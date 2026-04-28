Llega a españa el monitor 5k2k más grande del mundo que redefinirá la experiencia gaming

LG presenta su innovador monitor UltraGear curvo de 52 pulgadas, que ofrece una calidad de imagen sin precedentes con resolución 5K2K, 240Hz y 1ms de respuesta, diseñado para los gamers más exigentes que buscan una experiencia de juego totalmente envolvente









Madrid, 28 de abril de 2026 – LG Electronics (LG) anuncia el lanzamiento en España del monitor gaming LG UltraGear 52G930B, un hito en la innovación de pantallas para videojuegos que consolida el liderazgo de la marca en el sector. El nuevo modelo, coronado como el monitor 5K2K más grande del mundo con 52 pulgadas, llega para transformar por completo la experiencia de juego, llevando la resolución, la inmersión y el rendimiento a cotas nunca antes vistas.

El nuevo modelo de la compañía está diseñado para jugadores que buscan una inmersión total en el mundo del juego, priorizando la narrativa y la calidad de imagen. Con su enorme pantalla curva 5K2K (5120x2160) de 52 pulgadas y una curvatura de 1000R, este monitor proporciona un campo de visión envolvente que sumerge al usuario en cada escena, haciendo que el tamaño se convierta en una ventaja clave. La alta densidad de píxeles asegura un nivel de detalle excepcional en escenarios, texturas y elementos en pantalla, con una imagen nítida y definida que amplía el campo de visión sin perder precisión.

Este nuevo dispositivo garantiza un rendimiento sin precedentes gracias a una tasa de refresco de 240Hz y un tiempo de respuesta ultrarrápido de 1ms (GtG). Estas características eliminan los saltos y desenfoques, asegurando que cada movimiento sea preciso, fluido y decisivo, algo crucial en partidas competitivas y de acción rápida. Además, la compatibilidad con AMD FreeSync™ Premium Pro permite una sincronización perfecta entre el monitor y la GPU, erradicando el tearing y el stuttering para una jugabilidad fluida y estable.

La mejor conectividad y definición de imagen

La calidad visual se potencia aún más con la certificación VESA DisplayHDR™ 600, que ofrece un brillo superior, un contraste mejorado y un detalle excepcional tanto en zonas claras como oscuras. La precisión de color Delta E ≤ 2 y una cobertura del 95% del espacio de color DCI-P3 aseguran imágenes realistas y vibrantes, llenas de matices, para disfrutar de los gráficos tal como fueron concebidos por los desarrolladores.

En términos de conectividad, el 52G930B está preparado para el futuro con DisplayPort 2.1, que ofrece un ancho de banda hasta tres veces superior para resoluciones 5K2K sin compresión y altas tasas de refresco. También incluye HDMI 2.1 y USB-C (90W), lo que permite una configuración limpia y versátil, adaptándose a cualquier ecosistema gaming o de trabajo. Además, funciones como LG Switch y Dual Controller facilitan la gestión de múltiples dispositivos con un solo teclado y ratón.

Un diseño único en todo el mundo

El diseño del LG UltraGear 52G930B destaca por su retroiluminación hexagonal y su soporte exclusivo en forma de L, que maximiza el espacio en el escritorio y refuerza su estética gaming. Pensado para largas sesiones de juego, el monitor cuenta con un soporte totalmente ajustable (altura, inclinación y giro) y tecnología de reducción de luz azul para minimizar la fatiga visual.

Para los gamers más exigentes

El LG UltraGear 52G930B está pensado para gamers exigentes que buscan una experiencia de juego inmersiva, especialmente en títulos de mundo abierto, simuladores, carreras y aventuras cinematográficas, donde su pantalla curva de 52 pulgadas, resolución 5K2K, formato ultrapanorámico 21:9, 240 Hz y 1 ms de respuesta permiten combinar amplitud visual, fluidez y precisión. Por sus dimensiones y prestaciones, es un monitor orientado a jugadores premium que priorizan la inmersión y el rendimiento de alto nivel. Pensado para largas sesiones de juego, el monitor cuenta con un soporte totalmente ajustable (altura, inclinación y giro) y tecnología de reducción de luz azul para minimizar la fatiga visual.

"El LG UltraGear 52G930B representa un salto cualitativo en la experiencia gaming, especialmente para aquellos que valoran la inmersión y el detalle en mundos abiertos y narrativas complejas" afirma Elena Ruiz, IT Marketing Manager en LG España. "No se trata solo de ver más, sino de ver mejor. Su combinación de tamaño, resolución y curvatura crea un entorno donde cada partida es más real y controlada, afianzando nuestra posición como pioneros tecnológicos en monitores gaming premium".

El dispositivo está disponible con un PVPR de 1.699€. Para celebrar este lanzamiento, y por la compra del LG UltraGear 52G930B, LG.com ofrecerá exclusivamente una silla gaming Razer valorada en 300€ (promoción válida del 1 de mayo al 30 de junio de 2026).

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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