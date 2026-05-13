LLEGA A ESPAÑA LA NUEVA GAMA LG OLED EVO 2026: CALIDAD DE IMAGEN E INNOVACIÓN CON EL MÁXIMO REALISMO

Los nuevos modelos ofrecen el único negro y blanco puro, colores perfectos libres de reflejos, imágenes cinco millones de veces más precisas que un LED, gracias a la tecnología Hyper Radiant Color, combinada con el procesador α11 AI Gen3 y una nueva generación de webOS que mejora la experiencia de usuario







Madrid, 13 de mayo de 2026 — LG Electronics anuncia la llegada al mercado español de la gama OLED evo 2026, en concreto los modelos G6, C6 y B6. La nueva línea reúne los principales avances de la compañía en calidad de imagen, diseño e inteligencia artificial, con una propuesta que busca reforzar su liderazgo en su tecnología OLED durante los últimos trece años y amplía las posibilidades de uso en el entorno doméstico.

Un nuevo estándar en calidad de imagen

La nueva gama LG OLED evo 2026 se apoya en el panel OLED evo+ de 4ª generación, que combina el exclusivo subpíxel blanco con el único negro puro del mundo para ofrecer contraste infinito y colores perfectos certificados. Además, gracias a sus 33 millones de puntos de luz independientes y a Hyper Radiant Color Technology, los nuevos modelos ofrecen una reproducción hasta cinco millones de veces más precisa que la de un LED convencional(1).

En línea con su objetivo de garantizar a los usuarios la mejor experiencia audiovisual en el hogar, modelos de la nueva gama de LG OLED ofrecen el menor índice de reflejos del mercado(2), reduciéndolos hasta en un 99,7% gracias a la tecnología Reflection Free Premium, certificada por Intertek(3). Esto, combinado con las tecnologías Dolby Vision y Dolby Atmos, hace que los usuarios puedan disfrutar de sus contenidos favoritos transformando el salón en una sala de cine, de conciertos, o incluso en un estadio deportivo. Además, el nuevo procesador α11 AI Gen3, presente en todos los modelos de la nueva gama, refuerza esta evolución, pues se trata de una versión un 70% más inteligente(4) que, gracias a la IA, es capaz de maximizar la calidad de imagen y sonido.

La experiencia de uso también evoluciona

En el uso cotidiano, la nueva gama LG OLED evo 2026 incorpora la última versión de webOS y el mando Magic Pointer Remote, único con puntero inalámbrico(5), para hacer más sencilla e intuitiva la interacción con el televisor. La plataforma suma además funciones de IA mejorada con Copilot y Gemini, reconocimiento de voz, recomendación de contenidos y control del hogar mediante ThinQ, todo ello bajo el paraguas de LG Shield, su sistema de protección de datos de 7 capas que refuerza la seguridad de la experiencia. Además, LG mantiene su apuesta por un sistema operativo webOS que se renueva cada año, permitiendo a los usuarios estrenar Smart TV hasta 2031.

La gama refuerza también su posicionamiento en gaming en los nuevos modelos G6, C6 y B6, convirtiéndose en una opción imbatible para disfrutar de cada partida con la calidad de OLED, gracias a una tasa de refresco 4K de hasta 165 Hz, tiempo de respuesta de 0,1 ms(6) y compatibilidad con NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium y cloud gaming(7), prestaciones orientadas al juego de alto rendimiento y a una experiencia fluida.

“La gama LG OLED evo 2026 nos permite dar un paso adelante en nuestra apuesta por la calidad de imagen, el diseño y una experiencia de uso cada vez más completa” afirma Raquel Gutiérrez, directora de Marketing de la división de Home Entertainment de LG Electronics España. “Los modelos G6, C6 y B6 reflejan la evolución de nuestra propuesta OLED, con avances en las tecnologías de imagen, funciones de IA y una interacción más sencilla e intuitiva en el uso diario”.

La tranquilidad del usuario está asegurada con la nueva gama LG OLED: la compañía ofrece 10 años de garantía total del dispositivo (excepto daños accidentales), no solo en el panel, sino en el televisor al completo(8). Además, las tecnologías de los nuevos modelos ayudan a reducir la fatiga ocular y la alteración del sueño con un 50% menos de luz azul(9).

La nueva línea de televisores OLED de la marca incluye también LG Gallery+, que permite transformar la pantalla en un elemento de personalización del salón con más de 4.500 obras visuales, escenas cinematográficas, gráficos de videojuegos, fotos personales e imágenes creadas con IA generativa.

Con la llegada de la gama LG OLED evo 2026, la compañía refuerza en España una propuesta que combina liderazgo en imagen, innovación en diseño y una experiencia de uso apoyada en la inteligencia artificial, ofreciendo una amplia gama que cuenta con la G6 como tope de gama, seguida del modelo C6 y con la B6 como modelo de entrada de gama a un precio realmente competitivo.

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(1) Basado en la comparación de la calidad de imagen entre OLED Evo AI y el resto de modelos y tecnologías de LG.. Según un estudio interno en el que se compararon los modelos OLED evo con 33 millones de puntos de luz con los modelos QNED evo Mini LED que cuenta con 6 zonas de retroiluminación.

(2) La pantalla OLED de LG está certificada por Intertek por ofrecer un 100% de fidelidad de color, medida según el estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color. Los resultados pueden variar en función del entorno y las condiciones de uso.

(3) La pantalla OLED de LG está certificada por Intertek por su capacidad para reducir reflejos, según las mediciones realizadas mediante el método de esfera de muestreo del estándar IDMS 11.2.2. Esta certificación aplica a las series G y W de OLED, excepto al modelo de 97 y 48 pulgadas. Los resultados pueden variar en función del entorno y las condiciones de uso.

(4) Comparación frente al procesador LG α7 Gen9. Se observa una mejora en la potencia del procesador, lo que se traduce en una mayor capacidad capacidad y eficiencia en las funciones avanzadas de procesamiento e IA.

(5) Estudio interno realizado a fecha de 1/03/2026. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

(6) Según comparación interna entre el tiempo de respuesta de los televisores LG OLED y el de otros televisores LED comercializados en España. El tiempo de respuesta de LG OLED puede alcanzar los 0,1 ms, lo que supone hasta 50 veces mayor rapidez frente a otros modelos comercializados Los resultados pueden variar según el modelo, las condiciones de prueba y el entorno de uso.

(7) Las funciones de cloud gaming pueden requerir servicios de terceros. Su uso puede exigir una cuenta válida, una suscripción activa y conexión a internet.

(8) Solo en modelos seleccionados podrá elegirse entre el reembolso y la Garantía Comercial LG Care de 10 años. La Garantía Comercial LG Care de 10 años se

compone de tres (3) años de garantía legal y siete (7) años de garantía comercial adicional. Consulte los términos, condiciones y exclusiones de la garantía en https://labuenavidalg.es/partidazoslg

(9) Las pantallas de televisores OLED de LG han sido certificadas con el Circadian Performance Factor por Eyesafe®. Esta certificación evalúa la emisión de luz de la pantalla y su impacto potencial en los ritmos circadianos, midiendo cómo la calidad y composición de la luz pueden influir en el bienestar visual y en los ciclos de sueño. Los resultados pueden variar según las condiciones de uso y el entorno.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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