الدورة

    لا

  • صرف + عصر

    لا

  • لحاف

    نعم

  • توفير اقتصادي

    لا

  • تنظيف إضافي

    لا

  • غسيل عادي

    نعم

  • غسيل مبدئي + غسيل عادي

    نعم

  • غسيل سريع

    نعم

  • الشطف + التجفيف

    لا

  • عناية مدرسية

    لا

  • حمولة صغيرة

    لا

  • الشطف الذكي

    لا

  • الملابس الرياضية

    لا

  • موجة قوية

    لا

  • مناشف

    لا

  • تنظيف الحوض

    نعم

  • صوف

    لا

التحكم والشاشة

  • موقت التأجيل

    3-19 ساعة

  • نوع الشاشة

    LED + أزرار ثابتة

  • إشارة قفل الباب

    نعم

  • مؤشر الشكل

    18:88

الميزات

  • تقنية TurboWash

    لا

  • المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

    نعم

  • النوع

    غسالة تحميل علوي

  • محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • إشارة نهاية الدورة

    نعم

  • إضافة قطعة

    لا

  • ezDispense

    لا

  • إعادة بدء تلقائية

    نعم

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    نعم

  • نظام كشف الرغوة

    لا

  • LoadSense

    نعم

  • Steam

    لا

  • قواعد التسوية

    نعم

  • حوض من الصلب الذي لا يصدأ

    لا

  • مستشعر الاهتزاز

    لا

  • الأسطوانة الداخلية المزخرفة

    نعم

  • تغذية المياه (ساخنة / باردة)

    سخن وبارد

  • JetSpray

    لا

  • فلتر نسالة

    نعم

  • خليط + 3

    لا

  • حوض من الصلب الذي لا يصدأ جزئيًّا

    نعم

  • شلال مياه جانبي

    لا

  • محرك محوّل ذكي

    لا

  • الحركة الذكية

    لا

  • إقفال مرن للباب

    نعم

  • مرشح نسالة لا يصدأ

    لا

  • TurboDrum

    نعم

  • TurboWash 3D

    لا

  • مستوى الماء

    تلقائي/يدوي

  • WaveForce

    لا

الأبعاد والأوزان

  • ارتفاع المنتج أثناء فتح الغطاء (مم)

    1333

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    632 x 1018 x 670

  • الوزن (كجم)

    44.5

خيارات إضافية

  • Wi-Fi

    لا

  • التجفيف بالهواء

    لا

  • احتياطي مائي

    لا

  • ملء عميق

    لا

  • شطف إضافي

    لا

  • غسل ساخن

    لا

  • إضافة قطعة

    لا

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    لا

  • غسل على البارد

    لا

  • نقع

    نعم

  • عصر فقط

    لا

  • العناية بالأوساخ

    لا

  • الغسل الأولي

    لا

  • موجة قوية

    نعم

  • بدء التشغيل عن بُعد

    لا

  • الشطف

    5 مرات

  • زمن التأخير

    لا

  • الشطف + العصر

    لا

  • تجفيف في الحوض

    لا

  • عصر

    5 مستويات

  • Steam

    لا

  • مستوى الماء

    10 مستويات

  • درجة الحرارة

    بارد / دافئ / ساخن

  • تنظيف الحوض

    لا

  • ماء إضافي

    لا

  • TurboWash

    لا

  • غسل

    نعم

الرمز الشريطي

  • الرمز الشريطي

    8806091856999

تكنولوجيا ذكية

  • تشخيص ذكي

    نعم

  • تنزيل الدورة

    لا

  • مراقبة الطاقة

    لا

  • بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

  • وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض

    لا

  • الاقتران الذكي

    لا

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