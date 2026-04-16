LG ELEVA LA EXPERIENCIA SONORA EN CASA CON UNA SOLUCIÓN MÁS LIBRE, INTELIGENTE E INMERSIVA

LG Sound Suite, liderado por la barra H7 con la tecnología Dolby Atmos FlexConnect, y la función Sound Follow, consigue un sonido envolvente que se adapta mejor a cómo vivimos realmente el día a día en nuestros salones

Madrid, 16 de abril de 2026 — Ver una serie desde un rincón del sofá, moverse por el salón mientras suena tu artista favorito o disfrutar de una película, es ahora posible sin tener que reorganizar todo el salón para conseguir que el sonido “encaje”. Esa es la experiencia que busca LG con LG Sound Suite, su nuevo sistema de audio modular e inalámbrico liderado por la barra de sonido H7: una propuesta pensada para que el sonido envolvente se adapte mejor a cómo vivimos realmente el hogar.

El salón ya no es un espacio estático ni responde a una única forma de uso. Es cine en casa, lugar de descanso, punto de reunión, estadio de fútbol, un espacio compartido, y en muchas ocasiones todo ello a la vez. Con esta idea, LG pone el foco en dos innovaciones que marcan la diferencia. Por un lado, Dolby Atmos® FlexConnectTM, que aporta libertad a la hora de colocar los altavoces, y por otro, Sound Follow, una función pensada para que el sonido acompañe al usuario de una forma más natural dentro de la estancia.

El sonido diseñado para el salón actual

Tradicionalmente, la optimización del audio inmersivo en el hogar se ha visto limitada por la necesidad de una ubicación específica para los altavoces. Gracias a Dolby Atmos® y FlexConnectTM, LG Sound Suite elimina estas restricciones y convierte la flexibilidad en una de sus mayores fortalezas.

Con la barra de sonido H7 el sistema puede ajustar dinámicamente el rendimiento sonoro en función de la ubicación real de los altavoces en cualquier estancia. Esto supone una ventaja especialmente relevante en los hogares actuales, donde no siempre existe una disposición perfecta ni un espacio pensado exclusivamente para el entretenimiento. En lugar de obligar al usuario a reorganizar la estancia, la tecnología se integra con más naturalidad en su día a día y hace compatible una experiencia premium con una forma de vivir mucho más flexible.

LG ha diseñado esta solución comprendiendo la realidad de los salones actuales: espacios todo en uno. Por ello, el dispositivo va más allá de las especificaciones técnicas, ofreciendo una innovación que se integra con naturalidad en el día a día y hace compatible la experiencia premium con la flexibilidad que la vida moderna exige.

Sound Follow: un sonido que sigue al usuario

A esa adaptación al espacio se suma una segunda capa de innovación: la adaptación al propio usuario. Gracias a Sound Follow, LG incorpora una función que permite ajustar el punto óptimo de escucha según la posición de la persona en la estancia. Se trata de una prestación especialmente relevante en un contexto en el que la experiencia audiovisual ya no se vive siempre desde un único punto fijo del salón, sino de forma más dinámica y natural.

Esta funcionalidad se apoya en el smartphone del usuario para detectar su ubicación y optimizar el sonido en tiempo real. El resultado es una escucha más precisa, más personalizada y coherente con la forma en la que hoy se consume el entretenimiento en casa. Con ello, LG no solo mejora la inmersión, sino que amplía el significado mismo de confort sonoro: ya no se trata únicamente de oír mejor, sino de que el sistema sea capaz de acompañar mejor al usuario.

La función Sound Follow se potencia gracias al procesador Alpha 11 AI Gen 3, integrado en la barra H7. Con esta tecnología, LG posiciona su barra como una propuesta singular, al trasladar al audio la inteligencia y capacidad de procesamiento que caracteriza a sus televisores OLED de gama alta. Así, la innovación se traduce en una experiencia perceptible y útil para el usuario.

El pack más Premium de LG Sound Suite, Immersive Quad Suite 7 Pro, compuesto por la barra de sonido H7, 4 altavoces M7 y un subwoofer W7, está disponible en los canales de venta de LG desde 3.199€. También se pueden adquirir individualmente los diferentes integrantes del sistema. El modelo H7 desde 999€, el W7 desde 599€, el M7 desde 399€ y el M5 desde 249€. Descúbrelos aquí.

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

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