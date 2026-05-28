LG SMART GREEN RECONOCE LA LABOR DE GEORGIA, HONDURAS Y MACEDONIA DEL NORTE EN LOS PREMIOS DE LA DIPLOMACIA



LG España, junto a la Academia de la Diplomacia, reconoce el compromiso de estas embajadas en el marco de una nueva edición de los Premios de la Diplomacia

En la foto aparecen, de izquierda a derecha, D. Santiago Velo, Presidente Ejecutivo de la Academia de la Diplomacia,D. Aleksandre Chkuaseli, embajador de Georgia en España, D. Edmon Ademi, embajador de Macedonia del Norte en España, D. Jaime de Jaraíz, Presidente de LG Electronics España y Marlon Brevé, embajador de Honduras en España.

Madrid, 28 de mayo de 2026 – LG España ha celebrado una nueva edición de los Premios de la Diplomacia, una iniciativa desarrollada junto a la Academia de la Diplomacia, en la que se ha reconocido la labor de las embajadas de Georgia, Honduras y Macedonia del Norte que, a través de sus prácticas de Sostenibilidad 2.0, tratan de tomar acción y ayudar al medioambiente.

El acto, celebrado en la sede de LG España en Madrid, ha contado con la presencia de representantes institucionales de las tres embajadas galardonadas, así como de directivos de la compañía y miembros de la Academia de la Diplomacia. Durante la jornada, se ha hecho entrega de los galardones como símbolo de reconocimiento a la labor desempeñada por cada país en sus respectivos ámbitos, y cada uno de ellos ha plantado un árbol en el Jardín de los Embajadores de LG, situado en las inmediaciones de su Hanok House – la casa tradicional coreana situada en sus oficinas.

En representación de las embajadas, han asistido Aleksandre Chkuaseli, embajador de Georgia en España, Marlon Brevé, embajador de Honduras en España, y Edmond Ademi, embajador de Macedonia del Norte en España. Por parte de LG España, ha participado Jaime de Jaráiz, CEO y Presidente de LG Electronics España.

Georgia: líder en su zona geográfica en silvicultura

Georgia ha sido reconocida por su liderazgo en silvicultura y sus sólidos esfuerzos de reforestación, impulsados por la industria y centrados en la plantación de pinos (longleaf y loblolly) y frondosas. Estas iniciativas permiten mantener una base forestal sostenible de 24,5 millones de acres, e incluyen la distribución profesional de plántulas a través de la Comisión Forestal de Georgia (GFC), la expansión del dosel urbano mediante el programa Georgia ReLeaf (GTC) y la restauración estratégica para combatir el cambio climático, apoyando la captura de carbono y el hábitat de la vida silvestre. Esta labor posiciona al país como un referente en gestión forestal sostenible y conservación medioambiental a escala regional.

Honduras: primer proyecto nacional de captura de carbono

Honduras ha recibido este reconocimiento por el lanzamiento del primer proyecto nacional de captura de carbono bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). El programa incorporará mil hectáreas de plantaciones forestales comerciales al Parque Nacional Pico Bonito, recuperará 600 hectáreas de microcuencas e implementará 400 parcelas agroforestales. Gracias a estas acciones, el país contribuye activamente a la lucha contra el cambio climático y al desarrollo sostenible de las comunidades locales, beneficiando directamente a 300 familias.

Macedonia del Norte: compromiso con la preservación de los espacios naturales Macedonia del Norte ha sido reconocida por su firme apuesta por la conservación del patrimonio natural y el desarrollo de un modelo de turismo sostenible vinculado a sus parques nacionales y espacios protegidos. El país cuenta con cuatro parques naturales protegidos, entre ellos Galicica, Pelister y las montañas Šar, que impulsan iniciativas centradas en la preservación de la biodiversidad, la educación medioambiental y la protección de ecosistemas de alto valor ecológico. A través de estos proyectos, Macedonia del Norte promueve un equilibrio entre desarrollo turístico y conservación de la naturaleza, fomentando además actividades sostenibles y la sensibilización ambiental, una estrategia que consolida al país como un referente en la protección del entorno natural.

Con esta nueva edición de los Premios de la Diplomacia, LG España reafirma su compromiso con la promoción de iniciativas que fomenten la colaboración internacional y el desarrollo sostenible, alineándose con los valores del movimiento Smart Green, el proyecto de Sostenibilidad 2.0 liderado por LG España que promueve la acción directa para la recuperación de los ecosistemas y la concienciación medioambiental, implicando a empresas, instituciones y ciudadanos en la construcción de un futuro más sostenible.

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. LG Electronics se divide de cuatro compañías: Home Appliance & Air Solutions, Home Entertainment, Vehicle component Solutions y Business Solutions. Con unas ventas globales de 63.700 millones de dólares en 2023, LG es líder en una gran variedad de productos, entre los que se encuentran televisores, lavadoras, frigoríficos, aire acondicionado, monitores, cartelería digital y componentes de automoción. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

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