LG ELECTRONICS CONSOLIDA SU LIDERAZGO EN EL CUIDADO DEL AIRE CON SOLUCIONES GALARDONADAS

La gama de televisores LG para 2026 ofrece la experiencia definitiva para disfrutar del mejor fútbol en compañía, con una experiencia de máximo realismo que reproduce el ambiente del estadio en el salón garantizando la mejor calidad de imagen

Madrid, 11 de junio de 2026 – Este verano, la emoción del fútbol internacional se vive con intensidad, pero los estadios están al otro lado del Atlántico. LG tiene la solución definitiva: una gama de televisores de gran pulgada diseñada para que los aficionados vivan cada partido como si estuvieran en las gradas, sin moverse del salón. Desde los modelos QNED evo Mini LED de hasta 115 pulgadas, hasta OLED evo G6 y MRGB evo AI, LG ofrece la mejor combinación de tamaño, calidad de imagen y tecnología del mercado para reunir a familia y amigos alrededor de una pantalla libre de reflejos y sin efecto mate, convirtiendo cada jugada en un espectáculo de absoluto realismo.

LG QNED evo Mini LED: el partido más grande de tu vida, en tu salón

La gran protagonista para disfrutar del torneo es la nueva gama LG QNED evo Mini LED 2026. Con modelos de hasta 115 pulgadas, es la pantalla perfecta para reunir a todos los aficionados sin sacrificar un solo detalle de imagen por ganar en tamaño.

La calidad de imagen es el corazón de la gama QNED. La tecnología Dynamic QNED Color Pro¹ garantiza colores certificados al 100% del volumen DCI-P3 en cualquier pulgada: el verde del césped, el blanco de la camiseta y los detalles del balón se reproducen con total precisión. La retroiluminación Mini LED va más allá: genera zonas de luz y oscuridad completamente independientes, lo que se traduce en negros más intensos junto a colores explosivos en la misma imagen. Además, gracias a sus paneles diseñados para ser libres de reflejos en un 94% y sin efecto mate2, la luz de la habitación no será un problema.

El procesador α8 Gen 3 trabaja de forma continua y automática para que cada fotograma llegue a la pantalla optimizado: analiza la imagen en tiempo real con tecnologías como AI Super Upscaling, AI Picture Pro y Dynamic Tone Mapping Pro3 para garantizar que cada jugada, desde la salida del portero hasta el gol en el minuto 90, se vea en 4K con una nitidez y una fluidez impecables, independientemente del tamaño de la pantalla.

La gama incluye la QNED70 desde 65 pulgadas, la QNED85 de 100 pulgadas y la colosal QNED90 de 115 pulgadas: la pantalla de referencia para los que no quieren perderse ni el roce de la bota con el balón.

LG OLED evo G6: negros y blancos puros y colores perfectos para el gol más nítido y real

Para quienes buscan la calidad de imagen definitiva, el LG OLED evo G6 ofrece los únicos negro y blanco puros del mundo, contraste infinito y una precisión hasta cinco millones de veces superior a la de un LED convencional4, con el procesador α11 AI Gen3 y tecnología Reflection Free Premium certificada por Intertek5 que elimina el 99,7% de los reflejos6 y asegura la mejor experiencia visual sin efecto mate. En tamaños hasta 97 pulgadas, disfruta de colores perfectos y máximo realismo para vivir cada gol como si lo celebraras en el estadio.

LG MRGB evo AI: la nueva revolución LED llega para revolucionar el color

El LG MRGB evo AI lleva la precisión del OLED a la tecnología LED. Se trata del primer televisor MRGB del mundo en contar con la triple certificación de Intertek7 por su cobertura de color al 100%, disponible en tamaños de 75 a 100 pulgadas. Equipado con un panel libre de reflejos en un 98% y sin efecto mate gracias a la tecnología Anti-reflejos Pro8, ofrece 3.000 nits de brillo y cuenta con el procesador α11 Gen3 para garantizar el máximo rendimiento en color, contraste y nitidez. Además, este procesador está preparado para incorporar las últimas novedades en IA, optimizando de forma inteligente la calidad de imagen y sonido al trabajar sobre 5.184 zonas independientes. El resultado es una experiencia visual totalmente envolvente en gran pantalla para seguir cada partido con el máximo realismo.

LG S95TR: El rugir del estadio con la pareja perfecta

Para completar la experiencia y sentir la adrenalina de las gradas, la barra de sonido LG S95TR es el complemento ideal. Diseñada para una sincronización total con los televisores LG mediante tecnología WOW Synergy (WOW Orchestra y WOW Cast), este sistema con Dolby Atmos y 810W de potencia ofrece un sonido envolvente inteligente (gracias a IA Room Calibration) que traslada toda la emoción del campo al salón.

En resumen, opciones en gran tamaño que permiten seguir cada jugada con la mayor calidad de imagen sin perder nitidez. Más información en https://www.lg.com/es/tv-y-barras-de-sonido/

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¹ Tecnología Dynamic QNED Color Pro certificada por Intertek con un volumen de color del 100% del espacio DCI-P3.

2Basado en un estudio interno de LG realizado el 01/03/2026, en el que se analizó la efectividad del sistema antirreflejos en diferentes paneles en comparación con superficies reflectantes. Los resultados pueden variar en función de las condiciones de uso y del entorno.

3 Tecnologías inteligentes AI Super Upscaling, AI Picture Pro y Dynamic Tone Mapping Pro, exclusivas de LG.

4 Basado en comparación interna entre OLED evo AI y modelos QNED evo Mini LED.

5 La pantalla OLED de LG está certificada por Intertek por su capacidad para reducir reflejos, según las mediciones realizadas mediante el método de esfera de muestreo del estándar IDMS 11.2.2. Esta certificación aplica a las series G y W de OLED, excepto al modelo de 97 y 48 pulgadas. Los resultados pueden variar en función del entorno y las condiciones de uso.

6 Certificación Reflection Free Premium aplica a las series G y W de OLED, excepto modelos de 97 y 48 pulgadas.

7 Cobertura del 100% de la gama de color (TriColor) verificada mediante certificación de Intertek.

8 Basado en un estudio interno de LG realizado el 01/03/2026, en el que se analizó la efectividad del sistema antirreflejos en diferentes paneles en comparación con superficies reflectantes. Los resultados pueden variar en función de las condiciones de uso y del entorno.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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