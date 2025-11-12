LG Dualcool AI Air S, Aire acondicionado 12000 BTU con Garantía de por Vida

*Las imágenes y los vídeos anteriores son montajes creados con fines ilustrativos para mejorar la comprensión. Puede haber variaciones en función del entorno real de instalación del producto.

1)AI Air

-El AI Air se puede manejar a través del mando a distancia o LG ThinQ.

-El AI Air está disponible en los modos de refrigeración y calefacción.

-Mientras se utiliza AI Air, la velocidad del ventilador y la dirección del flujo de aire se ajustan automáticamente según la situación, y AI Air se apaga cuando se cambia la dirección del flujo de aire.

-Antes de usar AI Air, se recomienda tomar una foto del espacio con LG ThinQ o establecer la ubicación del aire acondicionado y el ocupante de la habitación.

-Cuando se activa AI Air, el sensor de radar detecta la ubicación del ocupante y activa automáticamente el flujo de aire directo/indirecto.

-La distancia de detección del sensor de radar es de hasta 5m, y puede haber diferencias en la distancia de detección dependiendo de la instalación y el entorno de uso del producto.

2)Soft Air

-En el modo Soft Air, la salida de aire inferior está cerrada y la salida de aire frontal proporciona un flujo de aire indirecto.

-Esta función sólo es aplicable en modo Cool/Fan/AI Air.

-Cuando funciona en modo AI Air, la función Soft Air se activa automáticamente en función del ambiente de la habitación.

-Para usar solo la función Soft Air, se puede activar manualmente con el mando a distancia o LG ThinQ.

-La temperatura del flujo de aire solo se puede ajustar en LG ThinQ cuando se utiliza el modo Soft Air únicamente, no durante el modo AI Air.

-Cuando se utiliza sólo el modo Aire suave, la temperatura ambiente más baja que se puede ajustar es de 24°C.

3)DUAL Vane

-Fecha 2023.10.

-Condiciones de prueba: Cámara de pruebas de ambiente doméstico del aire acondicionado LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, Modo Jet, DB interior (33±0,3)℃/ HR (60±5)%, DB exterior (35±0.3)℃/ HR (50±5)% 18℃ ajuste en modo refrigeración, DB interior (12±0,3)℃/ HR (60±5)%, DB exterior (7±0,3)℃/ HR (87±5)% 30℃ ajuste en modo calefacción.

-Método de prueba: Medición del tiempo necesario para bajar 5℃ (para refrigeración)/ subir 5℃ (para calefacción), desde la temperatura ambiente media inicial.

-Modelo de prueba: S3-M12KL2MB(LG plataforma anterior-simple paleta), S3-M121L1C0(LG plataforma nueva-DUAL paleta).

-Resultado de la prueba: La nueva plataforma de LG (paleta DUAL) es hasta un 23% más rápida en modo refrigeración y un 6% más rápida en modo calefacción que la plataforma anterior de LG (paleta simple) según las condiciones de la prueba.

-El resultado de rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones reales de uso.»

4)22% más largo

-Fecha 2023.06, Resultados de las mediciones en el Centro de I+D de acondicionadores de aire de LG.

-Condiciones de prueba: Altura de instalación del producto 1,8 m, flujo de aire en modo Jet, ángulo de la aleta P1.

-Método de prueba: Utilizando una sonda de medición del flujo de aire, se realizaron mediciones a intervalos de 0,2 m desde 0,1 m hasta 1,7 m de altura. La distancia máxima de alcance del flujo de aire se determinó midiendo la velocidad del flujo de aire durante 180 segundos en cada punto, considerando que el flujo de aire había alcanzado si la velocidad superaba los 0,25 m/s durante más del 50% del tiempo.

-Modelo de ensayo: S3-M121L1C0(LG nueva plataforma-DUAL Vane)

-Resultado de la prueba: En las condiciones de ensayo propuestas, se confirmó que la distancia máxima de alcance del flujo de aire era superior a 22 m.

-El alcance del flujo de aire de la plataforma anterior de LG con una sola aleta (S3-W18KL33A) es de hasta 18 m.

-El resultado del rendimiento puede variar en función de las condiciones reales de uso.

5)Control de humedad de confort

-El flujo de aire cambia automáticamente en función del entorno de funcionamiento.

-Esta función se puede utilizar a través del mando a distancia o LG ThinQ.

-Esta función sólo permite ajustar la temperatura deseada (la humedad se controla automáticamente).

6) -La función «kW Manager» está disponible en todos los modos de funcionamiento, incluyendo refrigeración, deshumidificación, reposo e incluso modo jet, excepto en modo calefacción.

-Durante el periodo establecido, se supervisa la electricidad acumulada y se realiza una operación de limitación del rendimiento (consumo eléctrico) para el periodo restante.

-Si la electricidad acumulada aumenta debido al tiempo de uso diario, la electricidad restante se recalcula para cada día de funcionamiento del producto.

-Esta función sólo puede utilizarse a través de LG ThinQ.

-Si la electricidad acumulada durante el periodo establecido supera la cantidad objetivo, la función se desactiva y cambia al modo de funcionamiento general con una notificación de LG ThinQ.

7)Detección de ventana abierta

-El ajuste inicial está desactivado cuando se envía el producto. This function can be set up through LG ThinQ only.

-La «Detección de ventana abierta» solo está disponible en los modos Refrigeración y Calefacción.

-Esta función opera mediante la detección de cambios bruscos en la temperatura ambiente en un corto período de tiempo (cuando se detecta un aumento de 1,5℃ o una disminución de 2,5℃ en 5 minutos).

-El tiempo de funcionamiento predeterminado del modo de ahorro de energía es de 10 minutos y puede configurarse hasta 60 minutos a través de LG ThinQ.

8) Auto Clean

- Auto Clean+ inicia automáticamente la función de secado una vez finalizada la operación de enfriamiento, lo que se indica mediante los residuos restantes en el producto.

- Auto Clean+ puede funcionar en modo ventilador hasta 20 minutos automáticamente, dependiendo del patrón de uso de la operación de enfriamiento anterior, para ayudar a eliminar la humedad del intercambiador de calor.

- La condición de secado interno puede variar en función de las condiciones de temperatura y humedad del aire interior.

- Puede seleccionar la intensidad del flujo de aire a través de LG ThinQ para ajustar el flujo de aire y el tiempo de secado.

- Auto Clean+ se activa al enviar el producto y puede utilizarse sin ajustes adicionales.

9)Plasmaster™ Ionizador++

- La TÜV Rheinland ha verificado que el Plasmaster™ Ionizer++ elimina hasta el 99,9% de las bacterias adheridas (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa) en una sala de pruebas de 30㎥. El modelo probado fue SW09BAJWAN. La prueba no midió la eficiencia en la eliminación de bacterias en el acondicionador de aire, y la eficiencia en la eliminación de bacterias puede diferir de las condiciones de uso reales.

- Intertek ha verificado que el Plasmaster™ Ionizer++ elimina hasta el 99,9% de las bacterias adheridas (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa) en una sala de pruebas de 30㎥. El modelo probado fue SW09BAJWAN. La prueba no midió la eficiencia en la eliminación de bacterias en el acondicionador de aire, y la eficiencia en la eliminación de bacterias puede diferir de las condiciones reales de uso.

10)Filtro antialérgico

-El filtro antialérgico verificado por BAF elimina las sustancias que provocan alergias, como los ácaros del polvo doméstico, que flotan en el aire.

[Certificación BAF]

-Autoridad de certificación: BAF, Fundación Británica de la Alergia (Allergy UK)

-Categoría de certificación: Para la reducción de la exposición al alérgeno de los ácaros del polvo doméstico

-Factores desencadenantes: Hongos, ácaros del polvo doméstico, moho

-Nº de licencia: 397 Válido hasta: 31 de diciembre de 2025

11)LG ThinQ

-LG SmartThinQ es nuevo renombrado como LG ThinQ.

-Las funciones inteligentes y el asistente de voz del producto pueden variar según el país y el modelo. Consulta con tu distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.

-Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.

-Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas de movimiento relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus filiales.

-No se incluye el dispositivo de altavoz inteligente habilitado para voz.