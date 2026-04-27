LG PRESENTA UNA SOLUCIÓN HÍBRIDA PARA LLAMADAS DE EMERGENCIA QUE MEJORA LA SEGURIDAD EN CARRETERA Y COMPATIBLE CON LA NORMATIVA

La innovadora solución de la compañía coreana mejora la seguridad de los conductores, permite una comunicación de emergencia fluida en redes de 2G a 5G y cumple con los requisitos europeos de sistemas eCall de nueva generación (NG eCall) para 2027





Seúl, 27 de abril, 2026 — LG Electronics (LG) ha presentado su solución de llamada de emergencia híbrida (Hybrid eCall) en la 37ª Meeting Week de la 5G Automotive Association (5GAA), organización mundial intersectorial que impulsa el desarrollo de soluciones de movilidad conectada, celebrado en Gotemburgo (Suecia). La solución pone de relieve las capacidades de la unidad de control telemático (TCU) de LG y su continuo enfoque en las tecnologías de conectividad para vehículos, alineada con la evolución de la normativa de seguridad europea.

"Consolidaremos nuestro liderazgo en conectividad automovilística aprovechando nuestra tecnología telemática líder a nivel mundial y nuestra probada competitividad global, cumpliendo con las estrictas normas de seguridad y reglamentarias de Europa", afirma Lee Sang-yong, director del laboratorio de I+D de VS en la división LG Vehicle Solution.

Sistema eCall híbrido: clave para la seguridad y el cumplimiento normativo

eCall es un sistema de comunicación de emergencia integrado en el vehículo que, al detectar una colisión grave o en caso de activarse los airbags, transmite automáticamente información esencial como la ubicación del vehículo, los datos del vehículo y la hora del incidente al centro de atención de emergencias más cercano.

A partir de 2027 todos los vehículos de nueva generación vendidos en Europa deberán ser compatibles con el sistema eCall de nueva generación (NG eCall), que funciona a través de redes 4G y 5G, con el fin de permitir una transmisión más rápida y precisa de los datos de los accidentes. El sistema eCall está directamente relacionado con la seguridad de los ocupantes, por lo que resulta esencial que la transmisión de los datos de sea fiable en todas las redes disponibles. En respuesta a ello están adquiriendo cada vez más importancia los enfoques híbridos capaces de funcionar tanto en redes tradicionales como en redes de nueva generación.

La solución Hybrid eCall de LG está diseñada para garantizar una comunicación de emergencia fiable a través de redes 2G, 3G, 4G y 5G. En entornos reales en los que la cobertura de red es irregular, la solución cambia automáticamente entre las redes disponibles y adapta la transmisión de datos en consecuencia, lo que permite mantener la comunicación de emergencia y minimizar al mismo tiempo los retrasos y la pérdida de datos.

Capacidades integrales y liderazgo consolidado en el mercado de LG

Uno de los principales puntos fuertes de la solución de LG es su probada eficacia. Como empresa líder en cuota de mercado mundial de telemática,¹ LG lleva desde el año pasado implementando su solución Hybrid eCall (diseñada para cumplir los requisitos de NG eCall) en vehículos de los principales fabricantes de automóviles del mundo, tras recibir la certificación oficial y avanzar hacia la producción en serie a gran escala.

El sistema de LG cuenta con el respaldo de capacidades integrales que abarcan desde el desarrollo hasta las pruebas y la certificación. El marco de ejecución integral de la empresa reduce la dependencia de instituciones externas y permite responder de forma más rápida y eficaz a los requisitos de los fabricantes de automóviles y a los estándares regulatorios.

LG también cuenta con capacidades internas de evaluación de la conformidad para componentes de automoción comparables a las de organismos de certificación externos acreditados, respaldadas por un sistema normalizado de ensayo y evaluación basado en normas internacionales. En 2024, el Laboratorio de Ensayos Estándar de Soluciones para Vehículos (VS), que forma parte del Laboratorio de I+D de la división LG Vehicle Solution, obtuvo la acreditación ISO/IEC 17025 del Sistema de Acreditación de Laboratorios de Corea (KOLAS) y fue designado laboratorio de certificación oficial por el Foro Global de Certificación (GCF) de Europa. En 2025 también recibió el reconocimiento de la Junta de Revisión de Certificación de Tipo de Sistemas de Comunicación de Pasajeros (PTCRB) de Norteamérica.

Desde entonces, el ámbito de actuación del laboratorio se ha ampliado para incluir ensayos de conformidad con el sistema eCall. En concreto, los informes de ensayo acreditados por KOLAS (basados en la norma ISO/IEC 17025) gozan de reconocimiento mundial en el marco del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC-MRA), lo que permite llevar a cabo procesos de certificación fiables y garantiza el cumplimiento normativo no solo en Corea, sino también en los principales mercados internacionales.

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1 Fuente: TechInsights, según estimaciones de cuota de mercado.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

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