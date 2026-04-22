lg presenta nuevos diseños de cocinas y una nueva gama de lavavillas con ia en eurocucina 2026

La compañía presenta en Milán sus innovaciones en refrigeración, cocción y lavado, integrando diseño, máxima eficiencia y la última tecnología en Inteligencia Artificial para cocinas



Madrid, 22 de abril de 2026 — LG Electronics (LG) desembarca en Eurocucina/FTK, la prestigiosa exposición internacional de cocinas en el marco de la Milan Design Week 2026, para presentar sus más recientes innovaciones. La compañía redefine el espacio culinario europeo con una visión integral que fusiona tecnología avanzada, diseño y eficiencia, ofreciendo soluciones completas y adaptadas a las exigencias de las cocinas del futuro.

Bajo el concepto "Built for Your Today", LG expone una gama completa de "Cocinas LG", una propuesta de electrodomésticos encastrables diseñados bajo tres pilares: máxima eficiencia para un consumo óptimo, flexibilidad espacial y un rendimiento superior impulsado por Inteligencia Artificial.

Innovación LG para una cocina conectada y eficiente

En refrigeración, LG presenta el nuevo Wide Combi Refrigerator, un modelo que destaca por su eficiencia energética clase A y hasta un 40% más de capacidas respecto a otros modelos convencionales. Equipado con un compresor Inverter con IA, optimiza la conservación de alimentos en tiempo real, incluyendo tecnologías como DoorCooling+™ para una refrigeración más rápida y FRESHConverter+™ con ajustes de temperatura personalizables. Además, su modo AI Fresh aprende patrones de uso para pre-enfriar el frigorífico en periodos de mayor actividad, garantizando una frescura constante.

Por otro lado, las soluciones de cocción de LG aprovechan la Inteligencia Artificial para una experiencia culinaria más precisa y cómoda. El Camera Oven, con su cámara interna y AI Gourmet™, identifica los alimentos y recomienda los ajustes óptimos. Su función No Preheat Air Cooking agiliza el proceso, eliminando la necesidad de precalentamiento, y la ventana InstaView™ permite verificar el progreso sin pérdida de calor para ahorrar energía. Además, LG presenta el Compact Oven, una solución 6-en-1 ideal para espacios reducidos, que combina cocción por convección, freidora de aire, vapor y microondas. Ambos hornos incorporan la tecnología Inverter ProBake™ para un calor uniforme y resultados consistentes.

Para complementar la propuesta de cocinas, LG presenta nuevas placas de inducción de diseño avanzado. La Hood-in-Induction Cooktop integra la campana directamente en la placa, capturando el vapor desde su origen para una extracción potente y silenciosa. Su diseño ultrafino de 189 mm maximiza el espacio bajo la encimera y ofrece una línea de visión despejada, ideal para islas de cocina. Por otro lado, el modelo Full-Flex Induction Cooktop proporciona total libertad, permitiendo colocar utensilios de cualquier tamaño en su superficie, entregando calor preciso solo donde es necesario. Ambas cuentan con funciones inteligentes, como Water Boiling Alert, que detecta automáticamente el punto de ebullición para evitar desbordamientos.

Nuevos lavavajillas completando la propuesta

Además, durante el encuentro en Milán, la compañía también ha presentado su nueva línea de lavavajillas desarrollados específicamente para el mercado europeo. Esta generación establece un nuevo estándar, ofreciendo un ciclo completo de lavado y secado en tan solo una hora sin comprometer el rendimiento.

Los nuevos lavavajillas de la marca integran tecnologías avanzadas como QuadWash™ Pro, que genera microburbujas para una limpieza más efectiva, Dynamic Heat Dry+ para un secado rápido y eficiente, y TrueSteam™(1) para higienizar la vajilla y minimizar marcas de agua. La eficiencia se maximiza con el sistema AI SenseCLean, que utiliza un sensor de turbidez digital para detectar el nivel de suciedad en tiempo real, optimizando el ciclo con hasta 32 combinaciones posibles. Con una clasificación energética ‘A’(2) y un funcionamiento excepcionalmente silencioso (hasta 37dB), estos modelos se integran perfectamente en el diseño de las cocinas europeas gracias a su estética plana.

LG y Signature Kitchen Suite: Innovación tecnológica y diseño premium

La presencia de LG Group en EuroCucina 2026 también destaca la sinergia entre sus dos marcas: LG, enfocada en la facilidad de uso y funciones inteligentes, y Signature Kitchen Suite (SKS), que encarna el diseño sofisticado y la tecnología de vanguardia en el segmento premium.

SKS también ha presentado sus novedade para su reconocida gama de electrodomésticos empotrables con soluciones que definen el lujo inteligente. Destacan su primer congelador y frigorífico en columna integrado de 36 pulgadas, con un diseño "panelable" y funciones AI como AI Ice Pro y AI Fresh para una conservación óptima. En cocción, presenta la nueva placa de inducción SKS Full-Flex de 36 pulgadas, con zonas flexibles y funciones inteligentes para una experiencia culinaria avanzada. El renovado showroom de LG | SKS en Via Manzoni 47 es el epicentro de "Feeding the Future", una iniciativa que explora el papel de la tecnología en la sostenibilidad alimentaria, donde SKS presenta "Tracce", una colección cápsula en homenaje al diseño italiano.

Descubre las innovaciones de LG en Milan Design Week: LG expone en los Stands C24 y C31 del Pabellón 4 de Eurocucina/FTK, Fieramilano, Milán, del 21 al 26 de abril, en horario de 9:30 a.m. a 6:30 p.m. Paralelamente, el showroom LG | SKS, ubicado en Via Manzoni 47, esquina con Piazza Cavour, en Milán, estará abierto al público los días 21, 24, 25 y 26 de abril de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., y los días 22 y 23 de abril de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

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(1) TrueSteam es una función opcional del ciclo de lavado que debe ser seleccionada por el usuario

(2) La calificación energética (A) se aplica a todos los modelos de la línea excepto al modelo de entrada, que tiene una clasificación B

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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