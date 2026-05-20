RESPIRA MEJOR EN CASA: LA TECNOLOGÍA DE LG QUE COMBATE LA ALERGIA ESTA PRIMAVERA

Ante la previsión de una temporada primaveral con altos niveles de polen, LG ofrece soluciones de climatización con tecnología de filtración avanzada y garantía de por vida para elegir con total confianza

Madrid, 20 mayo de 2026 — Con ocho millones de personas afectadas por la alergia al polen en España, según datos de la SEAIC1, y ante una primavera con niveles elevados de polen impulsados por las recientes lluvias y el aumento de temperaturas, la calidad del aire en el hogar es más crítica que nunca. Expertos recomiendan el uso de purificadores de aire y mantener las ventanas cerradas para minimizar la exposición. En este contexto, LG ofrece soluciones de climatización avanzadas diseñadas para transformar el hogar en un refugio libre de alérgenos, combinando tecnología de filtración de vanguardia con eficiencia energética y durabilidad.

La compañía aborda activamente la calidad del aire interior con innovaciones clave. El proceso de filtración en varios pasos con Freeze Cleaning purifica el aire y elimina tanto polvo como bacterias, garantizando que el aire que se respire sea siempre fresco. Además, su tecnología de Detector de ventana abierta hace que se active automáticamente el ahorro de energía en caso de cambios bruscos de temperatura, reduciendo así la pérdida de energía.

Aire puro garantizado con tecnología avanzada

El Ionizador Plasmaster™, presente en varios de sus modelos, libera más de 3 millones de iones que esterilizan hasta el 99% de las bacterias y eliminan olores en solo 60 minutos. El modelo LG DUALCOOL AI Air refuerza esta protección con un filtro antialérgico eficaz contra alérgenos suspendidos incluidos los ácaros del polvo. Llevando la purificación un paso más allá, la tecnología Freeze Cleaning, disponible en modelos como LG ARTCOOL Mirror y LG DUALCOOL, elimina el 99.9% de las bacterias acumuladas en el intercambiador de calor mediante un ciclo de limpieza por congelación, según pruebas de TÜV Rheinland2. Este proceso, junto con filtros previos y antialérgicos, asegura una filtración profunda y constante del aire. También controla la humedad para un mayor confort, ofreciendo una humedad optimizada según la temperatura deseada.

Inteligencia y eficiencia para tu bienestar

Los equipos LG como el DUALCOOL AI Air incorporan inteligencia artificial para optimizar el confort y el consumo energético. La IA analiza las condiciones y patrones de uso para ajustar automáticamente la potencia, dirección del aire y velocidad del ventilador, logrando una clasificación energética A+++. Sin exceso de frío, el control de humedad perfecciona el confort de la estancia, ya que proporciona una humedad optimizada según la temperatura deseada. Además, las tecnologías Soft Air y DUAL Vane evitan los flujos directos de aire frío y garantizan una refrigeración más eficaz y uniforme en toda la habitación. Todos estos equipos son compatibles con la aplicación LG ThinQ, que permite un control remoto y sencillo.

Durabilidad y confianza LG: garantía de por vida y servicio técnico nº1

La robustez de la tecnología LG se refleja en su compromiso con la durabilidad, ofreciendo una Garantía de Por Vida en el compresor Dual Inverter de la unidad exterior de sus equipos de aire acondicionado. Es un claro indicio de la fiabilidad y el compromiso a largo plazo de LG con sus soluciones de climatización3.

Los equipos tienen que estar bien cuidados, y más cuando se acerca el calor y la época de alergias, donde la buena limpieza de los filtros puede marcar la diferencia. Tener el aire a punto es mucho más fácil con LG Smart Diagnosis, el sistema de diagnóstico inteligente que te ayuda a comprobar el estado de tus equipos al momento.

Además, según un estudio independiente4, la compañía se consolida como el servicio técnico nº1 en climatización como líder en atención al cliente, resolución de problemas, servicios de entrega y soporte especializado para empresas y particulares, ayudándote a que todo esté perfecto. LG cuenta con una logística de repuestos que asegura entregas en menos de 24 horas para el 97% de referencias en días laborables, gracias a su almacén en España, un aspecto decisivo para minimizar tiempos de espera cuando se producen incidencias en épocas de gran actividad.

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1 Fuente: https://www.seaic.org/inicio/guia-farmacoterapeutica-de-inmunoterapia/infografia-alergia-al-polen

2 Prueba realizada sobre la tasa de reducción del 99,9% de Pseudomonas aeruginosa por el laboratorio TÜV Rheinland. Los resultados pueden variar según el entorno.

3 La Garantía de Por Vida aplica al compresor Dual Inverter de la unidad exterior del equipo de aire acondicionado (30 años: 3 años de garantía legal y 27 años de garantía comercial). Cubre el coste de la pieza; quedan excluidos diagnóstico, mano de obra, materiales y transporte. Válida por tiempo limitado en modelos seleccionados. Requiere registrar la compra en www.lg.com/es o en https://tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida en el plazo de un año desde la fecha de adquisición. Consulta condiciones completas.

4 Estudio realizado por Punto de Fuga mediante 100 llamadas al servicio de atención al cliente entre el 30/10 y el 06/11 de 2025, analizando 37 indicadores en climatización/aires acondicionados de marcas representativas en España

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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