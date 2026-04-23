lg electronics impulsa la eficiencia de los centros de datos de ia con soluciones de refrigeración integradas y gestión energética avanzada

La compañía presenta un portfolio integral que abarca desde la refrigeración directa al chip hasta la optimización de la infraestructura energética, fundamental para el rendimiento la sostenibilidad de la IA



Seúl, 23 de Abril, 2026 — LG Electronics (LG) refuerza su posición como proveedor clave de soluciones integradas para Centros de Datos de Inteligencia Artificial (AIDC) al presentar en la Data Center World (DCW) 2026 un innovador porfolio de refrigeración y gestión energética. Las avanzadas soluciones de la compañía están diseñadas para optimizar el rendimiento, la eficiencia y la sostenibilidad de las infraestructuras que sustentan el rápido crecimiento de la IA.

El compromiso de LG con la eficiencia de los AIDC se materializa en una oferta completa que abarca sistemas de refrigeración directa al chip (DTC) y por inmersión, el software integrado de gestión DCCM, la plataforma de orquestación de cargas de trabajo basada en IA de PADO y una solución de red de corriente continua (DC Grid) que minimiza la pérdida de energía. Este amplio catálogo subraya el papel de LG como proveedor integral, centrado en maximizar el rendimiento y la eficiencia energética.

Refrigeración directa al chip: Soluciones para las demandas de la IA

LG ha desarrollado una línea completa de sistemas de refrigeración Directa al Chip (DTC) para centros de datos, que emplea tecnologías de refrigeración líquida para satisfacer las elevadas exigencias de densidad térmica y potencia de los procesadores de IA. Su placa de refrigeración integra una estructura de aletas para optimizar el flujo del refrigerante y ayudar a gestionar el calor generado por los chips de alto rendimiento. Además, la unidad de distribución de refrigerante (CDU) de 1,4 MW combina un diseño compacto con las avanzadas tecnologías de control y detección de LG, que garantizan un funcionamiento estable y una mayor eficiencia energética gracias a las bombas accionadas por inversor.

Para una cobertura más amplia, LG también ofrece su sistema Computer Room Air Handler (CRAH), equipado con ventiladores y motores EC de alta eficiencia, y una Enfriadora Centrífuga Enfriada por Aire (ACC), extendiendo la refrigeración desde el nivel del servidor hasta la infraestructura general de las instalaciones.

Alianzas en soluciones de refrigeración por inmersión

Anticipándose a las crecientes necesidades de refrigeración en entornos de IA de alta densidad, LG expande su porfolio con soluciones de refrigeración por inmersión. Fruto de colaboraciones estratégicas, esta oferta incluye sistemas de tanques de refrigeración por inmersión desarrollados con la empresa estadounidense Green Revolution Cooling (GRC), así como fluidos refrigerantes creados conjuntamente con SK Enmove, especialista en aceites base y lubricantes premium. Estas soluciones sumergen el equipo directamente en un líquido dieléctrico, logrando un rendimiento de refrigeración más estable incluso en los entornos más exigentes.

Control y operación avanzados con DCCM

Para complementar su hardware, LG está reforzando sus capacidades de control y operación a través de Data Center Cooling Management (DCCM). Este software permite una supervisión integrada y un control basado en datos en toda la compleja infraestructura de refrigeración, incluyendo las unidades de refrigeración central (CDU), las unidades de aire acondicionado de techo (CRAH) y los sistemas de control de aire (ACC).

DCCM asegura un funcionamiento continuo gracias a la detección temprana de anomalías y al diagnóstico basado en sensores virtuales. Contribuye a una gestión de riesgos más sólida mediante el mantenimiento predictivo, mientras que la optimización en tiempo real basada en las cargas de trabajo de IT puede mejorar la eficiencia operativa. Sus capacidades de visualización en 3D permiten a los operadores supervisar el estado del sistema y gestionar las operaciones del centro de datos de forma más eficaz.

Maximizar la potencia de cálculo por Megavatio™

Más allá de las tecnologías de refrigeración, LG pone el foco en soluciones de software e infraestructura energética que mejoran la eficiencia de los centros de datos y aumentan su capacidad de procesamiento global. Entre ellas se encuentra una plataforma de coordinación de cargas de trabajo basada en inteligencia artificial desarrollada por PADO, una empresa que surgió del Centro de Innovación de LG en Norteamérica (LG NOVA).

Esta plataforma, que actúa como un “coordinador informático inteligente con conciencia energética” para centros de datos, analiza los sistemas informáticos, de refrigeración y de alimentación, y aprovecha un gemelo digital multifísico y el aprendizaje por refuerzo para aplicar cambios operativos en tiempo real. Por ejemplo, puede redirigir la energía de los servidores inactivos hacia los sistemas que gestionan cargas de trabajo de IA más exigentes, lo que permite aumentar la utilización en un 25 %.

Red de corriente continua para mejorar la eficiencia energética de AIDC

Paralelamente, LG presenta una solución de red de corriente continua (CC) para el funcionamiento de centros de datos, desarrollada en colaboración con LS ELECTRIC, LS Cable & System y LG Energy Solution. Esta solución reduce la pérdida de energía al minimizar las etapas de conversión de potencia habituales en los sistemas tradicionales de corriente alterna (CA), en los que se puede perder alrededor del 25 % de la energía caliente.

Esta solución permite que los principales equipos de los centros de datos, incluidas las enfriadoras, funcionen directamente con corriente continua, lo que reduce las pérdidas de energía iniciales a aproximadamente un 15 %*, cifra que puede reducirse hasta un 10% si se combina con fuentes de energía renovables, como la energía solar. El resultado es una mayor eficiencia energética que puede contribuir a reducir los costes operativos totales.

“Los centros de datos de IA requieren tecnologías de refrigeración avanzadas, pero también necesitan que los sistemas de alimentación y las operaciones funcionen de forma más integrada”, afirmó James Lee, presidente de LG ES Company. “LG seguirá ampliando sus capacidades de refrigeración para centros de datos de IA, ofreciendo soluciones que mejoren el rendimiento y promuevan una mayor eficiencia energética para el ecosistema global de la inteligencia artificial.”

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* La prueba se realizó en condiciones limitadas, y los resultados pueden variar en función de las condiciones de la prueba.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

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