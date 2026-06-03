ADIÓS, EDREDÓN: LA GUÍA PARA DEJARLO IMPECABLE HASTA EL PRÓXIMO INVIERNO

Los expertos de LG explican cómo lavar el edredón en casa, qué capacidad de lavadora necesitas, cómo secarlo correctamente y cuáles son los mejores trucos para guardarlo hasta la próxima temporada

Madrid, 3 de junio de 2026 — Con la llegada del calor, toca hacer el cambio de armario y, con él, una de las tareas domésticas que más dudas genera: qué hacer con el edredón antes de guardarlo hasta el próximo invierno. ¿Se puede lavar en casa? ¿Hace falta llevarlo a una lavandería? ¿Cómo secarlo bien para que no acumule humedad? Los expertos de LG recuerdan que, con una lavadora de capacidad adecuada y siguiendo unas pautas básicas de lavado, secado y almacenamiento, es posible cuidar este tipo de prendas voluminosas en casa de forma sencilla y eficiente.

Lavar el edredón en casa: qué tener en cuenta antes de meterlo en la lavadora

La primera clave está en revisar siempre la etiqueta de cuidado del edredón, ya que el tipo de relleno y el tejido exterior determinan el programa y la temperatura más adecuados. Aun así, como referencia general, un edredón individual suele poder lavarse en una lavadora de 7 u 8 kg, mientras que un edredón de matrimonio normalmente requiere una capacidad de 9 o 10 kg o superior, especialmente si es grueso o de plumón.

Desde LG recomiendan no llenar en exceso el tambor: el edredón debe poder moverse con holgura para que el lavado sea eficaz y el relleno no se apelmace. La mejor opción suele ser si la lavadora dispone de un programa específico para ropa de cama, prendas voluminosas o edredones, pero si no existe un ciclo concreto, puede utilizarse un programa suave para algodón o sintéticos, siempre ajustándolo a las indicaciones de la etiqueta.

En este tipo de lavados, un detalle que marca la diferencia son las palas bateadoras, que dependiendo del material en el que estén fabricadas, pueden llegar a dañar las prendas. Las lavadoras de LG cuentan con bateadoras de acero inoxidable, que mueven el edredron con suavidad y evitan enganchones, favoreciendo una limpieza más homogénea. Frente al plástico, el acero ofrece además una mayor durabilidad y una mejor higiene, al tratarse de un material menos propenso a acumular residuos.

Algunas recomendaciones útiles para lavar el edredón en casa son:

· Comprobar que no haya roturas, descosidos o zonas abiertas antes del lavado.

· Cerrar cremalleras, botones o corchetes si los tiene.

· Utilizar una cantidad moderada de detergente para evitar residuos.

· Elegir, si la prenda lo permite, un centrifugado bajo o medio para proteger el relleno.

· Evitar sobrecargar la lavadora: si el edredón entra muy justo, es mejor no forzarlo.

Consejos para secar el edredón evitando humedad y malos olores

El secado es, probablemente, la parte más importante del proceso. Si el edredón no queda completamente seco antes de guardarlo, puede acumular humedad, perder esponjosidad o generar malos olores durante los meses de verano. Por eso desde LG recomiendan que, siempre que sea posible, el edredón se seque en secadora, que ayuda a mantener el relleno suelto y reduce el riesgo de que queden zonas húmedas en el interior. En función del grosor de la prenda, el secado puede requerir más de un ciclo, por lo que conviene revisar el estado del edredón al terminar y, si es necesario, prolongar unos minutos más el proceso.

También, siempre que la etiqueta del edredón lo admita, es preferible usar una temperatura baja o media, es por eso que las secadoras de LG funcionan a baja temperatura para evitar el sobrecalientamiento de la pieza y ayudando a cuidar de las mismas. En el caso de prendas muy voluminosas, también puede ser útil introducir el edredón junto con elementos que ayuden a repartir el relleno durante el secado, siempre que el fabricante lo permita.

¿Y si no tengo secadora? En ese caso, lo importante es retirar bien la humedad tras el lavado. Un centrifugado entre 800 y 1.000 rpm puede ser una referencia útil, siempre que la prenda lo admita, para eliminar el exceso de agua sin castigar demasiado el relleno. Después, conviene tender el edredón en un lugar bien ventilado, preferiblemente extendido sobre una superficie amplia de manera que el peso quede repartido lo máximo posible, y no doblado sobre sí mismo. También es aconsejable darle la vuelta de vez en cuando para que no queden zonas húmedas en el interior.

En este tipo de secado, el tiempo puede variar mucho según el grosor del edredón, la humedad ambiental y la ventilación del espacio, pero como orientación general puede necesitar entre 24 y 48 horas o más para quedar completamente seco.

Cómo guardar el edredón para que llegue perfecto a la próxima temporada

Una vez limpio y seco, llega el último paso: guardarlo correctamente hasta el invierno siguiente. Aquí la regla es sencilla: nunca debe guardarse un edredón que conserve humedad, aunque sea mínima. Antes de doblarlo, conviene comprobar que está seco tanto por fuera como por dentro, especialmente en las zonas más gruesas.

Para almacenarlo de forma adecuada, los expertos recomiendan doblarlo sin comprimirlo en exceso, idealmente en una funda transpirable o una bolsa de algodón, y guardarlo en un lugar seco, fresco y ventilado, evitando espacios con humedad, como trasteros mal aireados o armarios cercanos a paredes frías. Sobre todo si el edredón es de plumón o de un relleno delicado, lo ideal es no dejarlo excesivamente compactado durante meses para que recupere mejor su volumen al volver a usarlo. Antes de colocarlo de nuevo en la cama, basta con airearlo unas horas para que recupere su forma y suavidad.

Guía práctica LG: Cómo lavar y secar tu edredón este verano

Aunque los productos de lavado y secado de LG ya cuentan con soluciones inteligentes como AI Wash y AI Dry, que detectan el peso, la dureza de la prensa o el nivel de humedad y adaptan el programa óptimo para lavado y secado, para asegurar un resultado profesional en casa, los expertos de LG aconsejan seguir los siguientes pasos: En caso de que la lavadora tenga programas específicos, seleccionar el programa para "prendas grandes" o "ropa voluminosa". Este ciclo está optimizado para la absorción de agua de estos tejidos. Asegúrate siempre de que el edredón quede holgado y bien distribuido por el tambor. Si la lavadora no tiene programas especiales, los especialistas recomiendan el programa de "Algodón" con una velocidad de centrifugado baja (por ejemplo, 800 rpm) para evitar que el relleno se apelmace. Es vital dejar algo de espacio libre en el tambor.

Para conseguir un secado perfecto y sin dañar las fibras, es fundamental respetar los programas y las cargas máximas recomendadas1:

Para nórdicos y sábanas pesadas: Utiliza el programa "Ropa de cama".

Para fundas nórdicas y sábanas de algodón grueso: El programa "Algodón - Extra" (hasta 8 kg) es ideal para tejidos gruesos y acolchados que van directos al armario.

Para mezclas de tejidos sintéticos: El programa "Mixtos - Extra" (hasta 4 kg) garantiza que las mantas y colchas mixtas queden secas sin necesidad de plancha.

Para eliminar alérgenos: Si buscas una higiene extra antes de guardar el edredón, el programa "Antialérgico" ayuda a eliminar ácaros del polvo (carga recomendada de 1 kg para fundas o prendas individuales).

Con estas pautas, el cambio de armario se convierte en una tarea mucho más sencilla y el edredón estará listo para volver a usarse en la próxima temporada en las mejores condiciones.

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1 Referencia para modelos de 8 kg

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

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