LG LLEVA EL GAMING COMPETITIVO A SU MÁXIMA EXPRESIÓN CON EL NUEVO ULTRAGEAR OLED 27GX790B

El UltraGear OLED 27GX790B se convierte en el monitor gaming más rápido al alcanzar los 0,02 ms de tiempo de respuesta y hasta 720 Hz con Extreme Dual Mode, redefiniendo los límites de la velocidad en el estándar de los esports

Madrid, 19 de mayo de 2026 – LG Electronics, referente mundial en tecnología de pantallas, anuncia la llegada a España del LG UltraGear OLED 27GX790B, el monitor gaming OLED más rápido del mundo¹. Con un tiempo de respuesta de tan solo 0,02 ms y frecuencias de hasta 720 Hz gracias a su Extreme Dual Mode, este modelo lleva el rendimiento competitivo a un territorio nunca antes explorado, consolidando a LG como la marca de referencia para los jugadores que buscan un plus de velocidad y calidad visual en cada partida. El resultado es una mayor claridad de movimiento, menos desenfoque y una ventaja real para los jugadores en shooters, MOBAs y cualquier título donde reaccionar una décima antes puede marcar la diferencia de una partida.

Velocidad y precisión llevadas al límite

El 27GX790B incorpora un panel OLED EVO de 4ª generación con un tiempo de respuesta de **0,02 ms (GtG)**¹, el más bajo registrado en cualquier monitor OLED del mercado. Esta velocidad se traduce en una ventaja real sobre los rivales: cada movimiento, cada disparo y cada decisión se reflejan en pantalla de forma instantánea, sin ghosting ni rastros que puedan afectar a la precisión en los momentos decisivos.

La tecnología Primary RGB Tandem OLED garantiza negros perfectos, contraste infinito y colores ultraprecisos con una cobertura del 99,5% del espacio de color DCI-P3, todo ello con la certificación VESA DisplayHDR™ True Black 500. Una calidad visual que en este monitor no supone ningún sacrificio frente a la velocidad, sino que la complementa.

Extreme Dual Mode: dominio total a cualquier frecuencia

El Extreme Dual Mode² del 27GX790B permite al jugador elegir entre dos modos de rendimiento según el tipo de partida: 540 Hz en resolución QHD para una experiencia visual de máxima calidad, o 720 Hz3 en formato HD para quienes buscan llevar la fluidez al absoluto límite. Un solo clic separa ambos modos, adaptando el monitor a las exigencias de cada género, desde shooters en primera persona hasta juegos de lucha o battle royale.

La compatibilidad con AMD FreeSync™ Premium Pro y NVIDIA G-Sync asegura una sincronización perfecta entre el monitor y la GPU, eliminando el tearing y el stuttering para mantener el rendimiento estable incluso en las escenas más exigentes.

Diseño con espíritu ganador

El 27GX790B ha sido concebido para el jugador competitivo en todos sus detalles. Su diseño sin bordes prácticamente en los cuatro lados maximiza el campo visual y elimina distracciones, mientras que la retroiluminación hexagonal y el soporte en forma de L refuerzan la estética gaming y optimizan el espacio del escritorio. La conectividad incluye DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 y USB-C⁴, ofreciendo compatibilidad total con cualquier configuración de alto rendimiento.

El dispositivo está disponible con un PVPR de 899€.

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1 Estudio interno de LG basado en las especificaciones publicadas de todos los monitores OLED en enero de 2026, LG 27GX790B es la única pantalla OLED con tiempo de respuesta de 0,02 ms, superior al resto de monitores comercializados.

2 El rendimiento del «Extreme Dual Mode» puede variar en función del tipo de juego, las especificaciones gráficas del ordenador y las configuraciones. Opciones del Extreme Dual Mode: Off (Full Wide), On (16:9 27").

3 El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 720 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible disponible a la venta por separado. Consulte las especificaciones de su equipo.

4 Incluye cables HDMI y DisplayPort. El cable USB Type-C™ no está incluido con la compra del equipo y está disponible a la venta por separado.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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