LG CHANNELS IMPULSA SU EXPANSIÓN GLOBAL CON ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA OFRECER UN MAYOR CONTENIDO INFORMATIVO Y DE NOTICIAS

Con el fin de ampliar su oferta de aplicaciones en streaming, la compañía se ha asociado con destacadas emisoras, canales y organizaciones de noticias de multitud de países

Los usuarios españoles podrán disfrutar de más de 300 canales informativos gratuitos, incluyendo los de RTVE, ya disponibles en televisores con webOS 25





Madrid, 12 de agosto de 2025 – LG Electronics (LG) sigue consolidando su liderazgo en el mercado de entretenimiento en streaming con la expansión de su plataforma LG Channels, que ahora ofrece una interfaz renovada y una oferta de contenidos más amplia. En España, este crecimiento se refuerza con la incorporación de canales de noticias de RTVE, reafirmando el compromiso de LG con el contenido local y accesible.

A partir de este mes, los usuarios de LG Channels podrán acceder a cualquier noticia de manera global de manera más sencilla a través del nuevo News Portal, una funcionalidad que estará disponible en televisores con webOS 25. Este portal, ya lanzado en países como Estados Unidos, México, Brasil, Reino Unido y Alemania, llegará próximamente a más mercados, fomentando un mayor consumo de noticias gracias al modelo FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) de LG.

España: contenido exclusivo de RTVE y más de 300 canales gratuitos

En España, LG Channels ha ampliado la oferta su oferta de contenido con la inclusión de de RTVE, incluyendo los canales La 1, La 2 y Canal 24 Horas (24H), que proporcionan cobertura en tiempo real de noticias nacionales e internacionales. Este contenido se suma a los más de 300 canales gratuitos disponibles en la plataforma, que también incluye títulos destacados de cine, series y entretenimiento.

Esta ampliación en la oferta de contenidos llega para enriquecer aún más la experiencia personalizada que ofrece webOS 25, el sistema operativo de los televisores LG. Gracias a la IA que incorpora, los usuarios pueden disfrutar de recomendaciones de contenido adaptadas a sus gustos mediante perfiles personalizados con reconocimiento de voz, así como de una experiencia audiovisual optimizada, ya que la imagen y sonido se adaptan de manera inteligente en función del contenido que se esté visualizando. Además, el sistema convierte el televisor en el centro de control del hogar conectado, con compatibilidad con ThinQ, Alexa, Apple HomeKit y Matter, facilitando la gestión de dispositivos inteligentes desde la comodidad del sofá.

Además, los usuarios con Smart TVs podrán disfrutar de los nuevos canales y aprovechar todas las ventajas de un sistema operativo webOS que se vuelve más inteligente cada año. Esto es posible gracias a su renovación anual, que incorpora de forma gratuita las funciones más recientes de la versión del año siguiente durante un período de 5 años.

Crecimiento global impulsado por contenido local

El éxito de LG Channels no se limita a España, sino que forma parte de una estrategia global para seguir mejorando la calidad y personalización del contenido que ofrece a sus usuarios.

En Estados Unidos, el lanzamiento del News Hub, que incluye socios como NBCUniversal, Disney o Bloomberg Media, ha sido clave para impulsar un crecimiento de doble dígito en el consumo de noticias. En México, por otro lado, las alianzas estratégicas con TV Azteca, Multimedios y Grupo Imagen han resultado en un aumento del 95 % en las horas de visualización anuales. Siguiendo con el continente americano, en Brasil, las colaboraciones con CNN Brasil y Grupo Bandeirantes han logrado incrementar el tiempo de visualización en más del 40 %.

En India, las noticias representan más del 40 % del tiempo total de visualización, gracias a una oferta de más de 40 canales en ocho idiomas regionales, entre los que destaca Aaj Tak como el más popular. Por otra parte, en Australia, la incorporación de Sky News Australia, una red nacional líder, ha fortalecido significativamente el compromiso de los usuarios, consolidándose como una de las principales fuentes de información en la región.

En Europa, LG Channels continúa ampliando su oferta de contenido informativo local mediante alianzas estratégicas con socios como BFM TV en Francia, GB News en el Reino Unido y CNN en Español en España, entre otros. Estas colaboraciones han generado un crecimiento mensual significativo en mercados clave como Francia, Reino Unido y Alemania. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 100 canales de noticias, incluyendo CNN International (disponible en Reino Unido, Alemania, Austria y Suiza), CNN Headlines (en 16 países europeos), Bloomberg Television (Reino Unido) y Euronews IN DIRETTA (Italia). Además, se espera la incorporación de nuevos canales, como France 24, en un futuro próximo.

“En LG, nuestra filosofía Life´s Good nos impulsa a ofrecer contenido relevante y de alta calidad a nuestros usuarios de todo el mundo”, afirma Chris Jo, director del Centro de Negocios de la Plataforma webOS en LG Media Entertainment Solution. “Gracias a nuestras alianzas con proveedores de noticias de confianza y a la mejora continua de la experiencia del usuario, estamos transformando la forma en que las personas acceden a las noticias locales y globales”.

