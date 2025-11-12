About Cookies on This Site

LG CONFORT WIFI Z, Aire acondicionado 9000 BTU con Garantía de por Vida

09CONWFIZ.SET
Vista frontal del aire acondicionado LG Libero Smart Dualcool Monosplit.
Vista frontal del aire acondicionado LG Libero Smart Dualcool Monosplit con la aleta inferior abierta.
Características principales

  • Garantía de por vida en el compresor Dual Inverter
  • Sin obras: reutiliza las conexiones de tu antiguo equipo
  • Decide y limita el gasto en tu factura con la función kW Manager
  • Máxima durabilidad gracias al recubrimiento anticorrosivo Gold Fin
  • Evita visitas técnicas con el diagnóstico inteligente Smart Diagnosis
  • Olvídate de la acumulación bacterias y malos olores con la función autolimpieza
Más

Climatización y calefacción diseñadas para tu confort

Imagen de un aire acondicionado que preenfría la habitación antes de tu llegada, con iconos de coche, Wi-Fi y hogar que indican control remoto

Preenfriamiento y precalentamiento

Configura la temperatura perfecta antes de llegar

Imagen del modo Comfort Air, con un mando ajustando el ángulo de las lamas para lograr un flujo de aire indirecto

Comfort Air

Ajusta el ángulo de las lamas con el mando para dirigir el aire de forma indirecta

Imagen del modo Calefacción Baja, mostrando entre 8 y 15 °C para mantener el espacio libre de heladas durante el invierno

Calefacción a baja temperatura

Protege tu hogar de las heladas todo el invierno

Imagen del gestor de kW, mostrando un gráfico ascendente de consumo energético para configurar y supervisar límites inteligentes de energía

kW Manager

Elige tu consumo futuro proactivamente

Con la aplicación LG ThinQ, el aire acondicionado se enciende automáticamente cuando te acercas, desde 250 m hasta 30 km de distancia, preenfriando en días calurosos y precalentando cuando hace frío 1)

Vídeo que muestra cómo el gestor de kW te ayuda a controlar la refrigeración, la calefacción y el consumo energético para lograr un ahorro más inteligente

Imagen que muestra el control del flujo de aire caliente del aire acondicionado mediante un smartphone

Imagen del flujo de aire en modo de ahorro de energía cuando la ventana está abierta

Imagen de un aire acondicionado que sopla suavemente aire frío mientras una persona observa a su hijo dormir

Detección de ventanas abiertas

Evita la pérdida de energía incluso durante la ventilación

Mantén el aire acondicionado encendido incluso mientras ventilas ya que la unidad entra en modo ahorro energético cuando detecta que las ventanas están abiertas 5)

Control Activo de Energía

Controla tu consumo y ahorra según tus necesidades

Ahorra energía con un control de 4 niveles 6), fácil de ajustar con el mando a distancia. El consumo se muestra claramente en cada nivel, desde el 40% hasta el 100%.

Imagen de controlar el consumo de energía con un mando a distancia usando la función de control de vatios del aire acondicionado LG.

Imagen de controlar el consumo de energía con un mando a distancia usando la función de control de vatios del aire acondicionado LG.

Imagen del compresor inversor dual del aire acondicionado LG que puede ahorrar hasta un 70% de energía y enfriar hasta un 40% más rápido

Imagen del compresor inversor dual del aire acondicionado LG que puede ahorrar hasta un 70% de energía y enfriar hasta un 40% más rápido

Compresor DUAL inverter

Uso eficiente de la energía, refrigeración más rápida y GARANTÍA DE POR VIDA

Ofrece un rendimiento fiable con un consumo equilibrado de energía, ahorrando hasta un 70% de energía 7) y refrigerando hasta un 40% más rápido 8).

Garantía de por vida en el compresor 

El producto más duradero es el más sostenible, por eso ofrecemos Garantía de por Vida en nuestros compresores Dual Inverter 9)

Smart Air Care

La vida inteligente comienza con la app LG ThinQ™

Controla tu aire acondicionado y recibe las útimas alertas con LG ThinQ 10)

Control sencillo con asistente de voz

Dile a tu altavoz con IA lo que necesitas. Simplemente di: ‘Encender/apagar’, el altavoz escuchará, y el aire acondicionado responderá

Conéctate y controla desde cualquier lugar

El LG ThinQ™ te permite conectar con tu aire acondicionado como nunca antes. Enciéndelo fácilmente con solo un toque.

Mantenimiento sencillo

LG ThinQ™ vigila tu aire acondicionado, ayudándote a controlar el consumo energético y gestionar el mantenimiento diario sin esfuerzo.

Q.

¿Cuántos BTU necesito según el tamaño de mi habitación?

A.

La capacidad necesaria de un aire acondicionado depende de los metros cuadrados de la habitación, el número de personas y los dispositivos electrónicos presentes. En promedio, se recomienda entre 600 y 800 BTU por m². Por ejemplo, una habitación de 15 m² normalmente necesita alrededor de 9.000 BTU, mientras que un espacio de 20 m² con varias personas y dispositivos electrónicos puede requerir entre 12.000 y 18.000 BTU. Para mayor comodidad, la aplicación LG ThinQ te permite calcular fácilmente la capacidad adecuada y monitorear el rendimiento en tiempo real

Q.

¿Qué es un aire acondicionado inverter y cómo funciona?

A.

Un aire acondicionado inverter utiliza un compresor de velocidad variable que ajusta su velocidad según las necesidades de enfriamiento o calefacción. Los equipos LG llevan esto más allá con su avanzada tecnología de doble rotor, que ayuda a ofrecer una refrigeración y calefacción cómodas, además de garantizar un funcionamiento estable para el uso diario

Q.

¿Puedo controlar el aire acondicionado de forma remota?

A.

Para configurar de forma remota la refrigeración o calefacción de tu hogar, primero necesitas tener instalada la aplicación LG ThinQ y conectada a tu aire acondicionado. Antes de llegar a casa, asegúrate de que tu smartphone (con la app ThinQ) esté conectado a Internet. Luego, abre la aplicación y ajusta la temperatura deseada, lo que te permitirá llegar a un hogar perfectamente cómodo desde cualquier lugar

Q.

¿Cómo puedo ahorrar energía al usar un aire acondicionado?

A.

Puedes ahorrar energía seleccionando las temperaturas adecuadas para la refrigeración y calefacción limpiando regularmente los filtros para reducir el desperdicio innecesario de energía. Recomendamos ajustar el aire acondicionado a 25°C para refrigerar y 21°C para calefacción. Limpiar regularmente los filtros también ayuda a reducir el desperdicio innecesario de energía. Además, LG Confort Wifi cuenta con Control Activo de Energía, que te permite ajustar la potencia de refrigeración en cuatro pasos — 100%, 80%, 60% o 40% — para adaptarse a la habitación y la ocupación. En días fríos o por la noche, bajar la configuración reduce el consumo eléctrico sin apagar el aire acondicionado. Además, con el kW Manager, los usuarios pueden seguir el consumo energético en tiempo real y controlar umbrales prácticos para el consumo energético mediante una conexión ThinQ.

Q.

¿Es silencioso el aire acondicionado?

A.

En general, los aires acondicionados inverter funcionan de manera silenciosa al ajustar suavemente la velocidad del compresor. En particular, LG Confort Wifi Z mantiene un bajo nivel de ruido gracias a su tecnología DUAL Inverter ™. Los niveles de ruido pueden variar según el modelo, por lo que se recomienda revisar las especificaciones de ruido de cada modelo antes de realizar la compra

Las imágenes y los vídeos anteriores son recreaciones creadas con fines ilustrativos para facilitar la comprensión. Puede haber variaciones dependiendo de la instalación real del producto.

1) Preenfriamiento, calentamiento: esta función solo se puede utilizar a través de LG ThinQ. Para registrar los electrodomésticos en LG ThinQ, se requiere una conexión inalámbrica a Internet. Para utilizar la función ThinQ, los usuarios deben instalar primero la aplicación «LG ThinQ» desde Google Play Store o Apple App Store a través de un smartphone y conectarse a una red Wi-Fi. Para obtener instrucciones detalladas de uso, consulte la sección de ayuda de la aplicación. - LG ThinQ puede tener limitaciones en determinadas funciones de usuario o puede que no funcione en algunos smartphones, por lo que debe comprobar las especificaciones mínimas antes de utilizarlo (Android OS 7.0 o superior, iOS 14.0 o superior). -Al utilizar por primera vez la función Pre-Cool, Heat, se debe configurar la ubicación del domicilio del cliente en Google Maps a través de LG ThinQ.-El rango de distancia operativa de Pre-Cool, Heat es de 250 m a 30 km alrededor de la ubicación del domicilio del cliente, y se puede configurar a través de LG ThinQ.-Esta función puede estar disponible en diferentes momentos según el país y el modelo.

2) Comfort Air: Comfort Air proporciona un flujo de aire indirecto ajustando la dirección de las paletas hacia arriba o hacia abajo en función del número de veces que se pulse el botón del mando a distancia. -Esta función se desactivará si cambia el modo o la dirección del viento mientras Comfort Air está en funcionamiento. -La imagen de la pantalla del mando a distancia puede cambiar sin previo aviso.

3) Calefacción a baja temperatura: esta función solo está disponible en el modo calefacción. - Cuando se utiliza el modo calefacción baja, el producto mostrará «LH». - En el modo calefacción baja, la temperatura establecida se puede ajustar entre 8 y 15 ℃ a través de ThinQ o del mando a distancia, y el flujo de aire se fija en alta velocidad. -Cuando se utiliza el modo de calefacción baja, al cambiar el modo o el flujo de aire se desactivará la función.-La función del modo de calefacción baja se puede activar mediante el mando a distancia o LG ThinQ.

4) kW Manager: esta función puede variar según el producto y el país. Durante el período establecido, se supervisa la electricidad acumulada y se realizan operaciones de limitación del consumo eléctrico para el período restante. Si el consumo eléctrico diario supera el objetivo establecido para el período, el consumo eléctrico restante se recalcula automáticamente para mantener la cantidad objetivo. -Esta función solo está disponible a través de la aplicación inteligente LG ThinQ™. -Si el consumo total de electricidad dentro del periodo establecido supera la cantidad objetivo, la función Administrador de kW se desactiva y la máquina vuelve al modo de funcionamiento general. Se le notificará esta circunstancia a través de la aplicación LG ThinQ™. 

5) Detección de ventanas abiertas: la configuración inicial es «desactivada» cuando se envía el producto. Esta función solo se puede configurar a través de LG ThinQ. La «Detección de ventana abierta» solo está disponible en los modos de refrigeración y calefacción. Esta función opera detectando cambios repentinos en la temperatura ambiente en un breve periodo de tiempo (cuando se detecta un aumento de 1,5 ℃ o una disminución de 2,5 ℃ en 5 minutos).

-El tiempo de funcionamiento predeterminado del modo de ahorro de energía es de 10 minutos y se puede configurar hasta 60 minutos a través de LG ThinQ.

6) Control activo de energía: esta función solo está disponible en el modo de refrigeración. El funcionamiento limita el consumo máximo de energía al 80 %, 60 % y 40 % por etapas, lo que puede reducir el rendimiento de refrigeración. Para una refrigeración más potente, utilice el modo de refrigeración normal o el modo Jet. Se puede acceder a esta función a través del mando a distancia o la aplicación ThinQ. La imagen de la pantalla del mando a distancia puede cambiar sin previo aviso.

7) Ahorro de energía: TUV ha verificado que los aires acondicionados LG Inverter (US-Q242K*) ahorran hasta un 70 % más de energía que los aires acondicionados LG sin inversor (TS-H2465DAO). - Fecha de la prueba: diciembre de 2016. Tamaño de la sala de pruebas: 4,3 m × 7,0 m × 2,3 m. Condiciones de la prueba: temperatura interior 33 °C, temperatura exterior 35 °C, humedad relativa 60 %, temperatura de ajuste 26 °C, método de prueba: comparación del tiempo de alcance de 26,5 °C, modelo de prueba: TS-H2465DA0 (convencional) US-Q242Kxy0 (dual inverter).

8) Enfriamiento rápido: TUV ha verificado que los aires acondicionados con inversor de LG (US-Q242K*) enfrían hasta un 40 % más rápido que los aires acondicionados con inversor que no son de LG (TS-H2465DAO). Fecha de la prueba: diciembre de 2016. Tamaño de la sala de pruebas: 4,3 m × 7,0 m × 2,3 m. Condiciones de la prueba: temperatura interior 33 °C, temperatura exterior 35 °C, humedad relativa 60 %, temperatura de ajuste 26 °C, método de prueba: consumo de energía medido durante 8 horas, modelo de prueba: TS-H2465DA0, TS-122YDA (convencional) US-Q242Kxy0, US-Q122Jxy0.

9)Garantía en el compresor Dual Inverter (de la unidad exterior del equipo) de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial). Cubre solo el coste de la pieza. Dicho plazo de cobertura excede la vida útil media del producto. Si el Compresor Dual Inverter no cumple la normativa en el momento de sustitución, se abonará la parte proporcional al coste de la pieza. Promoción válida por tiempo limitado. Es necesario registrar la compra en el plazo de 1 año para activar la garantía. + info: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida 

10) LG ThinQ™: LG SmartThinQ ahora se denomina LG ThinQ. Las funciones inteligentes y el asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulte con su distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio. El dispositivo de altavoz inteligente con función de voz no está incluido.

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

