LG LIDERA EL PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN LED DE LA TERMINAL 3 DEL AEROPUERTO DE FRANKFURT

La Terminal 3 del aeropuerto alemán se moderniza con la tecnología LED con certificación de seguridad de LG, muestra de la creciente presencia de la compañía en el mercado global de pantallas para el sector aeroportuario

Seúl, 18 de mayo de 2026 — La Terminal 3 del Aeropuerto de Frankfurt (Alemania), inaugurada a finales de abril, ha apostado por la instalación de soluciones ID de LG Electronics (LG), incluidas pantallas LED de gran formato y soluciones de visualización de 98 pulgadas. El proyecto supone un paso más en la expansión global de LG en el sector de las pantallas para aeropuertos, que sigue aumentando su presencia en los principales aeropuertos de todo el mundo mediante el suministro de infraestructura visual avanzada.

Señalización LED de última generación con máxima calidad de imagen

El aeropuerto de Frankfurt es el más transitado de Alemania en cuanto a tráfico de pasajeros y uno de los principales centros de conexiones aéreas de Europa. Los viajeros que acceden al Market Place de la Terminal 3, una zona que destaca por sus tiendas duty-free de alta gama, encuentran al llegar la señalización LED de LG, que ocupa una superficie de aproximadamente 115 metros cuadrados.

Más allá de ser un importante contrato de suministro, el proyecto de la Terminal 3 es una prueba del creciente reconocimiento internacional que han obtenido las soluciones de pantallas comerciales de LG, así como de su probada adecuación para entornos de infraestructuras críticas.

Seguridad y fiabilidad para los aeropuertos de todo el mundo

Un factor diferenciador clave de la instalación de LG en Frankfurt es su avanzado diseño de seguridad. La señalización LED incorpora componentes que se utilizan habitualmente en entornos donde la seguridad es fundamental, como las instalaciones industriales, y está diseñada para ayudar a frenar la propagación del fuego en caso de incidente. Esto contribuye a mejorar la seguridad sin necesidad de realizar obras o instalaciones adicionales.

La solución de LG también cumple con la norma VdS 6024, la norma europea de seguridad contra incendios para equipos eléctricos y electrónicos, así como con la Directiva de baja tensión de la UE (CE-LVD) y la Directiva de compatibilidad electromagnética de la UE (CE-EMC), que establecen los requisitos de seguridad y compatibilidad electromagnética.

Las pantallas LED de gran formato también ofrecen un amplio rango de visión, lo que permite a los viajeros leer fácilmente la información mostrada desde casi cualquier punto de vista. Además de ofrecer una gran legibilidad y una excelente calidad de imagen, la solución de LG admite una amplia variedad de contenidos, desde vídeos publicitarios e información para los pasajeros hasta cortometrajes promocionales que presentan destinos locales.

Además, estos sistemas de señalización proporcionan la fiabilidad operativa que los clientes de todo el mundo esperan de las pantallas comerciales de LG. La empresa sigue mejorando la durabilidad de los componentes clave mediante un desarrollo continuo de los productos, al tiempo que ofrece servicios de mantenimiento puntuales para garantizar un rendimiento fiable.

Amplia presencia en aeropuertos gracias a soluciones escalables y seguras

Gracias a su tecnología diferenciada y a su probada capacidad para ejecutar proyectos a gran escala, LG ha conseguido contratos para suministrar soluciones de pantallas comerciales a los principales aeropuertos de todo el mundo. Sus pantallas y sistemas de señalización pueden verse en los principales aeropuertos de Europa, entre ellos los de Alemania, Italia y Hungría, así como en Corea del Sur, Estados Unidos, Argentina, Australia y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La empresa tiene previsto seguir consolidando su liderazgo en el mercado de las pantallas comerciales, incluido el sector de los aeropuertos, mediante el refuerzo de sus soluciones personalizadas en materia de instalación, funcionamiento y mantenimiento.

La compañía está ampliando su gama de pantallas comerciales con productos como LG MAGNIT, su solución de señalización de ultra alta definición, al tiempo que refuerza las funciones de seguridad de sus productos de señalización. El año pasado, LG incorporó su sistema de seguridad patentado LG Shield a sus modelos estándar de señalización, el UH5Q y el UH7Q. LG Shield es un sistema de seguridad integrado que reúne todas las funciones de seguridad de LG.

"Los aeropuertos necesitan soluciones de visualización que funcionen de forma fiable las 24 horas del día y que, al mismo tiempo, cumplan con los más altos estándares de seguridad, durabilidad y rendimiento visual», afirma Nicolas Min, director del departamento de Soluciones de Visualización de la división LG Media Entertainment Solution. "El proyecto de la Terminal 3 del Aeropuerto de Frankfurt demuestra la capacidad de LG para ofrecer soluciones de visualización con la máxima calidad de imagen y a medida para entornos comerciales de gran afluencia".

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