We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG & GO: LA NUEVA GAMA DE SMART TV QUE SE MUEVE CONTIGO A CUALQUIER RINCÓN DEL HOGAR
La compañía coreana redefine la experiencia de entretenimiento y trabajo en casa con una gama de dispositivos portátiles con webOS y hasta tres horas de autonomía que se adapta a diferentes estilos de vida
Madrid, 27 de octubre de 2025 – LG Electronics presenta LG&Go, su nueva categoría de Smart TV portátiles que redefine la forma en que los usuarios disfrutan del entretenimiento y trabajan desde casa. Con dispositivos ya lanzados al mercado como LG StanbyME y LG Smart Monitor Swing, la compañía ofrece soluciones versátiles y conectadas para quienes buscan practicidad sin renunciar a la calidad visual y sonora.
Según el informe de la consultora Global Web Index – Home Entertainment Trends 20251, el consumo de vídeo y streaming en dispositivos portátiles dentro del hogar ha aumentado un 31% en los últimos tres años, reflejando un estilo de vida más dinámico y flexible. Esta evolución responde a la integración de ocio y trabajo en el mismo dispositivo y a la necesidad de cambiar de entorno para mayor comodidad y bienestar.
La gama LG&Go rompe con la idea de que las pantallas de gran formato deben permanecer fijas en una estancia. Estos dispositivos ofrecen una alternativa flexible con movilidad total gracias a las peanas con ruedas que integran, su diseño sofisticado que se adapta a cualquier espacio del hogar, una autonomía de hasta tres horas, y, por último, su ecosistema LG webOS que permite acceder con facilidad a infinidad de contenidos. Esta familia crecerá cib futuras incorporaciones que ampliarán las posibilidades de uso.
“El auge del teletrabajo y el estudio en remoto ha impulsado la necesidad de alternar entre espacios tranquilos y zonas comunes dentro del hogar”, comenta Anaís Moreno, Directora de Marketing en LG España. “Con LG&Go, nos adelantamos a esta tendencia ofreciendo soluciones que combinan calidad de imagen y sonido con total libertad de movimiento, y ofrecemos la posibilidad de integrar ocio y trabajo en un mismo dispositivo".
LG StanbyME: libertad para todos los integrantes de la familia
LG StanbyME, el primer integrante de la familia LG&Go, es una propuesta innovadora que responde a la perfección a las nuevas formas de consumo audiovisual y a las diferencias intergeneracionales dentro del hogar. Pensado para adaptarse a cualquier estilo de vida, este dispositivo combina gran portabilidad con un diseño versátil y elegante. Su peana con ruedas integradas permite moverlo con facilidad de una habitación a otra, mientras que su batería integrada, con hasta tres horas de autonomía, ofrece libertad para disfrutar de contenidos sin depender de cables ni enchufes.
Su pantalla táctil de 27 pulgadas es totalmente ajustable: rotación de hasta 180º, giro de 130º, inclinación de 50º y regulación de altura en 20 cm, lo que garantiza una visualización cómoda desde cualquier ángulo y posición y convierte cualquier rincón del hogar en un espacio de entretenimiento personalizado.
Este dispositivo ofrece una navegación intuitiva y acceso directo a las principales plataformas de streaming, con un ecosistema abierto e inteligente, compatible con LG ThinQ, Apple HomeKit y AirPlay, además de contar con conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB y NFC.
LG Smart Monitor Swing: calidad de imagen y productividad
LG&Go ha sumado a su versátil gama el LG Smart Monitor Swing, que combina un monitor de alto rendimiento con las funciones de un Smart TV 4K webOS. Este monitor cuenta con 670º de puntos de vista (inclinación, giro lateral, rotación vertical y base giratoria con ruedas), y panel táctil con pantalla IPS, UHD 4K (3840x2160) y DisplayHDR™ 400 para disfrutar de imágenes de gran calidad, ultrarrápidas, precisas y sin interrupciones. Además, su compatibilidad con formatos verticales lo hace aún más cómodo para navegar en redes sociales.
Su alta tasa de refresco (hasta 144 Hz) y compatibilidad con AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-SYNC lo convierten en una opción ideal para los aficionados a los videojuegos, mientras que sus funciones de teletrabajo permiten acceder a PC en la nube, y gestionar videollamadas y aplicaciones como Microsoft 365 sin necesidad de ordenador. La peana se puede utilizar con cualquier monitor compatible de hasta 34” y 6,5kg con anclaje VESA 100x100, para disponer de la misma flexibilidad y estabilidad incluso con modelos de otras marcas. Dentro de la gama se pueden encontrar varios modelos que se adaptan a tu estilo de vida, la Serie Gaming, la Serie Cine&Streaming o la Serie Teletrabajo.
Los últimos modelos LG&Go con webOS 24 incluyen el programa Re:New, que permite estrenar Smart TV con la renovación del sistema operativo de forma gratuita durante 5 años, incorporando mejoras de interfaz, rendimiento y funciones de inteligencia artificial para una mayor personalización y un control del hogar más avanzadado.
Con esta nueva categoría, a la que se irán sumando nuevos modelos, LG marca el inicio de una nueva era tecnológica que responde a un perfil de usuario cada vez más dinámico, que busca flexibilidad, conectividad inteligente y mayor calidad de imagen.
# # #
1 Global Web Index – Home Entertainment Trends 2025
Sobre LG Electronics, Inc.
LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com
Sobre LG Electronics España
LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.
CONTACTO:
LG Electronics
Eva Corrales
eva.corrales@lge.com
Daniel Conti
daniel.conti@lge.com
/content/lge/es/es/acerca-de-lg/comunicados-de-prensa/lg---go--la-nueva-gama-de-smart-tv-que-se-mueve-contigo-a-cualquisCopied
paste