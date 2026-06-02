LG REFUERZA SU LIDERAZGO EN CLIMATIZACIÓN CON SU NUEVA TARIFA 2026: Nº1 EN SERVICIO TÉCNICO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN TODA SU GAMA DOMÉSTICA

La nueva tarifa incorpora el primer sistema VRF con inteligencia artificial y una renovada gama de bombas de calor de gran potencia, respaldadas por el servicio técnico mejor valorado del mercado, además de garantía de por vida en todas la soluciones domésticas de climatización

Puedes descargar el nuevo tarifario en este enlace

Madrid, 2 de junio de 2026 – LG ha presentado en España su nueva Tarifa de Soluciones de Climatización 2026, que llega con destacadas novedades de producto y con el respaldo de un servicio técnico reconocido como el nº1 del mercado. La nueva gama refuerza el compromiso de la compañía con la eficiencia energética, la durabilidad y el confort, e incorpora la garantía de por vida en toda su gama doméstica, además de soluciones más inteligentes y sostenibles.

"Con la Tarifa 2026 damos un paso más en nuestro compromiso de ofrecer soluciones duraderas, eficientes y versátiles, y de acompañar a nuestros clientes durante toda la vida útil del equipo", afirma Gonzalo Marín, director de la división HVAC de LG España. "LG lleva 60 años en el mercado HVAC y 30 en España, lo que nos otorga una amplia experiencia para ofrecer las mejores soluciones, adaptadas e incluso anticipadas a la normativa. Se trata del portfolio más extenso que ha tenido la compañía, fruto del trabajo en innovación para ofrecer soluciones para todo tipo de proyectos. El reocnocimiento como empresa nº1 en servicio técnico y ofrecer garantía de por vida en nuestra gama doméstica demuestra la confianza que tenemos en nuestra tecnología".





El mejor servicio técnico del mercado

LG es número uno en servicio técnico de climatización, según un estudio independiente¹, en el que la compañía obtuvo la mejor puntuación del mercado en el 60% de los indicadores analizados. Bajo el lema "La tranquilidad de saber que estamos contigo", LG respalda cada equipo con un servicio postventa de cobertura nacional. Con atención personalizada con cobertura en todo el territorio nacional, acompañamiento integral del cliente durante todo el proceso y más de 2.000 técnicos, en menos de 24 horas la incidencia está resuelta.

Gama doméstica con garantía de por vida

Como gran novedad, toda la gama doméstica de LG cuenta con garantía de por vida en el compresor Dual Inverter, reforzando la durabilidad y la tranquilidad del usuario. Dentro de esta gama destacan Infinity, que permite renovar el aire acondicionado sin obras gracias a la tecnología Replace, y Dualcool AI, el modelo estrella de la gama, que integra inteligencia artificial para ofrecer el máximo confort y eficiencia energética.

Soluciones más inteligentes y sostenibles

Multi V i R32 se presenta como el primer sistema VRF con inteligencia artificial, con ahorros de hasta el 24,7%. Ofrece climatización y agua caliente sanitaria de forma simultánea, utiliza refrigerante R32 con cumplimiento del RSIF, garantiza el rendimiento en condiciones extremas (de -30 ºC a 52 ºC), incorpora recubrimiento anticorrosión Black Fin y dispone de un nivel sonoro adaptativo ajustable.

En aerotermia doméstica destaca el Control de cascada Therma V R290, que permite gestionar hasta ocho unidades exteriores con un solo control. Therma V ofrece un funcionamiento extremadamente silencioso, una interfaz intuitiva mediante pantalla táctil y gestión remota a través de LG ThinQ para el usuario y BECON cloud y LGMV para los profesionales.

Bombas de calor de gran potencia: máxima eficiencia para grandes proyectos

Una de las apuestas más destacadas de 2026 es la nueva generación de bombas de calor de gran potencia, con un amplio portfolio adaptable a las necesidades más exigentes. La gama R-32 abarca desde 60 kW hasta 1.230 kW, mientras que la gama R-290 va desde 116 kW hasta 688 kW, con producción de agua caliente de hasta 80º C y un rango de funcionamiento de hasta -30 ºC. Todas ellas se caracterizan por su diseño modular, su máxima compacidad, su alta eficiencia a cargas parciales y su bajo nivel sonoro.

Estas soluciones se apoyan en la tecnología de enfriadora Inverter scroll de LG, basada en la plataforma MULTI V, que combina los compresores Twin All-Inverter con tecnología HiPOR para un funcionamiento fiable y de alta eficiencia. Cuentan con la certificación Eurovent, lo que las hace idóneas para edificios residenciales, hoteles, oficinas, centros escolares, fábricas e instalaciones deportivas.

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1 Estudio realizado por la consultora Punto de Fuga.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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