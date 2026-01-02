LG GALLERY TV: LA FUSIÓN PERFECTA ENTRE ARTE Y TECNOLOGÍA

Las funciones inteligentes del televisor de LG y la plataforma LG Gallery+ enriquecen la personalización de espacios con una experiencia similar a la de una obra de arte

Seúl, 30 de diciembre de 2025 – LG Electronics presentará en CES 2026 la última incorporación a su gama de pantallas lifestyle: LG Gallery TV, un televisor concebido como un lienzo exclusivo, que completa la experiencia de personalización de espacios que ofrece el servicio LG Gallery+ con su colección de más de 4.500 contenidos.

“Apostamos por afianzar nuestro liderazgo del mercado con la ampliación de nuestra línea de televisores lifestyle, transformando la pantalla en un elemento que se adapta de forma fluida a las preferencias de nuestros clientes” declaró Park Hyoung-sei, presidente de la división LG Media Entertainment Solution. “Nuestro objetivo es enriquecer la vida de los usuarios ofreciendo la libertad de diseñar cada aspecto de su espacio personal”.

LG Gallery TV, está pensado para aquellos usuarios que quieren cuidar cada detalle de los espacios, y aporta una sofisticada atmósfera de galería de arte al integrar la tecnología de forma armoniosa con el estilo personal. La función “Gallery Mode”, desarrollada en colaboración con curadores de museos, optimiza el color y el brillo para reproducir la textura visual de las obras maestras originales en la pantalla especial del dispositivo, que reduce los reflejos y minimiza los deslumbramientos para ofrecer una experiencia de visionado similar a la de una obra de arte. Además, el televisor ajusta automáticamente la calidad de imagen en función de la luz ambiental para mantener una claridad óptima durante todo el día.

LG Gallery TV, disponible en versiones de 55 y 65 pulgadas, tiene un diseño ultrafino de instalación enrasada, con marcos magnéticos personalizables1. El dispositivo también cuenta con una amplia memoria interna que permite a los usuarios seleccionar y almacenar sus contenidos favoritos. Al margen de su función como lienzo artístico, el nuevo televisor lifestyle de LG ofrece una experiencia de entretenimiento premium gracias a la tecnología MiniLED y al procesador de inteligencia artificial α (Alpha) 7 AI Processor, que combinan impresionantes imágenes en 4K con un sonido envolvente AI Sound Pro (Virtual 9.1.2ch) para una inmersión total.

La experiencia del Gallery TV se complementa con el servicio LG Gallery+, una plataforma integral de interiorismo que transforma las pantallas en elementos versátiles de decoración, ofreciendo una biblioteca con más de 4.500 obras que se actualizan mensualmente2. Su amplia variedad de contenidos, que abarca desde arte clásico hasta escenas cinematográficas, visualizaciones de videojuegos y animaciones, permite a los usuarios decorar su hogar con imágenes que se ajustan a sus gustos personales.

Además de la biblioteca preestablecida, los usuarios pueden personalizar su entorno creando sus propias imágenes mediante inteligencia artificial generativa o mostrando recuerdos especiales desde sus álbumes fotográficos. LG Gallery+ también enriquece la ambientación del espacio al permitir la reproducción de música de fondo elegida de entre la selección de melodías ya incluidas en el servicio o de listas personales en streaming a través de Bluetooth.

En definitiva, esta plataforma ofrece a los usuarios la posibilidad de convertir su televisor en un centro dinámico de creatividad. El servicio está disponible en toda la gama de televisores LG.

LG mostrará su gama completa de televisores Art, incluido el nuevo Gallery TV, en el CES 2026, demostrando cómo las pantallas pueden ir más allá del entretenimiento tradicional para convertirse en elementos versátiles y de diseño en el hogar moderno.

Los visitantes podrán descubrir los últimos televisores Lifestyle de LG en el stand de la compañía (#15004, Las Vegas Convention Center). Para más información y novedades sobre los nuevos productos y tecnologías de LG, visita www.lg.com/global/newsroom.

# # #

[1] La disponibilidad de los marcos acoplables para el Gallery TV puede variar según el país. Se incluye un tipo de marco y otro se vende por separado.

2 LG Gallery+ ofrece una versión básica gratuita en los televisores LG, mientras que la versión completa requiere una suscripción mensual a través de webOS Pay. La disponibilidad puede variar según el país.

