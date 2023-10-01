We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Dualcool AI Air M, Aire acondicionado 18000 BTU con Garantía de por Vida
LG Dualcool AI Air M, Aire acondicionado 18000 BTU con Garantía de por Vida
MAGNA18MX
()
Características principales
- Garantía de por vida en el compresor Dual Inverter
- Flujo de aire personalizable con Soft Air: descansa sin corrientes de aire directas
- Decide y limita el gasto en tu factura con la función kW Manager
- Eficiencia y ahorro inteligente con el detector de ventanas abiertas
- Máxima durabilidad gracias al recubrimiento anticorrosivo Gold Fin
- Auto-limpieza perfecta con IA y Freeze Cleaning
IDEA Award
Finalista IDEA Award 2024
The Red Dot
LG DUALCOOL, ganador del premio Red Dot 2024 en la categoría de 'Aire acondicionado y calefacción.
Climatización inteligente, adaptada a ti
AI Air
DUAL Vane
Control proactivo de energía
Limpieza automática
AI Air
Experimenta la climatización inteligente con IA
El flujo de aire se ajusta según tu ubicación y la temperatura de la sala gracias a la IA y LG ThinQ™, para que disfrutes siempre del mejor confort.
Soft Air
Sin corrientes de aire directas
Soft Air³ permite que la temperatura sea ideal sin que el flujo de aire te moleste.
DUAL Vane
Dirección ideal del flujo de aire, confort a cualquier temperatura
La doble aleta distribuye el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo, más lejos y más rápido⁴, para un confort ideal en cualquier estación.
Control de humedad
Ponte cómodo gracias a la función de control de humedad
Ni demasiado húmedo ni demasiado seco. El control de humedad permite mantener el ambiente perfecto.
Confort todo el año con la máxima eficiencia
Disfruta de la temperatura ideal durante todo el año gracias a la función de calefacción con la máxima eficiencia del mercado, A+++.
«*TÜV Rheinland ha verificado que el LG DUAL Inverter Heat Pump(A13RJH) ahorra más energía que los calefactores eléctricos en las condiciones de ensayo propuestas.
*Fecha/Prueba: 2021.10 Cámara de prueba de ambiente doméstico de aire acondicionado LG.
*Condición de prueba: 27,8 ㎡/ 66,7㎥, DB interior (12,0±0,3)℃/ HR (50±5)%, DB exterior (7,0±0,3)℃/ HR (87±5)%.
*Modelo/Método de prueba:
-A13RJH(LG DUAL Inverter Heat Pump(3500W, Fan Speed High, Setting 29℃)
-Calentador de radiador eléctrico de pie (3200W, velocidad del ventilador alta, temperatura máxima)
-Calefactor eléctrico de infrarrojos (3000 W, ventilador de alta velocidad, temperatura máxima).
*Cada muestra funcionó durante un total de 8 horas en condiciones de prueba y se midió y comparó el consumo de energía.
*Resultado Test: La bomba de calor LG DUAL Inverter (A13RJH) ahorra hasta un 66% más de energía que un calefactor de rayos infrarrojos lejanos y un 68% más de energía que un radiador en las condiciones de prueba propuestas.
* El resultado del ensayo puede variar en función de las condiciones de uso
Calefacción inteligente
Calentamiento rápido gracias a la IA
Mantente cómodo todo el año con calefacción inteligente, calentando tu espacio un 6% más rápido para mantenerte a gusto en cada estación.
«*Fecha: 2023.10.
*Condiciones de prueba: Cámara de pruebas del entorno doméstico del acondicionador de aire LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, modo de chorro, DB interior (33±0,3)℃/ HR (60±5)%, DB exterior (35±0. 3)℃/ HR (50±5)% 18℃ ajuste en modo refrigeración, DB interior (12±0,3)℃/ HR (60±5)%, DB exterior (7±0,3)℃/ HR (87±5)% 30℃ ajuste en modo calefacción.
*Método de prueba: Medición del tiempo necesario para bajar 5℃ (para refrigeración)/ subir 5℃ (para calefacción), desde la temperatura ambiente media inicial.
*Modelo de prueba: S3-M12KL2MB(LG plataforma anterior-simple paleta), S3-M121L1C0(LG plataforma nueva-DUAL paleta)
*Resultado de la prueba: La nueva plataforma de LG (paleta doble) es hasta un 23% más rápida en el modo de refrigeración y un 6% más rápida en el modo de calefacción que la plataforma anterior de LG (paleta única).
*El resultado del rendimiento puede variar en función de las condiciones de uso reales».
Limpieza automática con Auto Clean +
Seca automáticamente el interior de la unidad tras su uso
La limpieza automática¹¹ se activa después del uso, soplando aire para eliminar la humedad. Funciona hasta 20 minutos, ajustando el volumen para un secado más rápido o un funcionamiento más silencioso.
Cuidado inteligente
La vida inteligente comienza con LG ThinQ™.
Controla tu aire acondicionado con LG ThinQ™ ¹⁵.
Control sencillo con el asistente de voz
Dile a tu bocina inteligente lo que necesitas. Sólo tienes que decir «encender/apagar» y la bocina inteligente te escuchará y el aire acondicionado responderá.
Conéctate y controla desde cualquier lugar
LG ThinQ™ te permite conectarte con tu aire acondicionado como nunca antes. Ponlo en marcha fácilmente con solo un toque.
Mantenimiento eficiente del producto
LG ThinQ™ vigila tu aire acondicionado, ayudándote a controlar el consumo de energía y a gestionar el mantenimiento diario sin esfuerzo.
Control sencillo con el asistente de voz
Dile a tu bocina inteligente lo que necesitas. Sólo tienes que decir «encender/apagar» y la bocina inteligente te escuchará y el aire acondicionado responderá.
Conéctate y controla desde cualquier lugar
LG ThinQ™ te permite conectarte con tu aire acondicionado como nunca antes. Ponlo en marcha fácilmente con solo un toque.
Mantenimiento eficiente del producto
LG ThinQ™ vigila tu aire acondicionado, ayudándote a controlar el consumo de energía y a gestionar el mantenimiento diario sin esfuerzo.
*Las imágenes y los vídeos anteriores son montajes creados con fines ilustrativos para mejorar la comprensión. Puede haber variaciones en función del entorno real de instalación del producto.*Las imágenes y los vídeos anteriores son montajes creados con fines ilustrativos para mejorar la comprensión. Puede haber variaciones en función del entorno real de instalación del producto.
1)AI Air
-El AI Air se puede manejar a través del mando a distancia o LG ThinQ.
-El AI Air está disponible en los modos de refrigeración y calefacción.
-Mientras se utiliza AI Air, la velocidad del ventilador y la dirección del flujo de aire se ajustan automáticamente según la situación, y AI Air se apaga cuando se cambia la dirección del flujo de aire.
-Antes de usar AI Air, se recomienda tomar una foto del espacio con LG ThinQ o establecer la ubicación del aire acondicionado y el ocupante de la habitación.
-Cuando se activa AI Air, el sensor de radar detecta la ubicación del ocupante y activa automáticamente el flujo de aire directo/indirecto.
-La distancia de detección del sensor de radar es de hasta 5m, y puede haber diferencias en la distancia de detección dependiendo de la instalación y el entorno de uso del producto.
2)Soft Air
-En el modo Soft Air, la salida de aire inferior está cerrada y la salida de aire frontal proporciona un flujo de aire indirecto.
-Esta función sólo es aplicable en modo Cool/Fan/AI Air.
-Cuando funciona en modo AI Air, la función Soft Air se activa automáticamente en función del ambiente de la habitación.
-Para usar solo la función Soft Air, se puede activar manualmente con el mando a distancia o LG ThinQ.
-La temperatura del flujo de aire solo se puede ajustar en LG ThinQ cuando se utiliza el modo Soft Air únicamente, no durante el modo AI Air.
-Cuando se utiliza sólo el modo Aire suave, la temperatura ambiente más baja que se puede ajustar es de 24°C.
3)DUAL Vane
-Fecha 2023.10.
-Condiciones de prueba: Cámara de pruebas de ambiente doméstico del aire acondicionado LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, Modo Jet, DB interior (33±0,3)℃/ HR (60±5)%, DB exterior (35±0.3)℃/ HR (50±5)% 18℃ ajuste en modo refrigeración, DB interior (12±0,3)℃/ HR (60±5)%, DB exterior (7±0,3)℃/ HR (87±5)% 30℃ ajuste en modo calefacción.
-Método de prueba: Medición del tiempo necesario para bajar 5℃ (para refrigeración)/ subir 5℃ (para calefacción), desde la temperatura ambiente media inicial.
-Modelo de prueba: S3-M12KL2MB(LG plataforma anterior-simple paleta), S3-M121L1C0(LG plataforma nueva-DUAL paleta).
-Resultado de la prueba: La nueva plataforma de LG (paleta DUAL) es hasta un 23% más rápida en modo refrigeración y un 6% más rápida en modo calefacción que la plataforma anterior de LG (paleta simple) según las condiciones de la prueba.
-El resultado de rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones reales de uso.»
4)22% más largo
-Fecha 2023.06, Resultados de las mediciones en el Centro de I+D de acondicionadores de aire de LG.
-Condiciones de prueba: Altura de instalación del producto 1,8 m, flujo de aire en modo Jet, ángulo de la aleta P1.
-Método de prueba: Utilizando una sonda de medición del flujo de aire, se realizaron mediciones a intervalos de 0,2 m desde 0,1 m hasta 1,7 m de altura. La distancia máxima de alcance del flujo de aire se determinó midiendo la velocidad del flujo de aire durante 180 segundos en cada punto, considerando que el flujo de aire había alcanzado si la velocidad superaba los 0,25 m/s durante más del 50% del tiempo.
-Modelo de ensayo: S3-M121L1C0(LG nueva plataforma-DUAL Vane)
-Resultado de la prueba: En las condiciones de ensayo propuestas, se confirmó que la distancia máxima de alcance del flujo de aire era superior a 22 m.
-El alcance del flujo de aire de la plataforma anterior de LG con una sola aleta (S3-W18KL33A) es de hasta 18 m.
-El resultado del rendimiento puede variar en función de las condiciones reales de uso.
5)Control de humedad de confort
-El flujo de aire cambia automáticamente en función del entorno de funcionamiento.
-Esta función se puede utilizar a través del mando a distancia o LG ThinQ.
-Esta función sólo permite ajustar la temperatura deseada (la humedad se controla automáticamente).
6) -La función «kW Manager» está disponible en todos los modos de funcionamiento, incluyendo refrigeración, deshumidificación, reposo e incluso modo jet, excepto en modo calefacción.
-Durante el periodo establecido, se supervisa la electricidad acumulada y se realiza una operación de limitación del rendimiento (consumo eléctrico) para el periodo restante.
-Si la electricidad acumulada aumenta debido al tiempo de uso diario, la electricidad restante se recalcula para cada día de funcionamiento del producto.
-Esta función sólo puede utilizarse a través de LG ThinQ.
-Si la electricidad acumulada durante el periodo establecido supera la cantidad objetivo, la función se desactiva y cambia al modo de funcionamiento general con una notificación de LG ThinQ.
7)Detección de ventana abierta
-El ajuste inicial está desactivado cuando se envía el producto. This function can be set up through LG ThinQ only.
-La «Detección de ventana abierta» solo está disponible en los modos Refrigeración y Calefacción.
-Esta función opera mediante la detección de cambios bruscos en la temperatura ambiente en un corto período de tiempo (cuando se detecta un aumento de 1,5℃ o una disminución de 2,5℃ en 5 minutos).
-El tiempo de funcionamiento predeterminado del modo de ahorro de energía es de 10 minutos y puede configurarse hasta 60 minutos a través de LG ThinQ.
8) Auto Clean
- Auto Clean+ inicia automáticamente la función de secado una vez finalizada la operación de enfriamiento, lo que se indica mediante los residuos restantes en el producto.
- Auto Clean+ puede funcionar en modo ventilador hasta 20 minutos automáticamente, dependiendo del patrón de uso de la operación de enfriamiento anterior, para ayudar a eliminar la humedad del intercambiador de calor.
- La condición de secado interno puede variar en función de las condiciones de temperatura y humedad del aire interior.
- Puede seleccionar la intensidad del flujo de aire a través de LG ThinQ para ajustar el flujo de aire y el tiempo de secado.
- Auto Clean+ se activa al enviar el producto y puede utilizarse sin ajustes adicionales.
9)Plasmaster™ Ionizador++
- La TÜV Rheinland ha verificado que el Plasmaster™ Ionizer++ elimina hasta el 99,9% de las bacterias adheridas (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa) en una sala de pruebas de 30㎥. El modelo probado fue SW09BAJWAN. La prueba no midió la eficiencia en la eliminación de bacterias en el acondicionador de aire, y la eficiencia en la eliminación de bacterias puede diferir de las condiciones de uso reales. </br>
- Intertek ha verificado que el Plasmaster™ Ionizer++ elimina hasta el 99,9% de las bacterias adheridas (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa) en una sala de pruebas de 30㎥. El modelo probado fue SW09BAJWAN. La prueba no midió la eficiencia en la eliminación de bacterias en el acondicionador de aire, y la eficiencia en la eliminación de bacterias puede diferir de las condiciones reales de uso.
10)Filtro antialérgico
-El filtro antialérgico verificado por BAF elimina las sustancias que provocan alergias, como los ácaros del polvo doméstico, que flotan en el aire.
[Certificación BAF]
-Autoridad de certificación: BAF, Fundación Británica de la Alergia (Allergy UK)
-Categoría de certificación: Para la reducción de la exposición al alérgeno de los ácaros del polvo doméstico
-Factores desencadenantes: Hongos, ácaros del polvo doméstico, moho
-Nº de licencia: 397 Válido hasta: 31 de diciembre de 2025
11)LG ThinQ
-LG SmartThinQ es nuevo renombrado como LG ThinQ.
-Las funciones inteligentes y el asistente de voz del producto pueden variar según el país y el modelo. Consulta con tu distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.
-Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.
-Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas de movimiento relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus filiales.
-No se incluye el dispositivo de altavoz inteligente habilitado para voz.
Preguntas frecuentes
Q.
¿Cuál es la temperatura adecuada para mi aire acondicionado?
A.
Cuando encienda el aire acondicionado por primera vez, ajústelo a una temperatura baja y utilice un ajuste de viento fuerte para bajar rápidamente la temperatura de la habitación. Una vez que la habitación se haya enfriado lo suficiente, 25℃ es la temperatura óptima para mantener la casa fresca y ahorrar energía
La tecnología DUAL Inverter Compressor™ permite una refrigeración un 40% más rápida y ahorra hasta un 70% más de energía que los modelos sin inversor.
1) Verificado por TÜV: Los aires acondicionados inverter LG (US-Q242K*) enfrían hasta un 40% más rápido que los aires acondicionados no inverter LG (TS-H2465DAO).
*Temperatura inicial (exterior 35℃, interior 33℃), temperatura de ajuste (26℃).
2) Verificado por TÜV: Los aires acondicionados LG inverter (US-Q242K*) ahorran hasta un 70% más de energía que los aires acondicionados LG no inverter (TS-H2465DAO).
*Temperatura inicial (exterior 35℃, interior 33℃), temperatura de ajuste (26℃), tiempo de prueba (8 horas).
Q.
¿Cuál es la diferencia entre un aire acondicionado con inversor y uno sin inversor?
A.
Los acondicionadores de aire inverter funcionan de forma más eficiente que los no inverter.
Los acondicionadores de aire sin inversor tienen compresores que funcionan a la misma velocidad independientemente de la temperatura interior, apagándose cuando se alcanza la temperatura deseada y encendiéndose de nuevo cuando la temperatura sube.
Los acondicionadores de aire inverter funcionan ajustando la velocidad del compresor más rápidamente a temperaturas más altas y más lentamente a temperaturas más bajas, lo que significa que ahorran más energía que los acondicionadores de aire no inverter y permiten una refrigeración más rápida y un funcionamiento más silencioso.
Q.
¿Cómo puedo limpiar y manejar el aire acondicionado?
A.
Para obtener un viento limpio y un buen rendimiento, es necesario limpiar el filtro cada dos semanas. Lave el Prefiltro con agua tibia o utilice un detergente neutro para la suciedad más persistente. Después de lavarlo con agua, seque el Prefiltro a la sombra, alejado de la luz solar directa. Limpie un filtro opcional (filtro de polvo ultrafino, filtro de polvo fino, filtro antialérgico, etc.) con una aspiradora o un cepillo suave, pero no lo limpie con agua. Para una gestión más cómoda del aire acondicionado, puede utilizar la función Auto Clean+ que seca automáticamente el interior del aire acondicionado cuando lo apaga.
1) La configuración inicial de Auto Clean+ requiere la app ThinQ o el mando a distancia. Consulta el manual incluido con el producto para obtener más detalles
2) Cuando el producto se apaga, establece automáticamente un tiempo de secado adecuado en función de las condiciones de funcionamiento. El tiempo de secado puede ser de hasta 30 minutos y puede variar en función del producto. La función viene desactivada de fábrica. La función puede modificarse sin previo aviso. Para más detalles, consulte el manual adjunto al producto.
Q.
¿Cómo puedo reducir la factura de la luz mientras uso el aire acondicionado?
A.
Puede ahorrar energía seleccionando temperaturas adecuadas al enfriar y calentar y limpiando regularmente los filtros para reducir el gasto innecesario de energía. Se recomienda ajustar el aire acondicionado a 25℃ para refrigeración y 21℃ para calefacción. Además, el uso de la función kW Manager de los acondicionadores de aire LG le ayuda a utilizar la cantidad de energía deseada. Para utilizar la función kW Manager, se requiere una conexión a ThinQ, y solo está disponible en los modelos que admiten esta función. Consulte el manual incluido con el producto para obtener más detalles.
Q.
¿Cómo se instala el aire acondicionado?
A.
Entre los distintos tipos de aire acondicionado, un ingeniero profesional debe instalar los de tipo Split porque el proceso de instalación requiere perforar paredes para conectar las unidades exterior e interior, así como trabajos de cableado eléctrico.
Q.
¿Pueden los aires acondicionados LG proporcionar calefacción además de refrigeración?
A.
Los aires acondicionados LG tienen funciones tanto de refrigeración como de calefacción, por lo que pueden utilizarse durante todo el año. Los aires acondicionados LG utilizan la tecnología de bomba de calor para proporcionar una calefacción eficiente.
Q.
¿Qué tan silencioso es el aire acondicionado?
A.
Gracias a la tecnología DUAL Inverter Compressor™ de LG, los aires acondicionados inverter son generalmente silenciosos. Los modelos equipados con la tecnología DUAL Inverter Compressor™ de LG optimizan el ruido de funcionamiento para mantener un ambiente silencioso. Los niveles de ruido pueden variar dependiendo de cada modelo, por lo que es aconsejable comprobar las especificaciones de ruido de cada modelo antes de comprarlo. En general, los aires acondicionados inverter funcionan de forma más silenciosa que los no inverter.
Q.
¿Cuáles son las ventajas de una doble aleta?
A.
Proporcionándole un confort ideal en cualquier estación, las palas dobles dispersan el flujo de aire tanto hacia arriba como hacia abajo, llegando más lejos y más rápido. Con tecnología biomimética, las aletas dobles ajustables en 6 niveles de ángulo ofrecen un control personalizado del flujo de aire al alcance de la mano.
Se puede dirigir un flujo de aire intenso desde las aletas frontal e inferior. Las aletas dobles pueden enviar aire frío hacia arriba para una refrigeración hasta un 23% más rápida sin sensación de corriente y dirigir el aire caliente hacia abajo para una calefacción hasta un 6% más rápida, evitando el aire caliente directo.
*Fecha 2023.10.
* Condiciones de prueba: Cámara de pruebas del entorno doméstico del aire acondicionado LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, Modo Jet, DB interior (33±0,3)℃/ HR (60±5)%, DB exterior (35±0. 3)℃/ HR (50±5)% 18℃ ajuste en modo refrigeración, DB interior (12±0,3)℃/ HR (60±5)%, DB exterior (7±0,3)℃/ HR (87±5)% 30℃ ajuste en modo calefacción.
*Método de prueba: Medición del tiempo necesario para bajar 5℃ (para refrigeración)/ subir 5℃ (para calefacción), desde la temperatura ambiente media inicial.
*Modelo de prueba: S3-M12KL2MB(LG plataforma anterior-simple paleta), S3-M121L1C0(LG plataforma nueva-DUAL paleta)
*Resultado de la prueba: La nueva plataforma de LG (paleta doble) es hasta un 23% más rápida en el modo de refrigeración y un 6% más rápida en el modo de calefacción que la plataforma anterior de LG (paleta única).
*El resultado del rendimiento puede variar en función de las condiciones de uso reales».
Todas las especificaciones
Reseñas y Opiniones
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.
Encuentra una tienda cercana
Ver Similares