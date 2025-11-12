LG CONFORT WIFI Z, Aire acondicionado 9000 BTU con Garantía de por Vida

Las imágenes y los vídeos anteriores son recreaciones creadas con fines ilustrativos para facilitar la comprensión. Puede haber variaciones dependiendo de la instalación real del producto.

1) Preenfriamiento, calentamiento: esta función solo se puede utilizar a través de LG ThinQ. Para registrar los electrodomésticos en LG ThinQ, se requiere una conexión inalámbrica a Internet. Para utilizar la función ThinQ, los usuarios deben instalar primero la aplicación «LG ThinQ» desde Google Play Store o Apple App Store a través de un smartphone y conectarse a una red Wi-Fi. Para obtener instrucciones detalladas de uso, consulte la sección de ayuda de la aplicación. - LG ThinQ puede tener limitaciones en determinadas funciones de usuario o puede que no funcione en algunos smartphones, por lo que debe comprobar las especificaciones mínimas antes de utilizarlo (Android OS 7.0 o superior, iOS 14.0 o superior). -Al utilizar por primera vez la función Pre-Cool, Heat, se debe configurar la ubicación del domicilio del cliente en Google Maps a través de LG ThinQ.-El rango de distancia operativa de Pre-Cool, Heat es de 250 m a 30 km alrededor de la ubicación del domicilio del cliente, y se puede configurar a través de LG ThinQ.-Esta función puede estar disponible en diferentes momentos según el país y el modelo.

2) Comfort Air: Comfort Air proporciona un flujo de aire indirecto ajustando la dirección de las paletas hacia arriba o hacia abajo en función del número de veces que se pulse el botón del mando a distancia. -Esta función se desactivará si cambia el modo o la dirección del viento mientras Comfort Air está en funcionamiento. -La imagen de la pantalla del mando a distancia puede cambiar sin previo aviso.

3) Calefacción a baja temperatura: esta función solo está disponible en el modo calefacción. - Cuando se utiliza el modo calefacción baja, el producto mostrará «LH». - En el modo calefacción baja, la temperatura establecida se puede ajustar entre 8 y 15 ℃ a través de ThinQ o del mando a distancia, y el flujo de aire se fija en alta velocidad. -Cuando se utiliza el modo de calefacción baja, al cambiar el modo o el flujo de aire se desactivará la función.-La función del modo de calefacción baja se puede activar mediante el mando a distancia o LG ThinQ.

4) kW Manager: esta función puede variar según el producto y el país. Durante el período establecido, se supervisa la electricidad acumulada y se realizan operaciones de limitación del consumo eléctrico para el período restante. Si el consumo eléctrico diario supera el objetivo establecido para el período, el consumo eléctrico restante se recalcula automáticamente para mantener la cantidad objetivo. -Esta función solo está disponible a través de la aplicación inteligente LG ThinQ™. -Si el consumo total de electricidad dentro del periodo establecido supera la cantidad objetivo, la función Administrador de kW se desactiva y la máquina vuelve al modo de funcionamiento general. Se le notificará esta circunstancia a través de la aplicación LG ThinQ™.

5) Detección de ventanas abiertas: la configuración inicial es «desactivada» cuando se envía el producto. Esta función solo se puede configurar a través de LG ThinQ. La «Detección de ventana abierta» solo está disponible en los modos de refrigeración y calefacción. Esta función opera detectando cambios repentinos en la temperatura ambiente en un breve periodo de tiempo (cuando se detecta un aumento de 1,5 ℃ o una disminución de 2,5 ℃ en 5 minutos).

-El tiempo de funcionamiento predeterminado del modo de ahorro de energía es de 10 minutos y se puede configurar hasta 60 minutos a través de LG ThinQ.

6) Control activo de energía: esta función solo está disponible en el modo de refrigeración. El funcionamiento limita el consumo máximo de energía al 80 %, 60 % y 40 % por etapas, lo que puede reducir el rendimiento de refrigeración. Para una refrigeración más potente, utilice el modo de refrigeración normal o el modo Jet. Se puede acceder a esta función a través del mando a distancia o la aplicación ThinQ. La imagen de la pantalla del mando a distancia puede cambiar sin previo aviso.

7) Ahorro de energía: TUV ha verificado que los aires acondicionados LG Inverter (US-Q242K*) ahorran hasta un 70 % más de energía que los aires acondicionados LG sin inversor (TS-H2465DAO). - Fecha de la prueba: diciembre de 2016. Tamaño de la sala de pruebas: 4,3 m × 7,0 m × 2,3 m. Condiciones de la prueba: temperatura interior 33 °C, temperatura exterior 35 °C, humedad relativa 60 %, temperatura de ajuste 26 °C, método de prueba: comparación del tiempo de alcance de 26,5 °C, modelo de prueba: TS-H2465DA0 (convencional) US-Q242Kxy0 (dual inverter).

8) Enfriamiento rápido: TUV ha verificado que los aires acondicionados con inversor de LG (US-Q242K*) enfrían hasta un 40 % más rápido que los aires acondicionados con inversor que no son de LG (TS-H2465DAO). Fecha de la prueba: diciembre de 2016. Tamaño de la sala de pruebas: 4,3 m × 7,0 m × 2,3 m. Condiciones de la prueba: temperatura interior 33 °C, temperatura exterior 35 °C, humedad relativa 60 %, temperatura de ajuste 26 °C, método de prueba: consumo de energía medido durante 8 horas, modelo de prueba: TS-H2465DA0, TS-122YDA (convencional) US-Q242Kxy0, US-Q122Jxy0.

9)Garantía en el compresor Dual Inverter (de la unidad exterior del equipo) de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial). Cubre solo el coste de la pieza. Dicho plazo de cobertura excede la vida útil media del producto. Si el Compresor Dual Inverter no cumple la normativa en el momento de sustitución, se abonará la parte proporcional al coste de la pieza. Promoción válida por tiempo limitado. Es necesario registrar la compra en el plazo de 1 año para activar la garantía. + info: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida

10) LG ThinQ™: LG SmartThinQ ahora se denomina LG ThinQ. Las funciones inteligentes y el asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulte con su distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio. El dispositivo de altavoz inteligente con función de voz no está incluido.