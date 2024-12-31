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غسالة ملابس فوق اوتوماتيك 25 كيلو | ذكاء اصطناعي
غسالة ذكية ومتقدمة
العناية بالنسيج
يتم تطبيق حركات مُحسَّنة بناءً على الوزن ونوع القماش في كل حمولة من خلال تقنية AIDD™
التحكم الذكي
خيارات غسيل مخصصة تم إنشاؤها بناءً على أنماط الغسيل الخاصة بك
تشغيل هادئ
تقليل الضوضاء من خلال ممتصات الصدمات وأجهزة الاستشعار الرأسية والأفقية
عناية ذكية لحماية أكبر للأنسجة
يتم تطبيق حركات غسيل ومجموعات مختلفة حسب نوع القماش
يتم تطبيق رموز أسلوب الغسيل وفقًا لنوع القماش
*تم اختباره بواسطة Intertek، دورة الغسيل بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالدورة العادية مع الخيارات الافتراضية، بناءً على وزن 3 كجم من IEC.
* يختلف وقت الغسيل والطاقة (تشغيل/إيقاف تشغيل المحرك وعدد الدورات في الدقيقة) حسب نوع الملابس (حساسة، عادية، خشنة)
*قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.
*قد تختلف ميزات المنتج حسب البلد.
يوفر خيارات غسيل مخصصة بناءً على استخدامك
*تعمل ميزة "الترتيب التلقائي للبرامج" على ترتيب البرامج الأكثر استخدامًا عند استخدام أحد الأوضاع أكثر من 10 مرات.
* تعمل ميزة "الترتيب التلقائي للبرامج" على تكييف الخيارات الافتراضية لتشمل خياراتك المخصصة إذا تم استخدام نفس الخيارات المخصصة أكثر من ثلاث مرات متتالية.
™WaveForce
تُظهر تيارات مائية قوية للتنظيف الشامل.
™TurboDrum
تُظهر تيارات مائية قوية للتنظيف الشامل.
بخاخ النفث
تُظهر تيارات مائية قوية للتنظيف الشامل.
*تم اختباره بواسطة Intertek مع حمولة غسيل بوزن 5.5 كجم وفقًا لمعيار IEC. دورة عادية مع خيار TurboWash. قد تختلف النتائج حسب البيئة.
الطريقة المثلى للغسيل
™LG ThinQ
تحكم سهل من خلال المساعد الصوتي
متعة الاتصال والتحكم من أي مكان
صيانة فعالة للمنتج
*قد يختلف دعم الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع Alexa وGoogle Assistant باختلاف البلد وإعداد منزلك الذكي.
1. تم اختباره بواسطة Intertek مع T13H7EHDSTP. الدورة العادية مع خيار Scent+ مقارنة بالدورة العادية بدون خيار Scent+. حمولة غسيل لمنشفة بوزن 3.5 كجم IEC. قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.
2. تمت الموافقة على دورة العناية بالحساسية من قبل شركة intertek الأمريكية لتقليل التعرض لمسببات الحساسية لعث غبار المنزل ومسببات الحساسية من القطط ومسببات الحساسية للكلاب وحبوب اللقاح والفطريات والبكتيريا (المكورات العنقودية الذهبية والإشريكية القولونية والمكورات العقدية البرازية).
3. لا يغطي الضمان المحدود الإصلاحات عند استخدام منتجك في غير الاستخدام المنزلي العادي والمعتاد (على سبيل المثال، الاستخدام التجاري، في المكاتب والمرافق الترفيهية) أو الاستخدام المخالف للتعليمات الموضحة في دليل مالك المنتج.
الأسئلة الشائعة
لماذا الغسيل لديّ مغطى بالغبار والوبر؟
1. يتم ترشيح الغبار المتولد أثناء الغسيل من خلال فلتر تنظيف. إذا كان فلتر التنظيف ممتلئًا، فقد لا تتم تصفية الغبار بشكل صحيح. يمكن تنظيف فلتر التنظيف يدويًا قبل كل غسلة لمنع الغسالة من ترك الأتربة والوبر على الملابس.
2. افصل ملابسك الملونة عن البيضاء عن الملابس السوداء والملابس التي تفرز النسالة. اغسل أوزان مختلفة من الغسيل لمنع الغبار والوبر غير المرغوب فيه في غسيلك.
[IE] ماذا عليّ أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
1. يحدث ذلك عندما لا تمتلئ حاوية الغسيل بالماء لفترة زمنية معينة.
2. تحقق مما إذا كان الصنبور مغلقًا أو خرطوم المياه غير متصل
3. تحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه مضغوطًا أو مثنيًا
4. يرجى التحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه متجمدًا بسبب الطقس البارد
[OE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
1. إذا كان خرطوم التصريف ملتويًا أو مثنيًا، أو إذا تم تركيب خرطوم التصريف على مستوى عالٍ جدًا، فقد ينقطع تدفق المياه وقد لا يتم تصريف المياه جيدًا. في هذه الحالة، تأكد من أن خرطوم الصرف مرتفع عن الأرض بما لا يزيد عن 6 سم وقم بترتيبه بحيث ينزل الجزء السفلي من الخرطوم بشكل متساوٍ، دون عائق.
2. تأكد من عدم انسداد خرطوم التصريف بالغبار أو أي مواد أخرى.
3. تحقق مما إذا كان خرطوم الصرف قد تجمد بسبب الطقس البارد.
[dE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
إذا كان الصمام في مكان توفير مصدر المياه مغلقًا أو كان صمام الصرف الخاص بالصنبور مغلقًا، فلن تعمل ميزات تعقيم أنابيب المياه وتعقيم مخرج المياه. يرجى فتح صمام مصدر المياه أو صمام الصرف.
.كيف أسجل منتجات ThinQ الخاصة بي؟
1. تأكد من تشغيل كل من المنتج وموجه الإنترنت.
2. اجعل منتجك قريبًا من جهاز توجيه الإنترنت. إذا كانت المسافة بين المنتج والموجه بعيدة جدًا، فقد تكون قوة الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل المنتج وقتًا طويلاً.
3. قم بتثبيت تطبيق ThinQ. يرجى الرجوع إلى الصفحة ذات الصلة ببلدك للحصول على مزيد من الإرشادات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل منتجك.
الملخص
المواصفات الأساسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
25
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
690 x 1070 x 730
-
ezDispense
لا
-
Steam
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
جميع المواصفات
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
الفضة المقاومة للصدأ
-
نوع الغطاء
زجاج مقوى
السعة
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
25
البرامج
-
غسيل بالذكاء الاصطناعي
نعم
-
ملابس الأطفال
نعم
-
عناية باللون
نعم
-
غسيل ناعم
نعم
-
تنزيل الدورة
نعم
-
صرف + عصر
لا
-
لحاف
نعم
-
توفير اقتصادي
لا
-
تنظيف إضافي
لا
-
غسيل عادي
نعم
-
غسيل مبدئي + غسيل عادي
نعم
-
غسيل سريع
نعم
-
الشطف + التجفيف
نعم
-
عناية مدرسية
نعم
-
حمولة صغيرة
لا
-
الشطف الذكي
نعم
-
الملابس الرياضية
نعم
-
موجة قوية
لا
-
مناشف
نعم
-
تنظيف الحوض
نعم
-
صوف
لا
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
3-19 ساعة
-
نوع الشاشة
شاشة LED + شاشة LCD تعمل باللمس
-
إشارة قفل الباب
نعم
-
مؤشر الشكل
لا
الميزات
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
نعم
-
تقنية TurboWash
لا
-
النوع
غسالة تحميل علوي
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
-
إشارة نهاية الدورة
نعم
-
إضافة قطعة
لا
-
ezDispense
لا
-
إعادة بدء تلقائية
نعم
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
-
نظام كشف الرغوة
لا
-
LoadSense
لا
-
Steam
نعم
-
قواعد التسوية
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
نعم
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
نعم
-
مستشعر الاهتزاز
نعم
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
سخن وبارد
-
JetSpray
نعم
-
فلتر نسالة
لا
-
خليط + 3
لا
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ جزئيًّا
لا
-
شلال مياه جانبي
لا
-
محرك محوّل ذكي
لا
-
الحركة الذكية
لا
-
إقفال مرن للباب
نعم
-
مرشح نسالة لا يصدأ
نعم
-
TurboDrum
نعم
-
TurboWash 3D
نعم
-
مستوى الماء
تلقائي/يدوي
-
WaveForce
نعم
الأبعاد والأوزان
-
ارتفاع المنتج أثناء فتح الغطاء (مم)
1420
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
690 x 1070 x 730
-
الوزن (كجم)
59.0
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
نعم
-
التجفيف بالهواء
لا
-
احتياطي مائي
لا
-
ملء عميق
لا
-
شطف إضافي
لا
-
غسل ساخن
لا
-
إضافة قطعة
لا
-
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
غسل على البارد
لا
-
نقع
نعم
-
عصر فقط
نعم
-
العناية بالأوساخ
لا
-
الغسل الأولي
نعم
-
موجة قوية
لا
-
بدء التشغيل عن بُعد
نعم
-
الشطف
5 مرات
-
الشطف + العصر
نعم
-
زمن التأخير
نعم
-
تجفيف في الحوض
لا
-
عصر
5 مستويات
-
Steam
نعم
-
درجة الحرارة
بارد / دافئ / ساخن
-
مستوى الماء
10 مستويات
-
ماء إضافي
لا
-
تنظيف الحوض
نعم
-
TurboWash
نعم
-
غسل
نعم
الرمز الشريطي
-
الرمز الشريطي
8806091856968
تكنولوجيا ذكية
-
تشخيص ذكي
نعم
-
تنزيل الدورة
نعم
-
مراقبة الطاقة
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
-
وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض
نعم
-
الاقتران الذكي
لا
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