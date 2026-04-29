LG ANUNCIA LOS RESULTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2026

Los resultados en las divisiones de electrodomésticos y soluciones para vehículos impulsan los ingresos trimestrales por encima de los 16.235 millones de dólares por primera vez

Seúl, 29 de abril de 2026— LG Electronics Inc. (LG) ha anunciado sus resultados financieros del primer trimestre, unos ingresos consolidados de 16.235 millones de dólares y un beneficio operativo de 1.143 millones de dólares.

Estos resultados suponen los ingresos más altos en un primer trimestre en la historia de la compañía, reflejando un aumento interanual del 4,3%. Además, LG también ha alcanzado su tercer beneficio operativo más alto en un primer trimestre, con un aumento interanual del 32,9%.

Estas cifras vienen dadas principalmente por las principales actividades de la empresa, electrodomésticos y televisores, que han afianzado el liderazgo de la compañía en el segmento de gama alta y han experimentado un sólido rendimiento a pesar del contexto de incertidumbre económica en el que nos encontramos. También ha contribuido en gran parte a estos resultados la división de soluciones para vehículos, pilar fundamental de la estrategia de expansión B2B de la empresa, que ha mantenido un crecimiento estable durante el primer trimestre. Muestra del éxito de las unidades de negocio de electrodomésticos y soluciones para vehículos ha sido el alcance, por primera vez en la historia de la compañía de una cifra superior a los 6.842 millones de dólares en ingresos trimestrales combinados*.

El crecimiento cualitativo basado en la rentabilidad también se ha mantenido en los sectores B2B de la empresa, así como en los negocios de plataformas y D2X (Direct to Everything). Los ingresos B2B del primer trimestre han crecido un 1% interanual y un 19% intertrimestral, alcanzando los 4.447 millones de dólares y representando el 36% de los ingresos totales. Por su parte, los ingresos del negocio de suscripción, que incluye tanto productos como servicios, han ascendido a 438 millones de dólares, lo que supone un aumento del 15% interanual y del 8% intertrimestral.

Resultados y perspectivas del primer trimestre de 2026 por división

LG Home Appliance Solution (HS)

La división HS ha registrado unos ingresos de 4.748 millones de euros —un récord histórico trimestral— y un beneficio operativo de 390 millones de dólares. El crecimiento se ha visto impulsado por una exitosa estrategia dual dirigida tanto al segmento de gama alta como al de gran consumo, junto con la continua expansión de los negocios de suscripción y ventas online. A pesar del aumento de los costes de las materias primas y del impacto de los aranceles estadounidenses, la división de electrodomésticos de LG ha mantenido un margen operativo del 8,2%.

De cara al segundo trimestre, la compañía tiene previsto impulsar el crecimiento continuo de las ventas mediante el refuerzo de su gama de productos y la orientación hacia mercados clave de la zona sur global. Además, se enfocará en garantizar la rentabilidad a través de la optimización de la cadena de suministro y la mejora de la competitividad en materia de costes. La empresa también seguirá fomentando los motores de crecimiento futuros, entre los que se incluyen sus negocios de robots domésticos y componentes para los mismos.

LG Media Entertainment Solution (MS)

Por otro lado, la división MS ha registrado unos ingresos de 3.537 millones de dólares y un beneficio operativo de 255 millones de dólares. La rentabilidad ha mejorado notablemente respecto al año anterior y la empresa ha vuelto a obtener beneficios en comparación con el último trimestre. Estos buenos resultados se deben al fuerte volumen de ventas de productos de gama alta, al crecimiento del negocio de la plataforma webOS y a los continuos esfuerzos por mejorar la eficiencia de los gastos de marketing y reducir los costes fijos.

En el segundo trimestre, LG dará prioridad a la rentabilidad y responderá de forma proactiva a la demanda del mercado derivada de los principales eventos deportivos mundiales. Además, seguirá ampliando sus alianzas e invirtiendo en contenidos para acelerar el crecimiento de su negocio de webOS.

LG Vehicle Solution (VS)

La división VS ha alcanzado sus mayores ingresos trimestrales y beneficio operativo de la historia, con cifras de 2.490 millones de dólares y 145 millones de dólares, respectivamente. El crecimiento de los ingresos se ha visto impulsado por la elevación a categoría premium de las soluciones de infoentretenimiento para vehículos y su adopción generalizada en una gama más amplia de modelos de vehículos, especialmente entre los fabricantes de automóviles europeos. El margen de beneficio operativo ha superado el 6% por primera vez. Gracias al crecimiento estable impulsado por una sólida cartera de pedidos, este impresionante logro consolida firmemente a la empresa como un actor fiable en el sector B2B y como una pieza clave de la amplia cartera de negocios de LG.

LG Eco Solution (ES)

Finalmente, la división ES ha reportado unos ingresos de 1.929 millones de dólares y un beneficio operativo de 170 millones de dólares. Los ingresos y el beneficio operativo han disminuido con respecto al año anterior debido al deterioro de la confianza de los consumidores locales provocado por el conflicto en Oriente Medio, y al aumento de los costes de personal.

LG tiene previsto ampliar sus negocios no relacionados con el hardware como la instalación y el mantenimiento, e impulsar las ventas de productos específicos para cada región, entre los que se incluyen los sistemas unitarios en Norteamérica y las soluciones de bombas de calor en Europa. Además, se centra en asegurar futuras oportunidades de crecimiento en el mercado de soluciones de refrigeración para centros de datos con IA, ampliando su gama de soluciones de refrigeración por aire con tecnologías de refrigeración líquida de última generación.

*Se han excluido los ingresos procedentes de televisores y dispositivos de aire acondicionado.

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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