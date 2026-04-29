LG TRAE DE EUROCUCINA 2026 LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN COCINAS

La compañía, que cuenta con una sólida trayectoria de 30 años adaptándose a las necesidades del hogar español, presenta una oferta completa que combina diseño atemporal, tecnología con inteligencia artificial y sostenibilidad







Madrid, 29 de abril de 2026 — LG Electronics (LG), referente global en innovación tecnológica con tres décadas de experiencia en el mercado español, analiza las últimas tendencias presentadas en EuroCucina 2026 en el marco de la Milan Design Week. La inspiradora hoja de ruta de la marca responde a las aspiraciones de tranquilidad, armonía y bienestar del consumidor actual convirtiendo la cocina en un espacio de disfrute y serenidad con una completa colección de electrodomésticos encastrables que combina diseño de vanguardia, tecnología que facilita la vida y una eficiencia energética y durabilidad sin precedentes.

Cocinas como refugio estético: la era del diseño integrado y la serenidad natural

Las preferencias estéticas del consumidor europeo evolucionan hacia cocinas que evocan calma y orden, eliminando cualquier ruido visual para convertirse en verdaderos refugios estéticos y consolidando su rol como un espacio "cocina-salón" fluido y central en el hogar. Esto se traduce en una creciente demanda de electrodomésticos integrados y encastrables que se funden con el mobiliario creando espacios diáfanos, funcionales y de líneas continuas que promueven la relajación, el disfrute y la facilidad de limpieza.

LG responde a esta visión con su nueva propuesta de cocina completa donde frigoríficos, hornos, placas de inducción y lavavajillas se convierten en elementos discretos e integrables, casi invisibles, que permiten configuraciones personalizadas para cada estilo de vida sin romper la armonía visual del conjunto. Por ejemplo, los nuevos lavavajillas, con su estética plana y sin fisuras, y la Hood-in-Induction Cooktop, con su campana extractora integrada en la placa y un cuerpo ultrafino de 189mm, ambos presentados recientemente en Milán, se integran a la perfección con la carpintería y encimeras subrayando esta búsqueda de líneas limpias mientras liberan espacio visual y funcional.

Inteligencia que enriquece nuestro día a día: IA como lujo asequible en el hogar

La integración de la Inteligencia Artificial (IA) en la cocina ya no es una novedad, sino la respuesta a un estilo de vida más cómodo y enriquecedor. LG eleva esta experiencia con su concepto de Inteligencia Afectiva, que garantiza la conectividad con otros dispositivos de la marca y una interacción verdaderamente sencilla, intuitiva, personalizada y predictiva. La IA se convierte así en un asistente silencioso que no vemos pero sentimos, transformando nuestra cocina en un ecosistema que aprende de nuestros hábitos y se anticipa para optimizar el rendimiento de cada proceso e incluso prevenir averías.

Vemos un buen ejemplo en el Wide Combi Refrigerator, que incorpora un compresor AI Inverter que adapta el enfriamiento en tiempo real y un modo AI Fresh que anticipa los picos de uso para mantener la frescura de los alimentos. También en el Camera Oven, donde la IA se convierte en un auténtico sous-chef personal que identifica los alimentos y sugiere los ajustes más adecuados para un cocinado perfecto con la tecnología AI Gourmet™, agiliza el proceso con la función No Preheat Air Cooking y permite supervisar la cocción con un simple toque, evitando pérdidas de calor y optimizando la eficiencia con la ventana InstaView™. Por su parte, los nuevos lavavajillas están equipados con AI SenseClean, un avanzado sensor que detecta el nivel de suciedad para optimizar el ciclo con hasta 32 combinaciones, asegurando una limpieza impecable y personalizada en cada uso. Además, la integración de tecnologías propias como Smart Diagnosis permite realizar un diagnóstico temprano del electrodoméstico para anticipar posibles averías, agilizar cualquier posible intervención y minimizar los tiempos de inactividad.

Eficiencia y durabilidad: claves de un estilo de vida contemporáneo y consciente

La confianza en un electrodoméstico es una tendencia que nunca pasa de moda cuando hablamos de cocinas. Especialmente en un momento de creciente conciencia ambiental y fluctuaciones en los costes energéticos, que impulsan el valor de hacer una compra inteligente basada en la eficiencia, la durabilidad y la reparabilidad del dispositivo. LG responde a esta demanda con productos duraderos gratias a la innovación tecnológica, lo que le permite ofrecern en España Garantía de por Vida a sus principales gamas de hogar –lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos, aires acondicionados, microondas y aspiradoras. Como parte de su apuesta por los productos duradero y eficientes, la compañía cuenta con el servicio técnico nº 1 en España1 y ofrecer soluciones hasta un 60% más eficientes que la clase A -el máximo nivel reconocido por el sistema de etiquetado de la Unión Europea.

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(1) Estudio independiente realizado por Punto de Fuga.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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