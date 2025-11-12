About Cookies on This Site

LG BASE Z, Aire acondicionado 18000 BTU con Bomba de Calor

LG BASE Z, Aire acondicionado 18000 BTU con Bomba de Calor

LGBASEZ18.SET
Características principales

  • Evita visitas técnicas con el diagnóstico inteligente Smart Diagnosis
  • Hogar conectado y gestión remota
  • Aire más limpio gracias a la autolimpieza perfecta
Refrigeración y calentamiento rápidos

Temperatura perfecta más rápidamente

Mantente cómodo todo el año, incluso en climas extremos, con un rendimiento constante que se adapte a todas tus necesidades.

La imagen de un aire acondicionado soplando aire frío por un lado y aire caliente por el otro, mostrando ambos modos de flujo de aire.

La imagen de un aire acondicionado soplando aire frío por un lado y aire caliente por el otro, mostrando ambos modos de flujo de aire.

Pre-enfriamiento, calentamiento

Haz que tu casa esté fría o caliente antes de llegar

Con la aplicación LG ThinQ, el aire acondicionado se enciende automáticamente cuando te acercas, desde 250 m hasta 30 km de distancia, realizando preenfriamiento en clima cálido y precalentamiento cuando hace frío.2).

Dual Sensing

Disfruta de una temperatura confortable

Mantente fresco y cómodo justo donde estés. Dual Sensing detecta la temperatura tanto cerca de la unidad interior como del control remoto para mantener una temperatura óptima en toda la habitación 3)

Disfruta de una temperatura confortable

Disfruta de una temperatura confortable

Vídeo explicando que el aire acondicionado se limpia automáticamente mediante la función de limpieza automática de los aires acondicionados LG.

Auto limpieza

Limpieza interior automática

Elimina automáticamente la humedad de la unidad interior para un aire acondicionado limpio.

Un niño durmiendo en una cama mientras recibe un flujo de aire suave de un aire acondicionado.

Un niño durmiendo en una cama mientras recibe un flujo de aire suave de un aire acondicionado.

Modo noche 

El modo noche te ayuda a descansar con la mejor temperatura

Disfruta hasta 10 horas de sueño reparador con control de temperatura para un confort duradero

Imagen que muestra el flujo de aire de un aire acondicionado que fluye sobre una cama, ilustrando la circulación de aire fresco en la zona superior.

Imagen que muestra el flujo de aire de un aire acondicionado que fluye sobre una cama, ilustrando la circulación de aire fresco en la zona superior.

Luz apagada

Noches tranquilas con la luz apagada

Disfruta de un sueño profundo sin la molesta luz del aire acondicionado

Mantenimiento sencillo con el LED inteligente

En caso de incidencia llama al servicio de atención al cliente de LG, proporciona el código LED y nuestro equipo te dará una solución

Temporizador de encendido/apagado de 24 horas

Se puede establecer hasta 24 horas de funcionamiento, de modo que el aire acondicionado se encienda y apague cuando quieras.

Operación de reinicio automático

Si se va la luz, la unidad reanuda su operación anterior poco después de que se restablezca el suministro eléctrico

LG ThinQ™

Conéctate y controla desde cualquier lugar con LG ThinQ™

Controla tu aire acondicionado y recibe las últimas alertas en la conveniente app LG ThinQ™. El LG ThinQ™ te permite conectar con tu aire acondicionado como nunca antes. Enciéndelo fácilmente con solo un toque.

La imagen de un aire acondicionado soplando aire frío por un lado y aire caliente por el otro, mostrando ambos modos de flujo de aire.

La imagen de un aire acondicionado soplando aire frío por un lado y aire caliente por el otro, mostrando ambos modos de flujo de aire.

* Las imágenes y videos anteriores son escenificados y creados con fines ilustrativos para mejorar la comprensión. Puede haber variaciones según la instalación real del producto.

 

 

Enfriamiento y calefacción rápidos

-El rendimiento real puede variar según las condiciones ambientales.

 

 

Pre-Enfriamiento, Calefacción

-Esta función solo se puede usar a través de LG ThinQ.

-Para registrar electrodomésticos en LG ThinQ, se requiere conexión inalámbrica a Internet.

-Para usar la función ThinQ, primero se debe instalar la aplicación ‘LG ThinQ’ desde Google Play Store o Apple App Store en un smartphone y conectarse a Wi-Fi. Para instrucciones detalladas, consulta la sección de ayuda de la aplicación.

-LG ThinQ puede tener limitaciones en ciertas funciones o no funcionar en algunos smartphones, por lo que se recomienda verificar las especificaciones mínimas antes de usar (Android OS 7.0 o superior, iOS 14.0 o superior).

-Al usar por primera vez la función Pre-Enfriamiento, Calefacción, se debe establecer la ubicación del hogar en Google Maps a través de LG ThinQ.

-El rango de distancia de operación de Pre-Enfriamiento, Calefacción es de 250 m a 30 km alrededor de la ubicación del hogar y se puede configurar mediante LG ThinQ.

-Esta función puede estar disponible en diferentes momentos según el país y el modelo.

 

 

Dual Sensing

-Al usar la función Dual Sensing, apunta el control remoto hacia el producto para una recepción de señal fluida.

-Esta función se desactiva automáticamente después de 2 horas de operación.

-La temperatura ambiente real puede diferir si el control remoto está expuesto a luz solar directa o cerca de objetos calientes o fríos.

-Según las condiciones ambientales, como distancia y ubicación, si la comunicación entre el control remoto y el producto no es estable, la función Dual Sensing puede desactivarse.

 

 

Auto Limpieza

-Cuando el producto se apaga, la función Auto Limpieza se activa automáticamente. Durante el modo Auto Limpieza, el producto opera en modo ventilador por un tiempo determinado para ayudar a eliminar la humedad residual del intercambiador de calor.

-Las condiciones de secado dentro del electrodoméstico pueden variar según la temperatura o humedad del aire interior.

-Para el uso inicial, se requiere la activación de la función mediante el control remoto. Consulta el manual incluido con el producto para instrucciones detalladas.

 

 

Temporizador de encendido/apagado de 24 horas

-La imagen de la pantalla del control remoto puede cambiar sin previo aviso.

 

 

LG ThinQ™

-LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQ.

-Las funciones inteligentes pueden variar según el país y el modelo. Consulta con tu distribuidor local o LG para disponibilidad del servicio.**

Preguntas frecuentes

Q.

¿Qué es un aire acondicionado inverter y cómo funciona?

A.

Un aire acondicionado inverter utiliza un compresor de velocidad variable que ajusta su velocidad según las necesidades de enfriamiento o calefacción. Nuestros equipos llevan esto más allá con su avanzada tecnología de doble rotor, que ayuda a ofrecer una refrigeración y calefacción cómodas, además de garantizar un funcionamiento estable para el uso diario

Q.

¿Cómo puedo configurar a distancoa la refrigeración o calefacción de mi casa con la app ThinQ™?

A.

Con la aplicación LG ThinQ™, puedes controlar tu aire acondicionado desde cualquier lugar con conexión a Internet. Simplemente abre la aplicación en tu smartphone, selecciona tu aire acondicionado y ajusta el modo y la temperatura deseados. Puedes comenzar a enfriar o calentar tu hogar mientras regresas, asegurando que siempre llegues a un espacio perfectamente cómodo

Q.

¿Cómo puedo ahorrar energía mientras uso el aire acondicionado?

A.

Puedes ahorrar energía seleccionando temperaturas adecuadas al enfriar y calentar, y limpiando regularmente los filtros para reducir el desperdicio innecesario de energía. Se recomienda ajustar el aire acondicionado a 25 °C para enfriamiento y a 21 °C para calefacción

Q.

¿Cómo puedo limpiar y gestionar el aire acondicionado?

A.

Para un aire limpio y un rendimiento óptimo, se recomienda limpiar el filtro regularmente, idealmente cada dos semanas. Lava el filtro con agua tibia o utiliza un detergente neutro para suciedad más difícil. Después de lavarlo con agua, seca el filtro a la sombra, lejos de la luz solar directa.

Puedes usar la función de Auto Limpieza para una gestión más cómoda del aire acondicionado, que seca automáticamente el interior del equipo cuando lo apagas.

Si apagas la unidad, el ventilador continúa funcionando durante 30 minutos.

La función está desactivada de fábrica.

La función puede cambiar sin previo aviso. Consulta el manual incluido con el producto para más detalles

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

