LG BASE Z, Aire acondicionado 18000 BTU con Bomba de Calor

* Las imágenes y videos anteriores son escenificados y creados con fines ilustrativos para mejorar la comprensión. Puede haber variaciones según la instalación real del producto.

Enfriamiento y calefacción rápidos

-El rendimiento real puede variar según las condiciones ambientales.

Pre-Enfriamiento, Calefacción

-Esta función solo se puede usar a través de LG ThinQ.

-Para registrar electrodomésticos en LG ThinQ, se requiere conexión inalámbrica a Internet.

-Para usar la función ThinQ, primero se debe instalar la aplicación ‘LG ThinQ’ desde Google Play Store o Apple App Store en un smartphone y conectarse a Wi-Fi. Para instrucciones detalladas, consulta la sección de ayuda de la aplicación.

-LG ThinQ puede tener limitaciones en ciertas funciones o no funcionar en algunos smartphones, por lo que se recomienda verificar las especificaciones mínimas antes de usar (Android OS 7.0 o superior, iOS 14.0 o superior).

-Al usar por primera vez la función Pre-Enfriamiento, Calefacción, se debe establecer la ubicación del hogar en Google Maps a través de LG ThinQ.

-El rango de distancia de operación de Pre-Enfriamiento, Calefacción es de 250 m a 30 km alrededor de la ubicación del hogar y se puede configurar mediante LG ThinQ.

-Esta función puede estar disponible en diferentes momentos según el país y el modelo.

Dual Sensing

-Al usar la función Dual Sensing, apunta el control remoto hacia el producto para una recepción de señal fluida.

-Esta función se desactiva automáticamente después de 2 horas de operación.

-La temperatura ambiente real puede diferir si el control remoto está expuesto a luz solar directa o cerca de objetos calientes o fríos.

-Según las condiciones ambientales, como distancia y ubicación, si la comunicación entre el control remoto y el producto no es estable, la función Dual Sensing puede desactivarse.

Auto Limpieza

-Cuando el producto se apaga, la función Auto Limpieza se activa automáticamente. Durante el modo Auto Limpieza, el producto opera en modo ventilador por un tiempo determinado para ayudar a eliminar la humedad residual del intercambiador de calor.

-Las condiciones de secado dentro del electrodoméstico pueden variar según la temperatura o humedad del aire interior.

-Para el uso inicial, se requiere la activación de la función mediante el control remoto. Consulta el manual incluido con el producto para instrucciones detalladas.

Temporizador de encendido/apagado de 24 horas

-La imagen de la pantalla del control remoto puede cambiar sin previo aviso.

LG ThinQ™

-LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQ.

-Las funciones inteligentes pueden variar según el país y el modelo. Consulta con tu distribuidor local o LG para disponibilidad del servicio.**